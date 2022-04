Le retour de BTS, le nouvel album We Are Bulletproof sortira à CETTE date

BTS, un groupe pop sud-coréen, vient d’annoncer son retour avec un nouvel album en juin. Alors qu’ils terminent leur tournée « Permission to Dance On Stage » au Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, BTS travaille actuellement sur son nouvel album. L’annonce a été annoncée sur Weverse, un forum mondial de la communauté des fans, par BigHit Music. « BTS sortira un nouvel album le 10 juin 2022 », a déclaré BigHit Music dans un communiqué.

Avec une vidéo partagée sur leur page Twitter le 17 avril, la page officielle du groupe pop a taquiné les ARMYs à propos de leur retour. Il contient des informations sur le parcours du groupe depuis sa création en 2013.

‘WE ARE BULLETPROOF’ et ‘2022.6.10’ ont été diffusés à la fin de la vidéo de 50 secondes.

Depuis son premier spectacle organisé en octobre dernier sous forme de concert en ligne, la série de tournées de BTS « BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE » a accueilli 12 spectacles dans le monde entier, notamment à Séoul, LA et Las Vegas. « BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE » a rassemblé plus de 4 millions de participants/téléspectateurs au total, dans tous les formats, y compris les concerts en personne, la diffusion virtuelle en direct, la VISIONNAGE EN DIRECT et le JEU EN DIRECT.

Lors de la dernière émission du 16 avril, BTS a interprété 20 chansons, dont ON, Burning Up (FIRE), DOPE, DNA, Blue & Grey, Black Swan, Blood Sweat & Tears, FAKE LOVE, Life Goes On, Boy With Luv, Dynamite, Beurre, Télépathie et IDOL. Pour le rappel du dernier jour, les membres ont choisi Anpanman et Go Go pour la grande finale des concerts de quatre jours.

Lisez aussi: « Ma reine pour toujours »: J-Hope de BTS partage des photos loufoques de sa rencontre avec Lady Gaga





Dans la lignée des séries précédentes de la tournée, « BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LAS VEGAS » s’est également concentré sur la « rencontre » entre BTS et les fans. La production scénique globale a été conçue pour mettre en valeur le groupe, y compris la setlist composée de chansons et d’accessoires et d’effets des sept membres minimisés pour mettre en valeur la performance elle-même.

Après la dernière étape de l’émission finale, BTS a dévoilé un nouveau contenu vidéo avec une annonce surprise. Montrant le passé et le présent du groupe, la vidéo s’est terminée par WE ARE BULLETPROOF et une date 2022. 06. 10, indiquant une nouvelle date de sortie d’album.