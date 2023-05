Le retour de coup de pied de 91 verges de Deon Cain pour TD permet à Stallions de remporter la victoire sur Maulers

Eric Williams Écrivain NFC Ouest

Canton, Ohio – Deon Cain a attendu le bon moment et a bondi.

Les étalons de Birmingham avaient des opportunités limitées pour de gros retours en raison de la jambe solide du botteur des Pittsburgh Maulers Chris Blewitt.

Cependant, avec son équipe à la traîne au milieu du quatrième quart-temps, le rapide Cain a déclaré au personnel d’entraîneurs de Birmingham que le moment était venu pour un retour « rebondissant » – tirant la couverture du coup d’envoi de Pittsburgh d’un côté du terrain, puis changeant de direction avec un mur installé sur l’autre côté.

Les Stallions ont fait l’appel et le jeu a fonctionné, Cain se frayant un chemin vers un retour de coup de pied de 91 verges pour un score – la marge gagnante dans une victoire de 24-20 contre les Maulers dimanche soir au Tom Benson Hall of Fame Stadium dans la nuit jeu de casquette.

C’était le deuxième match consécutif que Cain retournait un coup de pied pour payer la saleté. Lors de la défaite 45-31 de la semaine dernière contre les New Orleans Breakers, Cain a marqué un touché sur un retour de botté de 82 verges.

« En tant que retourneur de coups de pied, vous voulez juste obtenir des verges positives pour votre équipe », a déclaré Cain. « La position sur le terrain est la plus grande clé du football. … Vous voulez juste obtenir 25 mètres garantis, mais ma plus grande chose est juste d’obtenir un bon métrage pour mon équipe afin que les gars puissent avoir une bonne (position sur le terrain) et le prendre et marquer.

« Et si cela continue à mener à des touchés, alors nous continuerons à le faire. »

Dans un match qui a eu cinq changements de tête, les Stallions ont fait le retour de Cain avec 6:32 restant à jouer en gardant l’attaque de Pittsburgh à un botté de dégagement sur la dernière possession de l’équipe et en manquant le temps sur la dernière série offensive de Birmingham.

Le jeu clé pour les Stallions a été de convertir un quatrième et un de la ligne des 39 verges de Pittsburgh avec deux minutes à jouer sur un quart-arrière furtif. Alex McGough . Birmingham a manqué de temps à partir de là.

McGough a eu du mal tôt, lançant des interceptions sur les deux possessions de Birmingham. Cependant, McGough a finalement fait avancer les choses en fin de première mi-temps, marquant un touché sur une course de 5 verges lors du dernier jeu de la première mi-temps.

McGough a lancé pour un score de 9 verges au receveur Davion Davis avec 9:40 à jouer au troisième quart. Le produit Florida International a brouillé pendant 13 secondes avant de se connecter pour le touché.

« Le premier gars que j’ai raté, j’ai entendu Matt (Matt Kaskey) dire: » Derrière toi « », a déclaré McGough. « Alors, j’ai immédiatement retourné mes hanches et lui ai donné une jambe morte vers la droite. Et puis, j’essaie de trouver quelqu’un d’ouvert, mais je continue de voir des gens me croiser, alors je continue à me faufiler.

« Cela a pris environ 20 secondes (rires), mais j’ai trouvé quelqu’un. J’essaie juste de faire un jeu. Ce n’est jamais fini tant que le coup de sifflet n’a pas retenti. »

McGough a terminé 17 sur 29, passant pour 157 verges, avec une passe de touché et deux interceptions.

Son homologue, Troy Williams de Pittsburgh a complété 20 des 32 passes pour 210 verges. Williams a également couru pour 64 verges, dont une jolie course de 34 verges pour un marqué.

Cependant, les Maulers ont dû se contenter de buts sur le terrain de Blewitt à trois reprises dans la zone rouge. Blewitt a terminé 4 en 4 sur les buts sur le terrain contre les Stallions après avoir été 5 en 5 la semaine dernière.

« Aujourd’hui, les Maulers ont battu les Maulers », a déclaré l’entraîneur-chef de Pittsburgh, Ray Horton. « Nous avons accordé un touché sur les unités spéciales, nous étions 0 sur 3 dans la zone rouge et sur un troisième et un 9, nous avons accordé un touché défensif. C’était le match. »

Les Stallions se sont améliorés à 3-1 avec la victoire, tandis que les Maulers sont tombés à 1-3 au total.

Les Maulers ont fait du bon travail défensivement en retirant l’une des meilleures options de capture de passes de Birmingham, limitant l’ailier rapproché Jace Sternberger à une prise pour 5 verges sur une cible. Sternberger a participé au concours de dimanche avec 18 attrapés pour 218 verges et trois scores.

Etalons LB Scooby Wright Retour

Absent depuis la semaine 1 en raison d’une blessure, le secondeur des Birmingham Stallions Scooby Wright est revenu dans la formation de départ.

Le produit de l’Université de l’Arizona a mené les Stallions au chapitre des plaqués avec six, dont un tacle pour perte.

L’entraîneur-chef des Stallions a déclaré qu’il était heureux d’avoir l’un de ses gars de l’énergie en défense dans le giron.

« Ce ne sont pas seulement les jeux physiques qu’il peut faire, c’est la présence qu’il a », a déclaré Holtz. « Il est une sorte de présence apaisante pour toute la défense. Quand ça commence à vaciller et qu’ils font quelques premiers essais, je pense qu’il a juste une grande connaissance, il comprend tellement le jeu et c’est inestimable de l’avoir là-dedans. »

Mise à jour sur les blessures

Le secondeur extérieur des Pittsburgh Maulers Vaughn Taylor Jr. s’est blessé à l’orteil en seconde période et n’est pas revenu.

Eric D. Williams a fait des reportages sur la NFL pendant plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue de football des États-Unis Étalons de Birmingham Maulers de Pittsburgh