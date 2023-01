Le retour de Boris Johnson serait populaire auprès des électeurs – mais il ne serait pas un meilleur Premier ministre la deuxième fois

Boris Johnson prépare-t-il un retour ?

Le pape est-il catholique ?

Le vieux voyou organise sa seconde venue depuis le moment où il a agité “Hasta la vista” lors de son dernier jour en tant que Premier ministre.

Les conservateurs nous ont infligé CINQ premiers ministres en 12 ans, pourquoi pas un de plus, même s’il est un rechapé ?

Un BoJo renaissant, le plus grand aimant de vote au monde, pourrait même mener son parti à une victoire sensationnelle au cinquième mandat contre l’abrutissant plodeur Sir Keir Starmer.

Il neutraliserait certainement la menace réelle d’une incursion dans les sièges du mur rouge par le Parti réformiste de Nigel Farage.

Et il injecterait une nouvelle vie dans le parti conservateur dans son ensemble, qui soutient toujours leur héros et en veut amèrement à la façon dont il a été abattu après avoir livré le Brexit contre toute attente.

Il ne fait aucun doute que BoJo MkII est un phénomène politique qui donnerait du fil à retordre aux travaillistes tristement ternes.

Mais ferait-il un meilleur premier ministre la deuxième fois?

Boris Johnson n’a pas été expulsé de Downing Street à cause de Partygate ou d’une foule d’autres scandales.

Il a été largué parce qu’il a donné à ses ennemis une poignée d’armes et a laissé ses alliés les mains vides.

Ses amis politiques les plus proches grimacent encore devant son leadership mou et ses promesses non tenues sur des questions conservatrices aussi cruciales que l’immigration de masse, les prélèvements verts pénaux, le protocole d’Irlande du Nord et la réforme économique.

Partygate et l’inexcusable fiasco du lobbying d’Owen Paterson n’ont fait que renforcer l’image d’un gouvernement douteux qui se vautre et à la dérive.

Même son triomphe du vaccin Covid a été terni alors que le coût social et économique catastrophique du verrouillage commençait à faire surface.

Finances branlantes

Il a fallu le poste de premier ministre explosif de « Black Hole » de Liz Truss pour ouvrir un débat attendu depuis longtemps sur la croissance économique, les impôts exorbitants et l’étreinte écoeurante du Whitehall Blob.

Ce qui nous amène à Rishi Sunak, ex-chancelier et actuel titulaire de la chaise musicale Tory.

J’aime Rishi.

La plupart des gens le font.

Il semble que la plus rare des créatures – un politicien honnête.

Les cyniques américains disent : “Si vous pouvez feindre la sincérité, vous l’avez fait.”

Mais je pense que Rishi est authentique.

C’est un Thatcherite Brexiteer qui comprend le fonctionnement de l’économie et des marchés.

Avec le temps, il ramènera nos finances nationales branlantes sous contrôle.

Mais les électeurs sont pressés.

C’est l’âge de la gratification instantanée.

Les sondages montrent que presque personne de moins de 40 ans ne vote conservateur.

C’est la cohorte qui pourrait décider de l’élection de 2024, une génération assez différente de toute autre dans l’histoire.

Leur «expérience vécue» n’inclut pas la Grande-Bretagne d’avant 2008, l’âge avant l’immigration de masse incontrôlée.

Ils ne se souviennent pas d’un moment avant que l’obésité de masse ne transforme les Britanniques en les personnes les plus grosses et les plus malsaines d’Europe.

La génération Smartphone n’est pas déconcertée par la pornographie accessible instantanément, les jeux d’argent en ligne, le trafic de drogue.

Certains ont abandonné l’espoir de posséder un jour une maison.

D’autres refusent de travailler, jamais – et s’ils le font, c’est la FMH.

La génération éveillée a adopté les questions de division raciale, de genre et de changement climatique comme une nouvelle religion.

Les travaillistes ont identifié les moins de 40 ans comme leur type d’électeurs.

Un sondage du Sunday Times suggère que près de la moitié des plus de 65 ans (46%) voteraient conservateur aujourd’hui, alors qu’à peine un sur sept (15%) entre 25 et 35 ans le ferait.

Rishi Sunak a dépassé son propre parti.

Il y avait aussi de bonnes nouvelles pour Rishi ce week-end lui montrant des rues devant Keir Starmer du Labour sur la gestion de l’inflation, de la croissance économique et des petits bateaux traversant la Manche.

Des eaux plus sûres

Ce seront des questions clés lors des prochaines élections – couplées à la stabilité politique qui fait cruellement défaut depuis la scission des conservateurs sur le Brexit en 2016.

Les conservateurs de base adoreront toujours le style boucanier de Boris Johnson.

Ils ne pardonneront peut-être jamais à Rishi Sunak d’avoir – à leurs yeux – poignardé leur champion.

Mais il a bien commencé, apportant un calme réparateur à un parti divisé.

L’inflation est sur le point de plonger, coupant les voiles des grévistes.

Certains pensent qu’il aura même de la place pour des réductions d’impôts en 24.

Pour le moment, Rishi pagaie prudemment vers des eaux plus sûres.

Pourra-t-il les atteindre avant que le grand requin blond ne l’abatte ?