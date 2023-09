Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United « s’est avéré faux »: l’ancien patron de United, Ole Gunnar Solskjaer

Solskjær : « Ramener Cristiano Ronaldo était une décision difficile à refuser et j’ai senti que nous devions la prendre, mais cela s’est avéré mauvais ». 🔴🇵🇹 « C’était tellement bien quand il a signé et les fans ont ressenti cela lors du match de Newcastle, quand Old Trafford était… rock! », via The Athletic. pic.twitter.com/9VRK2egnmJ

-Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 20 septembre 2023