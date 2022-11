Le retour de coup de pied record de Cordarrelle Patterson TD donne un élan aux Falcons – Shaw Local

ATLANTA – Les Bears ont planifié et préparé la retourneuse de coups de pied d’Atlanta Cordarrelle Patterson toute la semaine. Tout le monde autour de la NFL est bien conscient que Patterson peut balancer un match avec ses prouesses de retour de coup de pied. Sans oublier qu’il a joué à Chicago pendant deux ans.

Mais le botteur des Bears, Cairo Santos, a laissé un coup d’envoi au deuxième quart un peu trop court, et Patterson a fait payer les Bears. Il a couru un touché de retour de botté de 103 verges qui a contribué à faire basculer l’élan en faveur des Falcons lors de la victoire de dimanche contre les Bears, 27-24, au stade Mercedes-Benz d’Atlanta.

Le touché de retour du coup d’envoi a marqué le neuvième de la carrière de Patterson dans la NFL – un nouveau record de la NFL. Patterson avait été à égalité avec Josh Cribbs et Leon Washington pour la plupart de tous les temps. Maintenant, il siège seul au sommet.

“Il a changé le jeu avec celui-là”, a déclaré la sécurité recrue Jaquan Brisker, qui fait partie de l’équipe de couverture du coup d’envoi.

Patterson a maintenant renvoyé un coup d’envoi pour un touché pour quatre équipes différentes, dont deux touchés avec les Bears. Il a retourné trois touchés contre les Bears – tous avec des équipes différentes (Minnesota, Nouvelle-Angleterre et Atlanta).

Quelques instants auparavant, Justin Fields venait de marquer un touché pour prolonger l’avance des Bears à 17-7. Le grand retour de Patterson, qu’il a pris au milieu, en a encore fait un match à une possession.

“Il est le meilleur à avoir jamais fait ça”, a déclaré Santos. « Il l’a montré. Dans ce coup de pied, j’aurais pu enfoncer le ballon plus profondément et l’éliminer. Il a montré que même si c’est neuf [yards] profond, il le sortira et essaiera d’obtenir ce disque. J’avais juste besoin que le ballon sorte de la zone des buts.

Le coup de pied a marqué le troisième retour du match de Patterson. Les Bears n’ont eu qu’un seul coup d’envoi de plus le reste du match, mais ils l’ont lancé en profondeur pour un touché.

L’entraîneur-chef Matt Eberflus a blâmé l’erreur sur “les 11 gars de l’équipe de couverture”.

La défense peine à nouveau : Le secondeur Jack Sanborn se donnait des coups de pied dans le vestiaire après le match. Un jeu de quatrième et deuxième à la fin du quatrième quart le rongeait toujours. Le score étant à égalité, les Falcons ont tenté le coup à la ligne de 38 verges des Bears.

Sanborn a d’abord fait un excellent jeu pour rencontrer Patterson, le porteur de ballon, dans le champ arrière. Il n’a cependant pas pu l’amener au sol. Patterson a cassé un tacle et s’est frayé un chemin pour un gain de 6 verges. Il a mis en place le panier gagnant du match pour le botteur des Falcons Younghoe Koo avec un peu moins de deux minutes à jouer.

“Je n’ai tout simplement pas terminé le tacle”, a déclaré Sanborn, une recrue du lac de Zurich. « Je l’ai eu. Filé. Certainement difficile à regarder en arrière. Il est honnêtement plus grand et plus fort que ce à quoi je m’attendais, je pense. Mais, je veux dire, je dois juste mieux attaquer.

À 6 pieds 2 pouces et 220 livres, Patterson est un homme difficile à abattre. Il a parcouru 52 verges en 10 courses.

Dans l’ensemble, la défense des Bears n’a pas effectué suffisamment d’arrêts. Ils ont eu un plat à emporter, un échappé forcé par la sécurité Jaquan Brisker contre Patterson qui a été récupéré par le demi de coin Jaylon Johnson. Mais la défense n’a forcé que trois bottés de dégagement dans le match.

“C’est difficile”, a déclaré Brisker. «Tout le monde donne son corps, mettez-le en jeu. Essayer de travailler très dur pour obtenir des arrêts et tout comme ça. Que ça finisse comme ça, encore une fois, c’est dur.

Brisker a terminé avec un record d’équipe de 11 plaqués combinés, tandis que Sanborn en avait neuf. Les Bears n’ont pas réussi à limoger le QB des Falcons Marcus Mariota.

La séquence de Santos se termine : Santos a raté une tentative de placement de 56 verges juste avant la mi-temps. Cela a laissé les Falcons avec une bonne position sur le terrain. Avec 1:10 encore au compteur, ils l’ont transformé en panier et sont entrés à la mi-temps avec un match nul, 17-17.

Le panier manqué a mis fin à la séquence de 21 paniers consécutifs de Santos. La séquence remonte à la semaine 15 de la saison dernière. Il s’agissait de la deuxième plus longue séquence de paniers de sa carrière, loin derrière les 40 consécutives qu’il a réalisées entre 2020-21.

L’essai de placement de Santos semblait juste effleurer le bas du poteau de but. Santos a déclaré qu’il était confiant d’aussi loin que 58 mètres au stade Mercedes-Benz.

Les équipes auront généralement plusieurs balles marquées pour être utilisées par le botteur pendant un match. Santos a déclaré qu’il n’avait pas sa “meilleure” balle lors de cet essai de panier parce que Patterson l’a gardée après avoir marqué son touché de retour de botté. Il se retrouvera probablement au Hall of Fame.

Santos a noté que quel que soit le ballon qu’il utilisait, il ne le frappait pas bien.

“Le ballon a perdu de la puissance et a chuté plus court”, a déclaré Santos.