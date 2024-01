Le retour de Draymond Green ne déclenche pas la défaite des Warriors contre les Grizzlies

MEMPHIS, Tennessee — L’attaquant des Golden State Warriors Draymond Green a fait son retour lundi après sa suspension pour une durée indéterminée, mais il n’a pas réussi à faire passer les Warriors devant une équipe épuisée des Memphis Grizzlies, s’inclinant 116-107.

Green, dont l’absence a duré 16 matchs, a quitté le banc dans l’espoir de préserver une partie de l’élan que la formation de départ des Warriors avait construit au cours des deux derniers matchs sans lui.

Alors que Green arrivait à 6:32 du premier quart-temps, les huées de la foule de Memphis se sont abattues sur lui. La foule continuait de le chahuter à chaque fois qu’il touchait le ballon.

Green a terminé avec sept points sur 2 tirs sur 4, dont deux à 3 points, sept rebonds, quatre passes décisives et un vol en 23 minutes.

“C’était amusant d’être de retour sur le terrain”, a déclaré Green. “Avoir la chance de jouer au basket, c’est toujours amusant. C’était un peu bizarre de sortir du tunnel pour aller tirer et faire mon avant-match, mais après ça, ça s’est calmé.

“Je pense [the minutes] ça va monter assez vite, mais en attendant, j’essaierai d’être le meilleur possible dans les minutes dont je dispose et d’apporter une étincelle à cette équipe.”

Les Warriors espéraient qu’avec le retour de Green, ils seraient en mesure de s’appuyer sur les habitudes défensives améliorées qu’ils avaient acquises au cours des deux premiers matchs de leur road trip de quatre matchs.

Mais c’était exactement le contraire. Golden State a permis à Memphis de tirer 20 sur 54 sur 3 – le plus grand nombre de tirs à 3 points que les Warriors ont abandonné cette saison – et de réussir 32 sur 40 depuis la ligne des lancers francs.

Les Warriors, quant à eux, n’ont réussi que 10 3 et sont allés 9 sur 10 sur la bande. Cette différence de moins 30 en matière de tentatives de lancers francs est la deuxième pire dans un match pour les Warriors sous Steve Kerr, selon la recherche sur les statistiques et les informations d’ESPN.

“[The defensive plan] tombe quand il s’agit d’être fier”, a déclaré Green. “Vous devez être fier de vous-même en tant qu’homme, je ne vais pas laisser un gars marquer. Mais nos clôtures ont été trop douces et les rotations trop lentes, donc il n’y a tout simplement pas de fierté. Jusqu’à ce que tous les gars soient fiers d’eux-mêmes et veuillent arrêter celui qui se trouve devant eux, nous serons nuls. »

Sans cinq de leurs six meilleurs joueurs, les Grizzlies jouaient avec l’argent de la maison. Et les Warriors le savaient. C’est ce qu’ils ont répété lors de leurs réunions d’avant-match. Ils savaient que chaque joueur portant l’uniforme de Memphis allait chercher son tir pour le coller aux Warriors, ils devaient donc être préparés.

Mais ce n’était pas le cas.

“Leur plan de match était assez simple. Tirer autant de 3 que possible et effectuer des transitions aussi souvent que possible”, a déclaré Kerr. “Et puis que nous ayons commis 25 fautes contre leurs 21, c’est vraiment l’histoire… ils ont gagné en confiance au fur et à mesure. Tous ces gars sont dans la NBA. Nous leur disons cela avant chaque match comme celui-ci. Ces gars sont dans ” La NBA pour une raison. Ils ont allumé le feu dès 3. Ils savaient qu’ils devaient faire cela et nous savions qu’ils devaient le faire. Nous n’avons pas joué le jeu qui pourrait les empêcher de faire cela. “

Le manque de confiance qui a tourmenté les Warriors lors de leurs huit matchs à domicile la semaine dernière est réapparu. L’équipe a insisté sur le fait que le manque de communication a été le plus gros problème. Green n’est pas en désaccord, mais dit que cela commence à un niveau plus individuel avant de s’étendre à l’ensemble de l’équipe, ce qui inclut la discussion sur la défense.

“Les individus constituent une équipe. Individuellement, notre défense est nulle, donc à notre tour, la défense de notre équipe est nulle”, a déclaré Green. “Si nous avons des gars qui seront fiers d’eux-mêmes et joueront en défense, quel que soit le nombre de gars que nous avons, alors cela pourra être résolu. Si les gars ne seront pas fiers de leur défense, alors ce ne sera pas le cas. C’est très simple.”

Mercredi soir marque le 41e match des Warriors, atteignant officiellement la mi-parcours.

Ne pouvant plus utiliser l’excuse du « il est tôt », les Warriors comprennent qu’ils ne sont pas en mesure d’attendre que leurs problèmes soient résolus. Dans le même temps, Golden State est convaincu qu’il a le temps de résoudre ses problèmes.

Mais comment y parvenir reste la question. Et pour l’instant, les Warriors n’ont pas la réponse.