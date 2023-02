Le retour de Griner, l’agence libre pourrait déclencher un changement de vol charter

Le retour de Brittney Griner à la WNBA cet été après avoir été échangé dans un échange de prisonniers dramatique en décembre avec la Russie est entré en collision avec l’agence libre, créant des complications de voyage potentielles pour la ligue pour des raisons de sécurité pour elle.

Si Griner, qui est un agent libre mais a déclaré qu’elle reviendrait à Phoenix, a besoin d’hébergements de voyage spéciaux – tels que des vols nolisés – la ligue devra proposer un plan pour la star de 6 pieds 9 pouces. La sécurité de Griner lors de ses déplacements sera une priorité absolue pour son équipe et la ligue.

“Nous sommes très conscients de la situation unique de BG”, a déclaré la commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert, à l’Associated Press. «Nous avons planifié et nous y avons réfléchi avec des experts en sécurité, du côté de BG, de notre côté. Nous trouverons le bon moment pour le commenter lorsqu’elle signera avec une équipe.

Cela pourrait arriver mercredi, lorsque les agents libres pourront officiellement signer.

Alors que la situation de Griner est unique, d’autres acteurs de renom ont soulevé la question des vols charters, que les équipes ont jugés trop coûteux.

La convention collective actuelle exige que toutes les équipes effectuent des vols commerciaux et n’autorise pas les équipes à affréter des vols. Tout changement à cet égard devrait être approuvé à la fois par le syndicat et la ligue.

“Personne ne veut que cela fonctionne plus que moi”, a déclaré Engelbert. « C’est pourquoi nous travaillons si dur pour transformer le modèle d’affaires économique. Nous avons eu des changements positifs au cours des deux dernières années, mais nous n’allons pas compromettre la viabilité financière de la ligue. Nous sommes à l’aube de quelque chose de grand ici.

COMBIEN CELA COÛTERAIT-IL À LA WNBA D’AFFRÉTER DES VOLS ?

Engelbert dit qu’il en coûterait à la ligue environ 25 millions de dollars chaque saison pour chacune de ses 12 équipes pour affréter des vols à chaque match. Ce nombre a augmenté d’environ 5 millions de dollars par rapport aux estimations précédentes du commissaire en raison du nouveau calendrier de 40 matchs de la WNBA cette saison, des coûts de carburant et d’autres facteurs.

Le coût estimé par franchise pour les vols nolisés serait d’environ 2 millions de dollars. Les frais de voyage en avion pour chaque équipe sont actuellement d’environ 150 000 $, selon deux personnes familières avec les coûts. Les personnes ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat car elles n’étaient pas autorisées à aborder publiquement le problème.

“Nous l’avons fait l’année dernière pour les finales et nous avons de l’expérience sur le coût des itinéraires dont nous avons besoin pour voler”, a déclaré Engelbert. « Nous surveillons et mettons à jour notre analyse. Nous allons essayer d’obtenir un modèle économique pour financer cela dès que nous le pourrons.

QUE SE PASSE-T-IL SI UNE ÉQUIPE AFFRETE DES VOLS ?

Si les équipes enfreignent l’ABC actuelle, elles pourraient être condamnées à une amende.

Le New York Liberty a été condamné à une amende record de WNBA de 500 000 $ en 2021 pour avoir affrété des vols vers des matchs à l’extérieur au cours de la seconde moitié de cette saison.

LA WNBA A-T-ELLE ENVISAGE DE SUBVENTIONNER LES VOLS ?

L’agent libre convoité Breanna Stewart, qui a limité ses choix à quelques équipes, dont New York, a lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour essayer d’aider à obtenir des vols nolisés pour la ligue. Elle a tweeté: “J’adorerais faire partie d’un accord qui aide à subventionner les voyages charters pour l’ensemble de la WNBA. Je contribuerais mes NIL, postes + heures de production pour m’assurer que nous voyageons tous d’une manière qui donne la priorité à la santé et à la sécurité des joueurs, ce qui se traduit finalement par un meilleur produit. Qui est avec moi?”

De nombreux joueurs actuels et anciens de la WNBA et de la NBA ont offert leur soutien – bien que toute modification des restrictions de voyage devrait être votée par le syndicat et la ligue.

“Nous aurions besoin d’un engagement à perpétuité”, a déclaré Engelbert. « C’est 250-300 millions de dollars. Regardez la porte et l’accord avec les médias et les dollars de parrainage. Nous ne sommes pas près de pouvoir nous permettre 250 millions de dollars au cours de la prochaine décennie.

LES ÉQUIPES FÉMININES DES COLLÈGES AFFRETENT-ELLES DES VOLS ?

Les joueurs de la WNBA sont habitués à voler des vols charters. C’est comme ça qu’ils voyageaient à l’université.

La législation du titre IX exige que les universités aient des chances égales pour leurs programmes sportifs masculins et féminins. La NCAA transporte les équipes masculines et féminines sur des vols charters pour son tournoi de basket-ball universitaire chapiteau s’ils se trouvent à plus de 400 miles du site de leur match.

Cette législation ne s’applique pas aux pros, donc les équipes de la NBA affrétant entre les villes n’ont aucun effet sur ce que font les équipes de la WNBA.

___

AP sports : https://apnews.com/hub/sports et https://twitter.com/AP_Sports

Doug Feinberg, Associated Press