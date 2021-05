Le retour de Jimmy Uso alors que Cesaro neutralise les règnes romains

La tranche de vendredi soir de SmackDown a été titrée par le match revanche de WrestleMania 37 – l’énorme match de Cesaro contre Seth Rollins. Le combat a également vu le retour de Jimmy Uso. Plus important encore, l’épisode a vu plusieurs développements dans les scénarios en cours alors que nous nous rapprochons de WrestleMania Backlash. Cependant, WWE SmackDown pourrait confirmer quelques matchs de titre pour le prochain pay-per-view (PPV) vendredi.

Le champion universel Roman Reigns a ouvert le spectacle aux côtés de son équipage. Il a accueilli à nouveau Jimmy Uso de retour, tout en se moquant de Daniel Bryan. Cesaro les a interrompus et a défendu Bryan avant de dire qu’il s’occuperait de Reigns lui-même s’il n’avait pas de match avec Seth Rollins. Dans une révélation surprise, l’ancien directeur général Teddy Long a déclaré que si Cesaro battait Rollins, il aurait alors un match de championnat universel de la WWE contre Reigns lors du prochain WrestleMania: Backlash.

Voici un aperçu des récapitulatifs et des faits saillants de toute l’action de la nuit dernière:

Cesaro contre Seth Rollins

Rollins avait un avantage précoce mais Cesaro a vaincu avec des uppercuts et une corde à linge qui a retourné son adversaire à l’envers. Les deux ont continué à se surpasser avant que Jey Uso n’interfère et que Rollins ne se disputent avec Uso. Pendant ce temps, Uso s’est faufilé et s’est connecté avec un superkick à Rollins lorsque l’arbitre était distrait. Enfin, lorsque Cesaro a ramené Rollins sur le ring, il a réussi à frapper un neutraliseur et à enregistrer le compte à trois.

Vainqueur: Cesaro via pinfall

Carmella contre Ruby Riott

Ruby Riott a dominé l’action qui a envoyé Carmella face première dans un ridoir. Carmella a répondu avec une grosse botte et un rollup alors qu’elle était appuyée sur les cordes. Ils ont échangé des tentatives de chute, mais Riott a succombé à la soumission du Code of Silence alors que Carmella remportait la grande victoire.

Gagnant: Carmella par soumission avec le Code of Silence.

Dominik Mysterio contre Dolph Ziggler

Ziggler était en bon contrôle dès le début, mais Mysterio a été capable de répondre et de sortir d’une tentative de suplex. Il a ensuite contré un suplex suivant avec une petite épingle de paquet et a obtenu le compte de trois sur Ziggler.

Gagnant: Dominik Mysterio via pinfall

Tamina contre Reginald

Reginald a fait quelques flips et a esquivé un superkick avant que Tamina ne l’attrape et le jette dans le coin. Reginald a alors obligé Tamina à le poursuivre avant de descendre avec un superkick. Alors que Tamina se dirigeait vers la première corde pour l’arrivée, Shayna Baszler l’a attaquée et a provoqué une disqualification. Plus tard, Baszler et Nia Jax ont éliminé Tamina et Natalya.

Vainqueur: Tamina par disqualification.

Apollo Crews, Sami Zayn, King Corbin, Otis et Chad Gable vs Streets Profits, Big E, Kevin Owens et Shinsuke Nakamura

Le match était un combat chaotique avec la majorité des participants éliminés. Nakamura a livré un coup de pied à Sami Zayn. Alors qu’il tentait en outre de prendre le contrôle de ZaynKing, Corbin est entré sur le ring et a frappé la fin des jours sur Nakamura.

Gagnant: Sami Zayn, Apollo Crews, Alpha Academy et Baron Corbin via pinfall

