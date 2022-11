Le retour de blessure de l’attaquant français Karim Benzema “n’est pas quelque chose qui me vient à l’esprit”

L’entraîneur français Didier Deschamps a déclaré que le retour de blessure de Karim Benzema pour disputer la Coupe du monde “n’est pas quelque chose qui me vient à l’esprit”.

Benzema a été exclu du tournoi au Qatar un jour avant qu’il ne commence après s’être blessé à la cuisse gauche à l’entraînement.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Rapports avait suggéré que l’attaquant du Real Madrid pourrait récupérer le choc à temps pour aider la défense de la France en Coupe du monde, mais Deschamps a déclaré qu’il ne pensait pas à cette possibilité.

“Vous cherchez des choses”, a déclaré Deschamps lors d’une conférence de presse mardi. “Ce n’est pas quelque chose qui me vient à l’esprit, vous connaissez la situation.

“J’ai parlé avec Karim avant son départ, vous connaissez sa situation et le temps dont il a besoin pour récupérer. Je ne sais pas où vous voulez en venir avec votre question.

“Je prends en charge les 24 joueurs qui sont ici, même si [Presnel] Kimpembe est venu et j’ai parlé avec Paul Pogba [both players were also ruled out of the tournament through injury].

“Je vous laisse parler, débattre, imaginer. Je ne vais pas commenter des choses qui ne concernent pas notre quotidien.”

Benzema visait un premier succès en Coupe du monde au Qatar, après avoir raté le triomphe de la France en 2018 alors qu’il était exclu de l’équipe nationale.

L’équipe de Deschamps a remporté ses deux premiers matchs du tournoi pour se qualifier pour les huitièmes de finale, battant l’Australie et le Danemark.

Ils chercheront à faire table rase lors de la phase de groupes face à la Tunisie mercredi.