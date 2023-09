Le retour de Gerace couronne la 11e victoire de Warren au tennis | Actualités, Sports, Emplois

L’équipe féminine de tennis de Warren est à une victoire de sa première saison de 12 victoires dans l’histoire du programme.

Mardi, les Dragons se sont améliorés à 11-1 au total et à 6-1 dans la région 2 grâce à une victoire passionnante de 3-2 contre Fairview à Betts Park.

« C’était un match pour lequel les deux équipes ont été enthousiasmées toute la saison », a déclaré l’entraîneur de Warren, Thomas Pellegrino. « Fairview est AAA tandis que Warren est AA, donc quel que soit le résultat, les deux équipes d’entraîneurs savaient que ce serait une impulsion parfaite pour préparer nos filles pour les événements D10 qui auront lieu dans quelques semaines. »

Le premier match terminé était celui du premier simple ; Iris Kiehl a affronté Vivian Liu, perdant 0-6, 0-6.

« Iris a tout laissé sur le terrain aujourd’hui, mais Vivian avait juste un peu trop de puissance de feu », dit Pellegrino.

Au troisième simple, Lucy Harrison de Warren a égalisé le score de l’équipe en battant Mackenzie Jewell 6-1, 6-3.

« C’était un affrontement physique car les deux filles sont prêtes à jouer des échanges de 20 à 30 balles à chaque point », dit Pellegrino. « Lucy a fait un léger ajustement au début du match et a essayé d’être un peu plus agressive, ce qui a finalement été le facteur décisif. »

En double, la première équipe de Warren composée d’Izzy Heacox et Natasha Ferry a battu Delaney Gehrlein et Reagan Gehrlein 6-4, 6-1.

« Ces deux-là atteignent leur apogée au bon moment et réalisent des doubles sans faille. » dit Pellegrino. « Ils ont pris le contrôle total du filet et ont magnifiquement joué le score. Ils n’ont pas peur de prendre des risques sur les points de jeu et ont fourni l’étincelle dont notre équipe avait besoin en début de match.

« Avec le score de l’équipe à 2-1, c’est là que le match est devenu intense avec les deuxièmes doubles et deuxièmes simples entrant dans un troisième set avec le match en jeu », il a dit.

La deuxième paire de double composée de Grace Carr et Mackenzie Lester a échoué un peu dans un match difficile de deux heures et demie, perdant 4-6, 6-4, 3-6 contre Allie Mahoney et Emisco Monekata.

« Nos filles ont commencé un peu lentement dans celui-ci, tombant tôt dans les trois sets » « Ils se sont battus dur, cependant, revenant dans chaque set et capturant même le deuxième après avoir été menés 3-4. Dans le troisième set, les deux hommes de Fairview ont joué un tennis intelligent et constant et ont commis très peu d’erreurs, c’est là qu’ils ont réussi à mettre le match par équipe à 2-2.

Le match étant à égalité, il s’agissait du deuxième simple, qui était le match de la journée entre Mary Gerace et Hannah Nichols de Fairview.

« Ce sont deux grands joueurs de tennis et ce fut une bataille acharnée de trois heures », dit Pellegrino. « Après avoir perdu un set et 0-3 dans le deuxième set, Mary a refusé de perdre. Elle a remporté six matchs de suite dans le deuxième pour remporter le deuxième set, 6-3, et ainsi égaliser le match. Ces deux-là ont gardé leur meilleur tennis pour ce set final alors qu’ils ont tenu le service tout le temps, amenant le décideur du match dans un bris d’égalité du troisième set. Lors du break, Mary a pris un bon départ, prenant une avance de 5-2, mais Nichols a riposté et a en fait eu deux balles de match sur Mary. Avec du courage, de la détermination et la volonté de gagner, Mary s’est battue pour chaque balle et a réussi de gros tirs dans les moments clés pour clôturer le break, 10-8, pour remporter la victoire des Dragons.

« C’était une belle victoire pour Mary et cela montre simplement sa force mentale », dit Pellegrino. « Être comme elle était, rester positive et jouer son meilleur tennis lorsque son équipe avait le plus besoin d’elle est admirable.

« En fin de compte, ce n’était qu’un superbe match de tennis entre les deux équipes. » il a dit. « C’était presque comme regarder un match universitaire avec le talent que nous avions sur le terrain ce soir. Nous avons célébré mardi soir après la victoire, mais nous nous sommes immédiatement remis au travail mercredi car nous avons de gros matchs à venir avec McDowell jeudi et nous reverrons Fairview lundi.

Vainqueur de six matchs consécutifs, Warren accueille McDowell à 16 h aujourd’hui à Betts Park.







