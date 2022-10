Le retour de dégagement de Will Knapp TD aide Morris à gagner 59-7 contre Ottawa – Shaw Local

MORRIS – Après avoir joué trois semaines consécutives sur la route, l’entraîneur-chef de Morris, Alan Thorson, a déclaré que son équipe avait hâte de jouer sur son propre terrain et espérait démarrer rapidement.

Entre Will Knapp.

À la suite de la défense de Morris forçant un 3 et retrait sur la possession d’ouverture d’Ottawa, le retourneur de botté principal a corrélé le botté de dégagement des Pirates à son propre 47. Il a filé droit devant avant de faire une coupe nette à sa droite et a finalement trouvé la zone des buts juste sous deux minutes après le début du combat de vendredi soir pour aider les hôtes à amorcer le périple vers une victoire de 59-7 contre Ottawa (4-4, 1-4).

«Nous passons beaucoup de temps chaque semaine à travailler avec des équipes spéciales. En fait, nous commençons chaque entraînement avec 15 à 20 minutes de cela », a déclaré Thorson, son équipe classée n ° 6 dans les sondages AP Class 5A de cette semaine. «Donc, le fait que nous ayons pu obtenir quelques très bons retours et en tirer des scores était vraiment énorme pour nous. Nous avons mis l’accent sur les équipes spéciales, et ce soir, c’est quelque chose qui nous a vraiment mis dans la bonne direction.

“Nous étions sur la route depuis trois semaines, alors nous voulions juste sortir vite, ce que nous avons pu faire.”

Morris (7-1, 5-0) a forcé des bottés de dégagement sur les deux prochaines possessions d’Ottawa et les a transformés en une course de touché de 24 verges par Ashton Yard (six courses, 93 verges) et un scamper de 5 verges par AJ Zweeres pour mener 21 -0 à la fin du premier quart-temps.

Les hôtes ont ensuite marqué quatre fois au deuxième quart sur un terrain de 19 verges et attrapé de Carter Button à Knapp, une course de 15 verges par Jacob Swartz (cinq courses, 68 verges), un tiret de 12 verges par Yard et un autre botté de dégagement. retour TD par Knapp, celui-ci couvrant 68 yards.

Button a terminé le match 3 sur 4 en passant pour 50 verges, les trois réalisations à Knapp.

Morris a conservé l’avantage sur Ottawa dans les premiers essais (14-7) et le total des verges (322-145) malgré 15 jeux de moins.

Dans la deuxième mi-temps au chronomètre continu, Morris a reçu des passes de touché de Dimitri Lindermuth (6 verges) et de Jack Amiano (5 verges), tandis qu’Ottawa a inscrit ses seuls points du match sur une course de touché de 40 verges de Dillan Quartrano (11 porte, 67 verges).

Le receveur large des Pirates Levi Sheehan a capté huit passes du QB Colby Mortenson pour 62 verges pour faire de Sheehan le leader de tous les temps des Pirates en réceptions en carrière (70), battant l’ancienne marque de 65 par Steve Sipula (1965-66). Sheehan s’est également rapproché du record de tous les temps de verges sur réception, en ayant maintenant besoin de 33 pour battre la marque de Sipula de 1 032.

“L’entraîneur Thorson fait un travail incroyable ici, et ce programme est l’une des meilleures équipes de l’État et un bâton de mesure dans notre conférence chaque année pour une raison”, a déclaré l’entraîneur-chef d’Ottawa Chad Gross. « Nous savions que ce serait un match difficile.

« Nous avons eu des points positifs. Je pensais que Dillan avait fait un excellent match des deux côtés du ballon et correspondait à leur physique. Il n’avait pas joué au porteur de ballon une seule fois cette saison et est intervenu et a organisé un match solide pour nous. Colby a réussi quelques bons lancers et Levi a également réussi de belles prises.

« Défensivement, nous avons parfois fait de beaux jeux, mais ce n’était tout simplement pas assez constant. C’est quelque chose sur lequel nous continuerons de travailler la semaine prochaine.

“La semaine prochaine commence les séries éliminatoires pour nous.”

Morris voyage pour jouer à Sycamore dans ce qui sera le match de championnat de la division blanche KR / I8. Ottawa accueille Woodstock à la recherche d’une cinquième victoire qui produirait probablement une place en séries éliminatoires.

« Ottawa a fait de belles choses cette saison et est venu ici avec quatre victoires, donc nous ne les prenions pas à la légère », a déclaré Thorson. «Nous nous sommes préparés dur pour ce soir, car il y avait beaucoup en jeu pour nous – nous voulions nous préparer pour un tir à un championnat de conférence la semaine prochaine et aussi, espérons-le, nous mettre en position pour un match éliminatoire à domicile.

« Je pense que notre défensive a fait un travail remarquable ce soir. Il y a quelques semaines, nous n’étions pas très satisfaits de la façon dont nous avons joué offensivement, alors nous avons vraiment poussé notre ligne offensive à intensifier, et ils l’ont fait ces deux dernières semaines.