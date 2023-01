Le retour de Boris Johnson risque une défaite de style 1997 pour les conservateurs, prévient David Davis

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le retour de Boris Johnson risque une défaite électorale écrasante de style 1997 pour le Parti conservateur si ses loyalistes insistent pour son retour au numéro 10.

C’est l’avertissement sévère lancé par l’ancien secrétaire du Brexit, David Davis, à l’approche de l’anniversaire de sa demande dramatique pour que M. Johnson quitte le poste de Premier ministre, au plus fort du scandale “Partygate” de l’année dernière.

Écrire pour L’indépendantM. Davis avertit que même si le « battement de tambour continu » appelant au retour de Johnson échouerait, il « corrodait » les chances électorales du parti.

«Lorsque les députés conservateurs m’ont demandé l’année dernière si les prochaines élections seraient une répétition de 1997, j’avais l’habitude de dire« non »», dit-il. « C’était jusqu’à ce que les acolytes de Boris commencent à réclamer son retour. Maintenant j’ajoute ‘ce ne sera pas 1997 à moins que vous ne le fassiez ainsi’.

“Lorsque le parti au gouvernement sape activement le Premier ministre et vilipende son propre leadership, pourquoi les électeurs ordinaires devraient-ils voter pour lui?”

Les sondages d’opinion suggèrent que le parti travailliste a désormais une avance de 20 points sur les conservateurs, tandis qu’un sondage du mois dernier prévoyait que le parti pourrait perdre près de 300 sièges – et n’en détenir que 69 – lors des prochaines élections.

La dernière fois qu’il y a eu une victoire électorale de cette envergure, c’était en 1997, lorsque la majorité de 179 élus de Tony Blair a renvoyé les conservateurs sur les bancs de l’opposition pour les 13 années suivantes.

David Davis s’adressant à Boris Johnson lors des PMQ avec son discours «au nom de Dieu, allez-y» (Télévision du Parlement)

M. Davis dit que si le “rêve insensé” d’un retour de M. Johnson se poursuit, l’histoire se répétera et la fête sera dans le désert pendant des années.

“Les anciens acolytes de Boris prédisent Armageddon dans les urnes d’une manière qui vous fait penser qu’ils souhaitent que ce soit vrai”, dit-il.

« Le battement de tambour continu appelant au retour de Johnson échouera, mais dans le processus, il corrode les chances du Parti aux prochaines élections.

« Il est tout à fait à la portée d’un gouvernement Sunak tranquillement compétent d’être réélu. Mais si le rêve insensé de Boris d’une résurrection se poursuit, la même chose se reproduira – et nous serons à nouveau privés de pouvoir pendant une décennie.

Il y a un an cette semaine, M. Davis a stupéfait Westminster lorsqu’il s’est levé à la Chambre des communes et a dit à M. Johnson: “Au nom de Dieu, allez” sur partygate et son manque de crédibilité.

Son appel faisait écho aux paroles prononcées à Neville Chamberlain peu de temps avant qu’il ne quitte ses fonctions, pour être remplacé par le héros de M. Johnson, Winston Churchill.

M. Davis a déclaré qu’il s’attendait à se faire des ennemis de son intervention, mais a trouvé le contraire, avec une réponse chaleureuse du public à sa position.

Dans son article exclusif pour The Independent aujourd’hui, il écrit que la position dans laquelle se trouve le parti “est en grande partie la responsabilité du camp Boris et de ses héritiers et successeurs politiques”, ajoutant comment l’ancien Premier ministre a présidé à une baisse de 10% de les notes du parti, avant que Liz Truss ne cause des dommages égaux pendant son court mandat.

Le week-end dernier, The Independent a révélé une scission amère entre les partisans de Johnson qui souhaitent le restaurer à la tête du parti, une faction faisant pression pour que le pouvoir soit retiré aux députés, qui ont évincé M. Johnson l’été dernier, tandis qu’un deuxième camp a rejeté l’idée.

Les acolytes de Boris Johnson pensent que l’ancien Premier ministre sera le “conservateur Harold Wilson – il remplira deux mandats distincts” (Parlement britannique)

Ses partisans prédisent que M. Johnson sera le “conservateur Harold Wilson – il effectuera deux mandats distincts”. Des sources proches de M. Johnson insistent sur le fait qu’il soutient pleinement le gouvernement.

Mais la nouvelle cette semaine qu’il rédige un mémoire qui inclura son séjour à Downing Street ne fera pas grand-chose pour atténuer les spéculations sur son avenir.

Cependant, des amis de M. Johnson ont suggéré qu’il pourrait devoir conclure un accord avec Rishi Sunak et accepter de ne pas contester son leadership en échange d’un siège plus sûr lors des prochaines élections générales.

Il est harcelé par les affirmations entourant Parytgate avant l’enquête du mois prochain et a fait face à des affirmations la semaine dernière selon lesquelles il avait plaisanté lors d’un départ tenu au n ° 10 alors que les restrictions de verrouillage de Covid étaient toujours en place qu’il assistait à la “fête la plus éloignée socialement de le Royaume-Uni en ce moment”.

Il a également fait face à des allégations selon lesquelles il avait obtenu une ligne de crédit de 800 000 £ alors que le Premier ministre, soutenu par un parent millionnaire qui voulait diriger un quango et des personnalités militaires de haut rang l’ont critiqué lors d’un voyage prévu en Ukraine, l’un l’accusant de “rechercher publicité » dans une zone de guerre.

Un porte-parole de M. Johnson a déclaré: «Boris Johnson soutient pleinement le gouvernement. Toute suggestion contraire est fausse.