Le retour de Donald Trump: CPAC place la primaire présidentielle républicaine 2024 au premier plan

ORLANDO – Les candidats républicains à la présidentielle qui espéraient autrefois faire leur marque lors d’une conférence politique conservatrice très médiatisée ce week-end se sont heurtés à un barrage routier de dernière minute.

Donald Trump a décidé de se présenter.

L’apparition de Trump dimanche à la Conférence d’action politique conservatrice – son premier discours depuis la fin de sa présidence à l’encontre des normes le 20 janvier – domine désormais l’événement annuel au cours duquel les militants conservateurs traceront l’avenir de leur mouvement.

Cet avenir, pour le moment, tourne autour d’un ex-président vocal, malgré l’opposition des républicains de «l’establishment», deux mises en accusation, la défaite électorale de l’année dernière contre l’actuel président Joe Biden et une insurrection ratée le mois dernier.

Pour ceux qui envisagent une course à la Maison Blanche, ils se retrouvent maintenant dans la position peu enviable d’avoir à rivaliser pour attirer l’attention des participants avec un ancien président toujours populaire.

Joe Walsh, ancien membre du Congrès républicain et critique conservateur de l’ancien président, a décrit l’apparition de Trump au CPAC comme « sa première véritable tentative de fléchir à nouveau ce muscle. Il est le patron du GOP, tout le monde doit embrasser sa bague. C’est ce qu’il réaffirmera. «

Trump « manque évidemment l’adoration publique », a déclaré Walsh. « Il s’en nourrira, et il précisera dans son discours que le Parti républicain est à lui. »

GOP « divisé entre la faction au pouvoir et la faction populiste »

La réunion du CPAC de cette année, un événement conservateur de premier plan depuis plus d’un demi-siècle qui démarre vendredi, survient alors que le Parti républicain est divisé entre ceux qui veulent rester avec Trump et ceux qui veulent avancer sans tout son bagage politique.

La semaine dernière, Trump a lancé une attaque particulièrement sévère contre le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, le qualifiant de « piratage politique austère, maussade et sans sourire ». McConnell, qui s’est demandé si Trump devait toujours diriger le parti, a condamné son rôle dans l’insurrection du 6 janvier alors même qu’il votait pour acquitter l’ex-président lors du procès de destitution du Sénat de ce mois-ci.

La représentante Liz Cheney, l’une des dix républicains de la Chambre qui ont voté pour la destitution de Trump en janvier, a déclaré cette semaine que l’ancien président ne devrait pas faire partie de l’avenir du GOP.

Whit Ayres, un sondeur et consultant républicain, voit la scission comme une division entre une aile «pro-gouvernementale» du parti et l’aile «pro-populiste».

Les populistes, a-t-il dit, sont plus intéressés à être anti-établissement, anti-immigrés et anti-médias. Trump a fusionné ces personnes en une force qui a remporté le Collège électoral en 2016, mais n’a pas pu le faire dépasser en 2020.

Maintenant, « le Parti républicain est sérieusement divisé entre la faction au pouvoir et la faction populiste », a déclaré Ayres, et CPAC « sera une célébration de la faction populiste ».

Mitt Romney, candidat à la présidence du parti en 2012 et l’un des sept sénateurs républicains à voter pour condamner Trump lors de son dernier procès de destitution, a déploré le soutien continu de Trump parmi les républicains, affirmant cette semaine que si Trump se présentait à nouveau en 2024, il gagnerait probablement le GOP. nomination.

«Je regarde les sondages», a déclaré Romney, «et les sondages montrent que parmi les noms présentés comme candidats potentiels en 2024, si vous mettez le président Trump parmi les républicains, il gagne dans un glissement de terrain.

Trump (et d’autres) regardent 2024

Peu de gens s’attendent à ce que Trump déclare sa candidature pour 2024 dans son discours de dimanche – la plupart s’attendent à ce qu’il taquine une course pendant des mois ou des années, ne serait-ce que pour garder l’attention sur lui-même.

Au lieu de cela, Trump est plus susceptible d’attaquer Biden, de continuer à faire de fausses déclarations sur les élections, de condamner les républicains qui ont soutenu la destitution et peut-être de parler de querelles en cours avec des membres du parti de l’establishment comme McConnell et Cheney.

«Je ne m’attends pas à ce qu’il change de style», a déclaré Susan MacManus, politologue à l’Université de Floride du Sud.

Les manifestations électorales de Trump ont contribué à inciter une foule de manifestants à attaquer le Capitole américain le 6 janvier, jour où le Congrès a compté les votes électoraux qui ont élu Biden. La Chambre a destitué Trump pour avoir incité à une insurrection, mais le Sénat l’a acquitté, faute du vote des deux tiers nécessaire à la condamnation.

Les autres républicains qui parlent et envisagent une course pour 2024 doivent maintenant réfléchir à la façon dont les délégués de CPAC seront à venir, étant donné l’apparence de Trump à la fin de la conférence. Se distancient-ils de la rhétorique de Trump ou se rapprochent-ils de l’alignement?

Les candidats en herbe devront simplement sourire et le supporter dans leurs discours, ont déclaré les analystes, et attendre des mois que Trump décide d’annoncer une autre campagne.

« Ils vont devoir promettre fidélité, loyauté et amour pour lui », a déclaré Walsh. « Ils espèrent tous qu’il ne courra plus. Pendant les trois prochaines années, il donnera l’impression qu’il va courir à nouveau – donc à cause de cette situation difficile … le meilleur chemin est de le sucer. Ce sera mieux les positionner pour être son héritier. «

Les conférenciers du CPAC de cette année qui sont soupçonnés d’avoir des ambitions présidentielles comprennent:

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis , qui prononcera le discours de bienvenue;

, qui prononcera le discours de bienvenue; Le sénateur Tom Cotton, R-Ark. , dont le discours sur la sécurité nationale est intitulé « Keeping America Safe »;

, dont le discours sur la sécurité nationale est intitulé « Keeping America Safe »; Le sénateur Rick Scott, R-Fla. , qui envisage de discuter de la liberté religieuse;

, qui envisage de discuter de la liberté religieuse; Le sénateur Josh Hawley, R-Mo. , réprimandé par beaucoup pour son soutien aux manifestations électorales de Trump, mais populaire auprès des membres de la base politique de l’ancien président;

, réprimandé par beaucoup pour son soutien aux manifestations électorales de Trump, mais populaire auprès des membres de la base politique de l’ancien président; La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem , qui cherche à renforcer la reconnaissance de son nom;

, qui cherche à renforcer la reconnaissance de son nom; Mike Pompeo , parlant de son bilan en matière de politique étrangère en tant que secrétaire d’État de Trump; et

, parlant de son bilan en matière de politique étrangère en tant que secrétaire d’État de Trump; et Le sénateur Ted Cruz, R-Texas, un finaliste à Trump lors des primaires républicaines de 2016. Cruz a également été critiqué pour son soutien aux manifestations électorales de Trump – et pour s’être récemment rendu au Mexique alors que son État subissait des coupures d’électricité à cause de violentes tempêtes hivernales.

Bien que Trump reste populaire dans le parti, beaucoup de choses peuvent se passer d’ici 2024, y compris des problèmes juridiques potentiels pour Trump. La semaine dernière, la Cour suprême a rejeté sa tentative de dernière minute de protéger les dossiers financiers d’un grand jury qui enquête sur ses transactions financières passées. Les procureurs examineraient également son rôle dans l’insurrection du 6 janvier.

« Il y a tellement d’incertitude », a déclaré MacManus.

Un programme trumpien à CPAC et une rampe de lancement pour les candidats

Les organisateurs de CPAC ont mis sur pied un programme de quatre jours qui ressemble plutôt à Trumpian, abordant plusieurs des griefs préférés de l’ancien président. L’événement comprendra des discours et des apparitions d’une poignée de législateurs actuels et anciens, d’animateurs d’émissions de radio et de télévision et de dirigeants de diverses organisations conservatrices.

La conférence à Orlando, en Floride, a commencé par des réceptions jeudi soir et se termine par le discours de Trump dimanche après-midi.

Entre les deux, une série de pas moins de sept panels sont consacrés à «Protéger les élections», une expression que les alliés de Trump utilisent pour promouvoir des allégations non prouvées de fraude électorale dans la perte de Trump contre Biden.

D’autres panels CPAC sont consacrés aux visions conservatrices de l’application de la loi, des droits civils, des droits des armes à feu, de la liberté religieuse, de l’avortement, de la politique énergétique, des opportunités économiques et de la paix au Moyen-Orient. Les orateurs prévoient également de dénoncer le «politiquement correct» lors de la conférence de CPAC qui est surnommée «l’Amérique non annulée».

CPAC se réunit généralement dans la région de Washington, DC, mais la conférence de l’année dernière a engendré une épidémie de COVID-19. Cette année, les organisateurs ont décidé de tenir l’événement en Floride, un État avec moins de restrictions sur les grands rassemblements.

Tenu pour la première fois en 1974, CPAC a propulsé de nombreux politiciens conservateurs. Deux groupes ont créé la conférence, l’American Conservative Union et les Young Americans for Freedom. Le conférencier d’honneur de la première année était un candidat à la présidence en herbe nommé Ronald Reagan.

Le discours de Trump à CPAC en 2011 a amplifié le discours sur une candidature présidentielle de l’homme d’affaires basé à New York, mais il a transmis un défi au président Barack Obama en 2012.

Lors de cette apparition à CPAC il y a dix ans, Trump a abordé des thèmes qu’il répéterait lors de sa campagne de 2016 et de sa présidence ultérieure. Avec Obama à la Maison Blanche, Trump a déclaré que les États-Unis devenaient «la risée du monde», et que la Chine et d’autres pays «nous foutent en l’air».

Trump a également pris la parole à CPAC pendant sa présidence, des apparitions qui comprenaient des étreintes littérales du drapeau américain.

Il y a deux ans, Trump a enroulé ses bras autour du drapeau sur la scène du CPAC et a dit: «Je t’aime, bébé».