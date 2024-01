Le retour de Draymond Green gâché par la défaite contre les Grizzlies – NBC Sports Bay Area & California

LE SCORE DE LA BOÎTE

Les Warriors ont finalement ramené Draymond Green sur le terrain après avoir raté plus d’un mois pour purger une suspension de la NBA, puis se remettre en forme. Stephen Curry était également de retour dans l’alignement après avoir bénéficié d’un rare jour de congé.

Cela n’avait guère d’importance, car Golden State a mené la majeure partie du chemin, puis a chuté au quatrième quart et a subi sans doute sa pire défaite de la saison NBA 2023-24, perdant une décision 116-107 face aux Memphis Grizzlies criblés de blessures lundi au FedExForum. .

Curry n’avait pas son rythme de tir habituel et a passé une grande partie de sa soirée dans des problèmes de fautes, mais a terminé avec un record de 26 points. Green n’a marqué que sept points mais a tout de même été efficace avec sept rebonds et quatre passes décisives.

Jonathan Kuminga a récolté 20 points et 11 rebonds, tandis que Dario Šarić a ajouté 13 points et sept rebonds. Andrew Wiggins a marqué 16 points et Klay Thompson a été limité à neuf points et à un minimum d’équipe de moins-25.

Les Warriors ont commis 18 revirements, soit le double de ce qu’ils avaient combiné contre les Chicago Bulls et les Milwaukee Bucks.

Voici les points à retenir :

LE RETOUR DE DRAYMOND

Green a fait son retour tant attendu sur le banc au milieu du premier quart et semblait impatient de jouer.

Il a réussi son premier tir, un 3 points grand ouvert, pour lancer une course de 7-0 par les Warriors, puis a coulé un sauteur de 20 pieds peu de temps après.

Plus important encore, la défense des Warriors était bien plus efficace qu’elle ne l’avait été pendant l’absence de Green. Les Grizzlies ont été limités à moins de 32 pour cent de tirs au premier quart et à 37,2 pour cent pour l’ensemble du match.

Green s’est également comporté de la meilleure façon possible. Pendant une pause dans le jeu, on pouvait voir Green parler et rire avec l’un des arbitres. Cela, en soi, constitue un pas en avant majeur pour Green et les Warriors.

LE CURRY REPOSÉ RETOURNE AUSSI

Curry avait l’air rafraîchi après sa journée de congé à Milwaukee et a joué un record d’équipe de 32 minutes tout en tirant 11 sur 20 pour aller avec huit passes décisives.

Curry a également passé une bonne partie du match à jouer avec le ballon lorsque la recrue Brandin Podziemski était là et courait le point.

Les fautes ont été la plus grosse pierre d’achoppement pour Curry lundi. Il en a réussi deux rapides dans les 5 premières minutes et demie du match, puis a raté la majeure partie des six dernières minutes du troisième quart après avoir été sifflé pour sa quatrième faute.

S’ÉCRASSER, PAS ÉCLABOUSSER

Pour le deuxième match consécutif, les Warriors ont été beaucoup plus efficaces en attaquant le panier et en marquant à ras de terre qu’en tirant depuis le périmètre.

Contrairement à Milwaukee, où Golden State reposait le meilleur tireur à 3 points de l’histoire et était plus content de travailler à l’intérieur, cette fois, c’était par nécessité car les Warriors ont subi une horrible nuit de tir au-delà de l’arc.

Golden State a tiré 10 sur 31 ((32,3 %) sur 3, un facteur crucial dans la défaite.

À l’inverse, les Grizzlies sont entrés dans la soirée comme la pire équipe de tir à 3 points de la NBA, mais se sont connectés à plusieurs reprises de l’extérieur et ont réussi 20 des 54 tirs en profondeur.

