Le retour de Carson Wentz est un désastre alors que les commandants perdent face aux Browns

Ralph Vacchiano Journaliste NFC Est

LANDOVER, Md. – Ron Rivera cherchait juste “un peu d’étincelle” lorsqu’il a décidé de changer de quart-arrière.

Au lieu de cela, cette décision a brûlé la saison des commandants de Washington.

La décision de Rivera de mettre au banc Taylor Heinicke et de réinsérer Carson Wentz s’est avérée être un énorme désastre dimanche après-midi. Wentz a pris un départ horrible, lançant deux interceptions rapides, et à partir de là, les choses ont surtout empiré. Le quart-arrière de 28,2 millions de dollars de Washington a lancé trois interceptions, tout en ne complétant que 16 des 28 passes pour 143 verges alors que les commandants avaient leur pire offensive depuis le 13 octobre – pas par hasard le dernier départ de Wentz, à Chicago.

Plus important encore, dans un match qu’ils devaient absolument gagner pour rester en vie dans la course aux séries éliminatoires, les Commanders ont perdu contre les Browns de Cleveland 24-10.

Et maintenant, leur saison ne tient qu’à un fil qui s’effiloche.

“Pas un bon”, a déclaré Wentz, lorsqu’on lui a demandé de décrire sa performance. “Ce n’était pas ce que j’avais en tête, ce que nous avions en tête en tant qu’équipe. Ce n’était pas la performance que j’envisageais. Je veux récupérer beaucoup de choses.”

De toute évidence, ce n’était pas non plus ce que Rivera envisageait lorsqu’il a fait le geste auquel il faisait allusion depuis des semaines. Il n’a jamais été particulièrement à l’aise avec Heinicke comme quart-arrière, même s’il avait remporté cinq de ses six premiers départs. Les trois derniers – dans lesquels les commandants sont allés 0-2-1 – n’étaient pas si bons, ce qui a donné à Rivera l’occasion de revenir au quart-arrière de la franchise qu’il a échangé en mars.

C’était un geste impopulaire parmi la base de fans. Ce n’était probablement pas si populaire non plus dans les vestiaires, où les joueurs avaient passé deux mois à professer leur amour pour le courageux et courageux Heinicke. Et les résultats n’auraient pas pu être surprenants puisque Wentz, bien reposé, ressemblait beaucoup à ce qu’il était lors de ses quatre derniers départs fin septembre et octobre, lorsqu’il a parcouru en moyenne 210 verges, n’a lancé que quatre touchés avec trois interceptions, et les commandants l’attaque s’est essentiellement arrêtée autour de lui, avec une moyenne de seulement 11,8 points.

À quoi Rivera s’attendait-elle exactement ? Même les fans pouvaient voir ce qu’il ne pouvait pas. Ils ont commencé à huer Wentz quand il a renversé sa première passe. Ils ont commencé à chanter pour Heinicke lorsque Wentz a été éliminé lors de sa deuxième passe lors du premier entraînement du match. Puis il a été repris deux fois plus tard, juste après avoir littéralement fait rebondir une passe à un Brian Robinson grand ouvert à quelques mètres à sa droite.

À ce moment-là, les chants de “Hei-nick-e! Hei-nick-e!” résonnaient sur les sièges vides dans les coins de FedEx Field.

Qui sait si Heinicke aurait pu faire beaucoup mieux ? Il est loin d’être un quarterback parfait. Il n’est pas la solution à long terme à Washington. Mais pendant un moment, il a eu un peu de magie. Il était une véritable étincelle pour l’infraction. Et les fans voulaient le revoir.

Au lieu de cela, Rivera est resté avec Wentz, et il y a eu un bref moment où tout s’est mis en place. Les commandants ont organisé un brillant et monstre entraînement au deuxième quart, parcourant 96 verges sur 21 jeux en 11 minutes et 27 secondes pour obtenir un plongeon de touché de 1 mètre par Wentz sur un quatrième jeu et un but. Wentz a principalement joué le jeu de course sur ce disque, y compris Robinson, qui a porté 11 fois pour 38 verges. Mais Wentz a fait 4 ou 4 pour 49 verges et l’attaque a eu quelque chose qui ressemblait à une “étincelle”.

“Je pensais qu’il avait ses moments”, a déclaré Rivera. “Je pensais que ce disque juste avant la fin de la première mi-temps était ce que nous recherchions. Nous nous attendions à ce qu’il sorte au troisième quart et recommence.

“Nous ne l’avons tout simplement pas maintenu.”

Tout n’était pas de la faute de Wentz, bien sûr. La défense battue, jouant sans le coin blessé Benjamin St-Juste et la sécurité blessée Kam Curl, a été repêchée par le quart-arrière des Browns Deshaun Watson en seconde période pour 146 verges et trois touchés en seulement six passes. Washington a également perdu le plaqueur défensif Jonathan Allen à cause d’une blessure au genou au deuxième quart, ce qui a ouvert des couloirs de course aux Browns, qui avaient 146 verges au sol.

Mais ce n’est pas comme si les Browns illuminaient le tableau de bord. Ils n’ont marqué qu’un field goal en première mi-temps. Ils menaient seulement 10-7 jusqu’à ce qu’ils marquent avec 36 secondes à jouer au troisième quart. Le jeu était là pour que Wentz et les commandants s’en emparent presque toute la journée.

Ils ne l’ont jamais fait.

Rivera a déclaré qu’il avait réfléchi à un changement de quart-arrière à un moment donné, mais apparemment pas très sérieusement. Il a dit “J’y ai réfléchi, mais ensuite ils ont augmenté de 14 et j’ai pensé à coup sûr que nous allions devoir lancer le ballon vers le bas.” Mais les Browns n’ont pas pris une avance de 14 points jusqu’à ce qu’il restait 5:21 à faire dans le match.

Donc, en d’autres termes, Rivera avait pris sa décision : il allait monter Wentz jusqu’au bout.

Et c’est vraiment ce qu’il voulait. Il a vu ce qui s’est passé en décembre dernier lorsque Heinicke était son quart-arrière et que tout s’est effondré pour son équipe à la fin. C’est pourquoi les commandants sont sortis et ont échangé contre Wentz et ont absorbé son plafond salarial et ont abandonné les deux choix de troisième ronde pour l’avoir. Malgré tous les défauts et échecs passés de Wentz, Rivera aimait son gros bras et sa capacité à mener une attaque. Wentz était tout simplement plus un quart-arrière de la NFL qu’il n’aurait jamais pensé que Heinicke pourrait l’être.

Rivera a déclaré la semaine dernière qu’il aurait été « stupide » de faire le changement alors que Heinicke était la « main chaude » – bien que Wentz soignait toujours son doigt cassé quand il l’était. Une fois que la chaleur s’était dissipée, il n’y avait plus aucun doute sur ce que Rivera allait faire.

Et pour beaucoup, il n’y a jamais eu de doute sur la façon dont ce déménagement allait se terminer.

Alors maintenant, les commandants sont de retour là où ils étaient depuis trop d’années, ne sachant pas s’ils ont un quart-arrière de franchise, quelqu’un en qui ils pourraient avoir confiance à ce poste dans un endroit important – cela n’a plus vraiment d’importance.

“Tout est hors de mon contrôle”, a déclaré Wentz. “J’aurais aimé qu’aujourd’hui se passe différemment. J’en avais une vision différente, des attentes différentes pour moi et pour l’équipe.”

Rivera aussi. Il voulait un quart-arrière en qui il pouvait croire. Il ne pouvait tout simplement pas se résoudre à faire confiance à Heinicke.

Il s’avère qu’il ne pouvait pas non plus faire confiance à Wentz.

Ralph Vacchiano est le journaliste NFC East pour FOX Sports, couvrant les Washington Commanders, les Philadelphia Eagles et les New York Giants. Il a passé les six années précédentes à couvrir les Giants et les Jets pour SNY TV à New York, et avant cela, 16 ans à couvrir les Giants et la NFL pour le New York Daily News. Suivez-le sur Twitter à @RalphVacchiano .