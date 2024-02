Le retour de Jon Stewart au « Daily Show » semblait familier

NEW YORK — Non, Jon Stewart n’était pas vraiment assis à son bureau de Comedy Central au cours des neuf dernières années, à attendre que quelqu’un rallume les lumières.

Pourtant, c’était presque ce sentiment lors du retour de Stewart au “Daily Show” lundi soir. Ses gestes caractéristiques – satire brutale, grimaces faciales, utilisation incisive de la vidéo et quelques conférences occasionnelles – étaient tous intacts. Les personnalités publiques sont informées que le détecteur de taureaux le plus performant des médias est de retour au travail.

Que souhaitez-vous savoir Stewart a déclaré que le manque d’exutoire comique pour ses observations au fur et à mesure du déroulement de la campagne présidentielle a largement motivé sa décision de reprendre son rôle le plus mémorable.

Stewart a déclaré que le manque d’exutoire comique pour ses observations au fur et à mesure du déroulement de la campagne présidentielle a largement motivé sa décision de reprendre son rôle le plus mémorable, une nuit par semaine pendant l’élection. Le Comedy Central, très diminué, incapable de trouver un successeur à Trevor Noah en tant qu’hôte, l’a accueilli avec joie.

Les questions sur l’avenir de la télévision de fin de soirée, qui perd rapidement des téléspectateurs et perdent de son influence, ne trouveront pas de réponse en une seule nuit. Cette soirée ne prouvera pas non plus que Stewart peut retrouver la position de premier plan dont il s’est éloigné en août 2015.

Mais c’était un début prometteur.

“Es-tu déjà déçu ?” Stewart a déclaré après une blague de deuxième année, à propos de nommer la couverture électorale de « The Daily Show », « Indécision 2024 : dysfonctionnement électile ».

Stewart a semblé s’inspirer de Rachel Maddow de MSNBC lorsqu’elle a transformé son rôle d’animatrice quotidienne en un rôle hebdomadaire. Tous deux ont résisté à l’idée d’en faire trop, de rassembler une semaine – ou dans le cas de Stewart, neuf ans – de matériel dans un seul spectacle. Il s’est rapidement penché sur l’actualité et les actualités du président Joe Biden et de son rival républicain.

Dans le cas de Biden, cela signifiait aborder directement les questions sur son âge et son aptitude à exercer ses fonctions, ce que les partisans du président veulent sûrement éviter. Il a examiné la conférence de presse de Biden la semaine dernière destinée à contrer les caractérisations contenues dans le rapport du conseiller spécial Robert Hur sur les documents classifiés trouvés au domicile de Biden.

“Joe Biden a tenu une grande conférence de presse pour dissiper l’idée qu’il aurait pu perdre un pas et, politiquement parlant, trois ou quatre pas”, a-t-il déclaré.

Il a dit à propos des collaborateurs de Biden qui pensaient que c’était une bonne idée pour lui de refuser une interview au Super Bowl en faveur d’une apparition sur TikTok : “Venez tout le monde”.

Stewart a montré des enregistrements de responsables de l’administration, comme la vice-présidente Kamala Harris et d’autres démocrates, témoignant de la rigueur de Biden et a suggéré que cela pourrait être une bonne idée de filmer le président lors de ces réunions afin que le public puisse le voir.

Pourtant, Stewart a également utilisé une bande vidéo étroitement montée de Donald Trump et de sa famille lors de ses dépositions, affirmant qu’ils ne pouvaient pas se souvenir de choses pour contrer l’idée selon laquelle Biden est le seul à montrer des problèmes de mémoire au cours d’une procédure judiciaire aussi sous pression. “The Daily Show” en a même trouvé un dans lequel Trump a déclaré qu’il ne se souvenait pas d’avoir parlé de la qualité de sa mémoire.

Son point principal : les inquiétudes quant à savoir si Biden, 81 ans, ou Trump, 77 ans, sont à la hauteur de la tâche la plus difficile au monde ne devraient pas être balayées sous le tapis.

“C’est le travail des candidats d’apaiser les inquiétudes, et non celui des électeurs de ne pas les évoquer”, a déclaré Stewart.

Il a été plutôt bien accueilli par la critique

En se basant sur une seule nuit, une poignée de critiques ont souligné la transition harmonieuse de Stewart.

Alison Herman de Variety a écrit qu ‘”il semblait presque qu’il n’était jamais parti”, une phrase répétée dans les titres des critiques du critique de NPR Eric Deggans et de Brian Lowry de CNN.

“Dès les premiers instants de l’émission, Stewart s’est assis dans le fauteuil de l’animateur sans perdre un instant, lançant des blagues avec un style familier qui lui donnait l’impression qu’il était parti il ​​y a seulement quelques semaines, plutôt qu’en 2015”, a écrit Deggans. “Il a apporté une confiance dont la série a cruellement besoin.”

Jeremy Egner du New York Times a écrit que “la première nuit de Stewart l’a trouvé plus gris – à un moment donné, il a utilisé son propre visage desséché comme accessoire dans une blague sur l’âge des candidats à la présidentielle. Mais il était par ailleurs dans une forme classique.”

La comparaison entre Stewart revenant au « Daily Show » et deux candidats susceptibles d’organiser une revanche était trop évidente pour être laissée de côté. La correspondante Dulce Sloan, parlant ostensiblement des électeurs découragés, a déclaré qu’ils avaient besoin de quelqu’un de nouveau, plus que de simples « vieux mecs blancs » qui reviennent pour récupérer un emploi.

“Nous parlons des élections, n’est-ce pas ?” » dit Stewart.

L’interlude de la « campagne » a permis à Stewart et aux téléspectateurs qui s’étaient éloignés de « The Daily Show » après son départ, de faire la connaissance d’acteurs inconnus. Une interview sur le plateau avec Jordan Klepper, qui animera l’émission pour le reste de la semaine, a eu moins de succès.

Pendant son absence, Stewart a passé du temps en tant qu’activiste à se battre pour obtenir des prestations pour le 11 septembre 2001, des intervenants et deux ans à animer “Le problème avec Jon Stewart” sur le service de streaming Apple TV+. Il a fait une subtile allusion à ce dernier lundi, affirmant qu’il ferait des blagues sur la Chine et l’IA, des sujets qui auraient mis Apple mal à l’aise avant de mettre fin à l’émission.