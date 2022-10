Le retour de Boris Johnson plongerait les conservateurs dans le “jour de la marmotte” du Partygate, prévient l’ancien député

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’ancien adjoint de Boris Johnson a averti les conservateurs de ne pas plonger le pays dans un “jour de la marmotte” du Partygate en le renvoyant à Downing Street en tant que Premier ministre.

Dominic Raab parlait alors que M. Johnson revenait de vacances dans les Caraïbes à Londres, où il devrait lancer une offre pour succéder à Liz Truss en tant que Premier ministre dans ce qui serait un retour extraordinaire moins de deux mois après avoir quitté ses fonctions.

L’ancien vice-Premier ministre a déclaré que l’ombre d’une enquête pour outrage pesant sur M. Johnson représentait un “obstacle fondamental” à son ambition de revenir à la politique de première ligne.

Le comité des privilèges des Communes commencera sous peu des audiences télévisées en direct au cours desquelles l’ancien Premier ministre sera grillé pour avoir prétendument menti au Parlement au sujet des fêtes enfreignant le verrouillage au n ° 10.

Et le président du comité distinct des normes des Communes, le député travailliste Chris Bryant, a déclaré que le processus pourrait forcer M. Johnson à quitter le Parlement lors d’une élection partielle de rappel dans quelques mois – ce qui signifie l’élection d’un autre Premier ministre.

Les partisans de l’ancien chancelier Rishi Sunak soutiennent qu’il a déjà dépassé le seuil des 100 nominations de députés pour entrer dans la bataille de la succession, tandis que M. Johnson aurait reçu environ la moitié de ce nombre, y compris les approbations des ministres du cabinet Jacob Rees-Mogg, Ben Wallace et Simon Clarke.

Il a dit à ses alliés qu’il était « partant », mais n’a pas encore officiellement lancé de campagne. Seule Penny Mordaunt a jusqu’à présent officiellement jeté son chapeau sur le ring avant la date limite de 14 heures lundi.

Les rapports suggèrent que M. Johnson a été hué alors qu’il montait à bord d’un vol BA en provenance de la République dominicaine vendredi soir.

Et les grands du parti ont exprimé leur horreur à l’idée de son retour, l’ancien chef William Hague avertissant qu’il pourrait propulser les conservateurs dans une “spirale de la mort” et l’ancien secrétaire aux Affaires étrangères, Sir Malcolm Rifkind, le décrivant comme “totalement indéfendable”.

“C’est peut-être la pire idée dont j’ai entendu parler depuis 46 ans que je suis membre du Parti conservateur”, a déclaré Lord Hague à Times Radio.

L’agence de notation Moody’s a abaissé ses perspectives pour le Royaume-Uni de “stables” à “négatives” en raison des inquiétudes suscitées par “l’imprévisibilité accrue de l’élaboration des politiques” à Westminster.

Le député conservateur de longue date Andrew Bridgen a déclaré qu’il envisagerait de renoncer au whip du parti si M. Johnson devenait chef, avertissant que rien n’avait changé depuis qu’il avait été expulsé.

“Je devrais sérieusement envisager ma position de Boris Johnson devient leader”, a déclaré M. Bridgen à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme. “Je ne suis pas convaincu que je pourrais servir sur les bancs s’il devenait Premier ministre, sachant ce que nous savons de ce qu’il a fait.”

Mais l’éminent soutien de Johnson, Andrew Stephenson, a déclaré que bon nombre des 60 députés qui avaient quitté des postes gouvernementaux pour protester contre son comportement en juillet regrettaient maintenant de l’avoir expulsé.

«J’ai entendu beaucoup de députés qui ont maintenant le sentiment qu’ils ont été téméraires de le juger avant l’été, téméraires de l’encourager à démissionner alors et estiment maintenant que c’est quelqu’un qui – au regard des grands défis nationaux et internationaux auxquels nous sommes confrontés – a très bon jugement et donc à un moment difficile pour le pays, nous avons besoin de lui », a déclaré l’ancien président conservateur Aujourd’hui.

M. Bryant a déclaré que M. Johnson était un personnage “disgracié” qui était “inapte à occuper un poste”.

Et il a ajouté: “Son plus gros problème est qu’il passera probablement les deux premiers mois de son second mandat à se concentrer entièrement sur l’enquête sur les privilèges et qu’il pourrait, à la fin, être reconnu coupable d’outrage au Parlement, suspendu de la Chambre des communes et potentiellement confronté à une élection partielle dans un siège qu’il perdrait.

M. Raab a dit Aujourd’hui que l’enquête sur les privilèges constituait un “obstacle fondamental” à toute candidature de Johnson à la direction.

“J’ai soutenu Boris, j’ai beaucoup de respect pour lui”, a déclaré M. Raab. « Je ne vois tout simplement pas en pratique comment le nouveau Premier ministre, en fonction au plus tard vendredi prochain, pourrait accorder au pays l’attention et la concentration dont il a besoin tout en témoignant et en répondant à toutes ces questions.

« Nous ne pouvons pas revenir en arrière, nous ne pouvons pas avoir un autre épisode du Jour de la marmotte, du feuilleton de Partygate. Nous devons faire avancer le pays et le gouvernement.