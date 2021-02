Le retour de FAITH Dingle provoque une confrontation entre Chas et Cain la semaine prochaine à Emmerdale.

Faith – qui est jouée par Sally Dexter dans le feuilleton ITV – a été vue pour la dernière fois en 2019 lorsqu’elle a été exilée par Cain pour avoir dissimulé le fait qu’il avait un fils secret.

Les épisodes d’Emmerdale de la semaine prochaine verront Cain et Moira planifier une nuit ensemble et s’organiser pour déposer les enfants chez Nate et Tracy.

Mais alors que Cain abandonne Kyle et Isaac, Tracy entre en travail et Cain la conduit à l’hôpital, appelant Moira pour lui faire savoir que leurs plans sont annulés.

Alors que Moira quitte l’hôtel, elle est stupéfaite de tomber sur Faith habillée en croque-mort.

Alors que Faith essaie de s’éloigner, Moira demande des réponses mais Faith court vers un corbillard, le vole et sort du parking.

Quand Moira rentre chez elle, elle aperçoit un corbillard mal dissimulé garé et demande à savoir ce qui se passe.

Faith explique pourquoi elle est restée à l’écart et, s’assurant de la sympathie de Moira, lui demande si elle pense que Caïn pourrait lui pardonner.

Quand Caïn revient à l’hôpital, Faith sort de la pièce avant et demande son pardon.

Mais un Caïn furieux lui ordonne de sortir de la maison.

Cependant, Chas est stupéfait de voir Faith et se dispute avec Cain pour savoir si elle peut rester

Chas décide qu’il n’y a qu’une seule façon de résoudre la situation – un court de Dingle.

Caïn va-t-il céder?

Séparant de son retour dans la série, l’actrice Sally Dexter a déclaré: « C’est merveilleux d’être de retour Emmerdale de nouveau.

Emmerdale gaffe alors que Chas et Marlon menacent d’acheter Charity chez elle

«Dès le premier jour, j’ai eu l’impression de recevoir un gros câlin familial chaleureux de la part de tout le monde. C’est un spectacle vraiment spécial!»

La productrice Sophie Roper a ajouté: « Je suis ravie de voir le retour du personnage très apprécié Faith Dingle au village. Un personnage débordant de plaisir, Faith est certainement prêt à ébouriffer quelques plumes et testera la loyauté des Dingles comme jamais auparavant.

« Nous sommes absolument ravis d’accueillir Sally à nouveau Emmerdale, un acteur au charme vibrant. «