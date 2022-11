Le retour de Bog Iger à Disney choque un royaume mécontent

Il a ajouté: “Nous ne pensons pas nécessairement que le manque de leadership soit le problème de Disney, et pensons que le changement rendra encore plus difficile une véritable transition du pouvoir au (prochain) successeur d’Iger.”

Il y a des cadres supérieurs de Disney qui pourraient être formés au matériel de chef de la direction, notamment Dana Walden, chef de la télévision de Disney, et Josh D’Amaro, président du parc à thème de Disney. Mais aucun n’est tout à fait prêt, a déclaré une personne proche du conseil d’administration.

Deux anciens candidats pour succéder à M. Iger, Thomas O. Staggs et Kevin Mayer, ont quitté Disney et dirigent désormais une start-up médiatique. Une personne proche du conseil d’administration de Disney les avait contactés cette année lorsque le renouvellement du contrat de M. Chapek était à l’étude. Selon deux personnes proches du dossier, cette personne a posé une question hypothétique : Est-ce que l’un ou les deux seraient intéressés à revenir diriger Disney ? Tout accord pour les ramener dans le giron de Disney aurait obligé la société à acquérir leur start-up, Candle Media, une entreprise de plusieurs milliards de dollars qui possède Hello Sunshine, la société de médias fondée par Reese Witherspoon, selon les gens.

M. Staggs et M. Mayer se sont opposés, ont déclaré les gens, ajoutant que tout accord aurait nécessité l’approbation de M. Chapek, ce qu’il était peu probable qu’il donne.

Cela laissait au conseil une seule option sérieuse : M. Iger.

Mais il n’est pas une solution à long terme. Au moins quelques membres du conseil d’administration pensent avoir commis une erreur lors de la planification de la relève la dernière fois, à savoir décider que la promotion interne était le seul véritable choix. En annonçant le retour de M. Iger, la société a déclaré dans un communiqué qu’il l’avait fait avec pour mandat de développer “un successeur pour diriger la société à la fin de son mandat”.

M. Iger, qui a conclu son accord avec Disney dimanche, a une rémunération globale qui comprend un salaire de base de 1 million de dollars, des incitations en actions qui devraient valoir 25 millions de dollars par an et une prime annuelle qui devrait valoir 1 million de dollars.

Aucune des grandes entreprises de médias n’a encore été en mesure de comprendre comment surmonter l’effondrement de la télévision par câble. Les services de streaming étaient autrefois considérés comme la solution, et le sont peut-être encore, mais il y a eu un changement radical au cours des six derniers mois. Le jeu ne consiste plus à augmenter le nombre d’abonnements mondiaux à tout prix ; les investisseurs veulent maintenant voir des bénéfices à l’ancienne.