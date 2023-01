Le retour de Karim Benzema motive le Real Madrid avant la confrontation à Barcelone

Carlo Ancelotti a déclaré que Karim Benzema était “de retour” et prêt à livrer pour une équipe du Real Madrid qui a toujours soif de trophées avant la Supercopa d’Espagne Classique finale avec Barcelone dimanche à 14 h HE (diffusion en direct sur ESPN + aux États-Unis)

Benzema a lutté contre des problèmes persistants aux ischio-jambiers au cours d’une saison de blessures jusqu’à présent – ​​renvoyé à la maison par l’équipe de France de la Coupe du monde avant le début du tournoi – mais a marqué quatre buts lors de ses trois derniers matchs, dont un penalty lors de la victoire en demi-finale de mercredi. Valence en Arabie Saoudite.

La Supercopa est le deuxième des six trophées possibles que Madrid poursuit cette campagne après avoir remporté la Super Coupe de l’UEFA en août, avec la Coupe du monde des clubs, la Copa del Rey, la Liga et la Ligue des champions à gagner.

“Benzema est de retour”, a déclaré l’entraîneur Ancelotti lors d’une conférence de presse samedi. “Cela nous donne beaucoup de confiance, pour les prochains matchs et pour cette seconde partie de saison. Il a l’air motivé et il s’entraîne bien.

“C’est un joueur très important pour nous. Je pense que l’équipe a bien géré son absence en première mi-temps [of the season] et il va nous aider dans cette seconde mi-temps.”

La saison 2021-22 de Benzema – avec ses 27 buts en Liga et 15 en Ligue des champions tirant Madrid au doublé – l’a vu remporter le Ballon d’Or en octobre. Ancelotti a nié que les succès de la saison dernière aient laissé l’équipe sans soif de trophées.

“Ce n’est pas vrai”, a-t-il dit. “Nous parlons de joueurs qui n’ont pas seulement gagné l’année dernière. Ce sont des joueurs qui gagnent depuis 2013 et ils gagnent toujours. Leur estomac n’a jamais été plein et ils ne le seront jamais… Nous sommes dans un club très exigeant. Cela ne vous permet pas de penser que votre estomac est plein.”

Le retour de Karim Benzema est un coup de pouce majeur pour le Real Madrid. Photo de FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

L’entraîneur de Barcelone Xavi Hernandez a convenu que l’expérience récente de Madrid en finale leur donne l’avantage, mais a appelé de son côté à s’appuyer sur le désir de mettre fin à une attente de 21 mois pour l’argenterie pour les aider à remporter leur premier trophée depuis qu’il a remplacé Ronald Koeman en 2021.

“Madrid est très fort et psychologiquement, il a un léger avantage car il a disputé plus de finales ces dernières années et il a plus d’expérience”, a déclaré Xavi.

“Nous avons beaucoup de jeunes joueurs qui n’ont pas remporté de trophées avec le Barça, nous devons donc considérer cela comme une énorme opportunité et l’utiliser comme un avantage. Nous devons montrer la soif que nous avons de gagner des trophées car cela fait un moment maintenant .

“Au Barça, gagner n’est pas négociable. Nous sommes ici pour gagner des trophées, c’est l’objectif. Nous sommes à 90 ou 120 minutes de remporter un titre et nous allons tout donner pour y parvenir.”

Le Barça mène Madrid de trois points en tête de la Liga après 16 matchs, mais ils ont été battus 3-1 lorsque les équipes se sont rencontrées au Santiago Bernabeu en octobre, leur seule défaite en championnat cette saison.

Xavi – dont l’équipe du Barca avait besoin de pénalités pour battre le Real Betis en demi-finale de jeudi – dit que Classique ne servira pas de précédent avant la finale car son équipe sera au complet cette fois.

“La grande différence est que nous avons tout le monde disponible”, a-t-il ajouté. “On va essayer de montrer ce qu’on est, de contrôler leurs transitions et de les désarmer à l’arrière, où ils sont très forts.

“Le premier objectif était d’atteindre la finale et ce n’était pas facile. Maintenant, l’objectif est de ramener le trophée à Barcelone. C’est la pression qui vient d’être dans un grand club, mais la pression est la bienvenue.”

Les joueurs de Barcelone célèbrent la victoire contre le Real Betis. Getty Images

Le patron du Barça a également confirmé que Memphis Depay ne serait autorisé à partir ce mois-ci que si un remplaçant était trouvé. ESPN a signalé l’intérêt de l’Atletico Madrid pour l’attaquant.

“Je ne veux pas que quiconque parte, mais si quelqu’un le demande, nous devrons d’abord le remplacer”, a déclaré Xavi.

Pendant ce temps, avant le match de dimanche, Cristiano Ronaldo rendu visite à ses anciens coéquipiers madrilènes lors de leur séance d’entraînement sur le terrain d’entraînement d’Al Nassr vendredi après son transfert très médiatisé au club saoudien le mois dernier.

“J’ai vu Ronaldo hier”, a ajouté Ancelotti. “Il est heureux, vraiment motivé. Il aime l’endroit, le pays [Saudi Arabia]. Je pense qu’il a pris la bonne décision.”