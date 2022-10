Le retour de Boris Johnson alarmerait les marchés, prévient l’ancien chef de la Banque d’Angleterre

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le retour de Boris Johnson inquiéterait les marchés financiers, prévient un ancien sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre – alors même que les coûts d’emprunt commencent à augmenter à mesure que la perspective se profile.

Charlie Bean a prédit “l’inquiétude” que la réélection extraordinaire de l’ancien Premier ministre – censé avoir le soutien de plus de 100 députés conservateurs – apporterait un nouveau désarroi à Downing Street.

Lorsqu’on lui a demandé si cela pourrait “effrayer” les marchés, il a déclaré: “Il pourrait y avoir une certaine inquiétude quant à savoir si ce serait à nouveau un gouvernement stable, étant donné l’instabilité que nous avions à la fin du mandat de Johnson en tant que Premier ministre.

“Je pense que les acteurs du marché pourraient craindre que, même si la déclaration budgétaire à venir se déroule de manière imminente, il pourrait y avoir des problèmes plus tard.”

L’avertissement est intervenu alors que le taux d’intérêt exigé par les investisseurs achetant des titres d’État a fortement augmenté après que M. Johnson a été installé comme favori des bookmakers pour succéder à Liz Truss.

Les coûts d’emprunt ont grimpé en flèche après le mini-budget désastreux de Kwasi Kwarteng qui a contraint la Banque d’Angleterre à un sauvetage d’urgence – l’instabilité n’a pris fin que par des volte-face spectaculaires sur les réductions d’impôts.

Le professeur Bean a déclaré que le Trésor devait trouver 30 milliards de livres sterling de réductions de dépenses ou de hausses d’impôts pour affirmer de manière convaincante qu’il avait un plan pour maîtriser les emprunts et la dette.

Même si les économies sont trouvées, “il y aura alors une question de savoir s’ils peuvent amener un parti conservateur grincheux à soutenir toutes les mesures”, a-t-il déclaré. Radio BBC 4.

L’avertissement intervient après qu’un ancien secrétaire du cabinet a indiqué que le nouveau Premier ministre devait être en place d’ici mardi pour éviter le risque d’un contrecoup du marché et d’une hausse des taux d’intérêt.

Un ancien assistant de Johnson, désormais critique de l’ancien chef, a déclaré qu’il bénéficiait d’un regain de soutien parmi les députés conservateurs et avait de “très” bonnes chances de revenir au n ° 10.

S’il remporte le soutien de 100 députés et entre dans la course lundi, cela augmente également la probabilité qu’il dure la semaine et se rende à un scrutin des membres conservateurs.

Pendant ce temps, Penny Mordaunt est devenue la première candidate à la direction des conservateurs à confirmer qu’elle se présente pour le n ° 10, promettant qu’elle peut offrir un “nouveau départ” au parti.

Le leader des Communes – qui a terminé troisième de la dernière course, en juillet – devrait affronter Rishi Sunak et peut-être M. Johnson, mais aucun n’a encore fait d’annonce.

Mme Mordaunt aurait dit à Jeremy Hunt qu’il resterait chancelier – et qu’il n’y aurait aucun retard dans son budget de facto prévu pour le 31 octobre.