Boca Juniors et River Plate renouvellent dimanche la plus grande rivalité de l’Argentine. MARCELO ENDELLI / POOL / AFP via Getty Images

Les éliminatoires de la Coupe du monde de ce mois en Amérique du Sud ont été reportés. Les matches, qui incluent le Brésil contre l’Argentine, devront être reportés. Mais en l’absence d’un tel événement phare, il existe une autre attraction majeure. Dimanche, les Boca Juniors rencontrent River Plate dans le célèbre Buenos Aires Superclasico. C’est l’un des plus grands affrontements au monde, et sans aucun doute le plus grand du football de clubs sud-américain.

C’est un retour de l’épreuve de force sud-américaine qui fait battre les cœurs dans le monde entier, encore plus que des rencontres éternelles entre d’autres rivaux traditionnels de CONMEBOL au Brésil ou ailleurs sur le continent.

Cela a deux explications. La première est que l’Argentine est très centralisée autour de la capitale, Buenos Aires. L’autre est que ces deux clubs forment un récit parfait, avec une ligne de faille qui est facilement comprise et reproduite dans de nombreux grands derbies à travers le continent – les nantis contre les démunis. Les deux géants de Buenos Aires revendiquent à eux deux les affections de plus de la moitié de la population argentine, et les enquêtes auprès de leurs fans révèlent peu de différence entre eux en termes de statut social. Mais sur le plan symbolique, River et Boca représentent des choses très différentes.

Tous deux ont commencé leur vie dans les docks de la classe ouvrière de la ville. Boca est resté sur place avec défi. River a depuis longtemps vécu le rêve des immigrants, s’installant en banlieue. Le quartier de River a de larges avenues élégantes et beaucoup d’espace – les couloirs du stade sont assez larges pour le bâtiment des Nations Unies. Boca’s barrio, quant à lui, est à l’étroit. Le stade, où se déroule le match de dimanche, est connu sous le nom de Bombonera – la boîte de chocolat – précisément parce qu’il monte droit, avec une couche presque directement sur l’autre. Ce n’est pas pour les personnes souffrant de vertiges.

Boca a donc cultivé une éthique de la sueur et de la solidarité de la classe ouvrière. River aspire à quelque chose de plus élégant et cérébral.

Certaines rencontres entre les équipes sont éternelles – les fans de River n’oublieront certainement jamais leur victoire sur Boca en finale de la Copa Libertadores 2018, un affrontement si incendiaire qu’il a dû être organisé à Madrid. Les fans de Boca ne l’oublieront jamais non plus – jusqu’à ce qu’ils puissent se venger lors d’une future finale.

Mais tous les jeux de Boca-River existent dans leur propre univers. Le match de dimanche intervient dans les premières étapes de la saison de la ligue actuelle. C’est le cinquième cycle d’une campagne lourde, improvisée à la suite de la pandémie de coronavirus. Les 26 équipes sont divisées en deux groupes, où elles affrontent leurs rivaux de groupe une fois – plus un match contre une équipe de l’autre groupe. C’est le cas de ces deux clubs. River a fait un début bégayant dans le groupe A, avec deux victoires et deux défaites choc 1-0. Boca est invaincu dans le groupe B, avec deux victoires et deux nuls, et a profité de l’échauffement parfait dimanche dernier avec une étonnante victoire 7-1 à l’extérieur contre un Velez Sarsfield attrayant et dangereux.

Le jeu a marqué le retour à l’action de Carlos Tevez, qui avait pris un congé après la mort de son père. L’entraîneur Miguel Angel Russo a trouvé un mélange qui fonctionnait à merveille. Tevez a fonctionné comme un faux n ° 9, tombant profondément pour se combiner. Cela a permis à l’ailier gauche colombien Sebastian Villa, aussi fort qu’un cheval, de se frayer un chemin vers l’avant-centre. Et à son tour, cela a permis à son collègue meneur de jeu colombien Edwin Cardona de travailler sa magie du côté gauche du milieu de terrain – et pour les rafales avant d’un autre Colombien, attaquant l’arrière gauche Frank Fabra. Toutes les parties ont cliqué et dans une seconde mi-temps extraordinaire, Velez a été balayé.

La mauvaise nouvelle dans la préparation du grand est que Tevez n’est pas à 100% et que Cardona n’est peut-être pas assez en forme pour prendre le terrain. Il peut être frustrant, mais il a de la qualité et, entouré par le rythme de Fabra et Villa, il peut ouvrir les défenses adverses.

Et la défense n’est pas le point fort de River – comme on l’a vu quand ils se sont effondrés à domicile lors du match aller de la demi-finale de la Copa Libertadores il y a deux mois, s’inclinant 3-0 face au Brésilien Palmeiras. Riche en ressources offensives et une vue magnifique en plein débit, l’équipe de l’entraîneur Marcelo Gallardo n’a pas eu la chance de ne pas se sauver dans un match retour mémorable, mais il y a toujours une ombre de vulnérabilité défensive à son sujet.

Gallardo pourrait bien s’y attarder en réfléchissant à la forme de son équipe. Va-t-il aller avec trois attaquants ou opter pour la protection d’un homme supplémentaire au milieu de terrain? Son instinct est généralement de tenter de saisir l’initiative, qui promet un spectacle passionnant.

Il est encore tôt dans la saison. Les deux camps peuvent perdre et ont encore des espoirs réalistes d’atteindre les huitièmes de finale de la compétition. Il n’y a pas tant en jeu. Mais c’est Boca-River et donc tout est en jeu.