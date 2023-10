Le retour de Gio Reyna à l’USMNT soulève des questions pour Berhalter

Gregg Berhalter et Giovanni Reyna, vus ici en mars 2022, se sont disputés après la Coupe du monde et se retrouveront pour la première fois depuis lors d’un camp de l’USMNT la semaine prochaine. Robin Alam/ISI Photos/Getty Images

Le rapprochement entre le manager de l’équipe nationale masculine américaine Gregg Berhalter et le talentueux attaquant Gio Reyna a enfin eu lieu.

Maintenant quoi?

Reyna fait partie de la dernière liste américaine, annoncée jeudi pour les matchs contre l’Allemagne le 14 octobre et le Ghana trois jours plus tard. Ces matches marqueront la première action de Reyna avec l’USMNT depuis sa fracture de la jambe droite lors de la finale de la Ligue des Nations de la Concacaf contre le Canada en juin dernier.

Plus important encore, Reyna et Berhalter travailleront ensemble pour la première fois depuis la Coupe du monde 2022, lorsque les tensions entre les deux hommes ont conduit les familles des deux hommes à être englouties dans une querelle très publique.

De nombreuses questions subsistent quant à l’avenir de Reyna au niveau international. Le plus important d’entre eux est la mesure dans laquelle la relation entre Reyna et Berhalter est réellement améliorée.

Il y a eu une période d’environ huit mois pendant laquelle les deux n’ont pas parlé à la suite d’un tourbillon d’incidents résultant du temps de jeu limité de Reyna lors de la Coupe du monde 2022. Berhalter a ensuite contribué à dénoncer la mauvaise attitude de Reyna et, en réponse, la famille de Reyna a informé les responsables du football américain d’un incident de violence domestique vieux de plusieurs décennies impliquant Berhalter.

Il suffit de dire qu’une guérison considérable devait avoir lieu.

Lors d’une conférence téléphonique avec les journalistes après l’annonce de la liste de jeudi, Berhalter a confirmé que la première étape avait eu lieu « il y a des semaines », les deux discutant lors d’un appel Zoom. Il n’a pas fourni beaucoup de détails au-delà de cela, sauf pour dire que lui et Reyna sont dans une « bonne situation » et que c’était une « conversation positive ».

Berhalter a reconnu que le processus de rétablissement de la relation était en cours.

« Je pense que cela prendra du temps », a déclaré Berhalter. « C’est une différence entre un appel Zoom et être en personne. Mais je pense que les deux intentions sont positives, et l’idée est que nous travaillons ensemble pour que l’équipe réussisse, et je pense que nous sommes tous les deux prêts à le faire. «

Le temps nous dira dans quelle mesure cela se produit réellement. Il y a des hauts et des bas dans toute relation entraîneur-joueur, et ce qui s’est passé au cours de ces huit mois ne va pas disparaître.

Mais il faut bien commencer quelque part, et le camp à venir est le point de départ. Le retour de Reyna au camp de l’équipe nationale soulève cependant sa propre série de questions sur le terrain.

Reyna n’a pas joué pour un club ou un pays depuis qu’elle a subi la fracture de la jambe droite susmentionnée. Il est en assez bonne santé pour être sur le banc du Borussia Dortmund ces derniers temps, alors dans quelle mesure pourrait-il voir le terrain pour l’équipe américaine ?

Berhalter a indiqué que son approche de l’utilisation de Reyna dans les prochains matchs sera similaire à sa gestion de Folarin Balogun pendant la fenêtre de septembre. A cette occasion, alors que Balogun retrouvait sa pleine forme après son transfert à l’AS Monaco, Berhalter a limité l’attaquant à des relais de 45 minutes contre l’Ouzbékistan et Oman.

Berhalter a déclaré jeudi que son objectif était de développer la forme physique de Reyna « de manière sûre » et de le renvoyer à Dortmund en mesure d’avoir un plus grand impact pour son club.

« Nous allons être créatifs avec les minutes », a déclaré Berhalter à propos de Reyna. « Nous voulons certainement le mettre sur le terrain et travailler à la fois lors du match contre l’Allemagne et voir à quelle position il joue. Et puis lors du match contre le Ghana, même chose, voir comment nous pouvons le placer à différentes positions tout au long du camp sur le terrain. « .

L’endroit où Reyna est déployée est peut-être la plus grande question de toutes. Lors du cycle 2022, Reyna a joué presque exclusivement sur l’aile. Mais face à de meilleures équipes, les États-Unis ont eu du mal à se créer des occasions de manière constante et, en réponse, Berhalter pourrait envisager de mettre la créative Reyna en mesure de mieux saisir le ballon.

Lors de la Coupe du monde 2022 – au cours de laquelle Reyna n’a joué que 52 minutes en raison de problèmes disciplinaires – le xG de l’USMNT, ou buts attendus, pour 90 minutes de temps de jeu réel (qui inclut les arrêts de jeu) était de 0,91. Ce xG, qui mesure la création de chance, s’est classé 22e du tournoi parmi les 32 équipes et 12e sur les 16 équipes qui ont atteint les huitièmes de finale. Oui, il s’agit d’un petit échantillon, mais cela montre quand même comment les États-Unis pourraient faire preuve d’un peu plus de créativité.

Une solution possible a été présentée en juin dernier, lorsque l’USMNT, sous la direction du manager par intérim BJ Callaghan, a présenté un 4-2-3-1 avec Reyna dans un rôle d’attaque central. Contre le Mexique et le Canada, qualifiés pour la Coupe du monde, l’attaque américaine semblait beaucoup plus fluide et l’attaque a également bénéficié de la gestion des tâches arrêtées par Reyna.

Berhalter n’a pas exclu que Reyna reprenne ce rôle d’attaquant central, mais il ne s’y est pas complètement engagé non plus.

« En ce qui concerne Gio, nous le voyons capable de jouer à trois postes : milieu de terrain central, milieu offensif et ailier », a déclaré Berhalter. « Et nous utilisons les ailiers de différentes manières. Parfois, les ailiers sont larges contre la ligne, et parfois ils sont entre les lignes, et nous le voyons plutôt comme un ailier entre les lignes. »

L’absence persistante du milieu défensif Tyler Adams en raison d’une blessure aux ischio-jambiers signifie que l’entraîneur américain a d’autres questions à résoudre sur son milieu de terrain. Joue-t-il avec un seul milieu de terrain ou recourt-il à un double pivot ? Mais dans le passé, Berhalter a salué la façon dont le trio de milieu de terrain composé d’Adams, Yunus Musah et Weston McKennie a joué ensemble, laissant entendre qu’il continuerait avec ce groupe si tous étaient en bonne santé.

Lors de la Ligue des Nations, Callaghan a noté que la capacité de défense de Reyna est un domaine dans lequel l’équipe d’entraîneurs américaine a demandé des améliorations, et le joueur de 20 ans a bien répondu à ce défi. Si cela continue d’être le cas, les avantages de jouer Reyna au centre semblent l’emporter sur ses défauts défensifs, surtout s’il en a deux sur Musah, McKennie et (espérons-le) Adams derrière lui. Il semble que le moment soit venu de recueillir davantage de données sur la capacité de Reyna à occuper ce rôle de milieu de terrain.

Quoi qu’il en soit, les matchs contre l’Allemagne et le Ghana constitueront certainement un test sévère pour voir si l’attaque américaine – ainsi que Berhalter et Reyna – peuvent aller de l’avant.