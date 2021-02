L’histoire de Gareth Bale est devenue triste et même un peu embarrassante. Après s’être éloigné du Real Madrid en prêt lors du mercato «été» 2020, son retour audacieux aux Spurs est devenu le non-événement de la saison.

Autrefois considéré comme l’un des cinq meilleurs joueurs du monde, il n’a commencé que deux matchs et a disputé 230 minutes en Premier League toute la saison. Sa dernière apparition l’a vu accro juste après l’heure dans un affichage mou à Brighton. Même lorsque les Spurs étaient à la traîne contre Chelsea lors de leur prochain match, criant pour une menace offensive, le manager Jose Mourinho a laissé Bale sur le banc. Et c’est là qu’il est resté dimanche, l’air un peu abandonné dans des températures inférieures à zéro, alors qu’il regardait ses coéquipiers battre West Bromwich Albion.

Mourinho est même devenu tordu lorsque le sujet est soulevé, disant à un journaliste « vous ne méritez pas de réponse » et ensuite, de manière plutôt cryptique, en remarquant que « tout le monde fait de son mieux ». Mais, bien sûr, cela n’a rien à voir avec le meilleur de Bale. Et avec les Spurs payant une grande partie de son salaire (environ 200000 £ par semaine), quelqu’un a découvert qu’il coûtait environ 32000 £ au club du nord de Londres par touche de ballon en Premier League.

Sur la base des performances, il n’y a apparemment aucune chance que les Spurs aient un quelconque intérêt à rendre l’accord permanent. Cela présenterait un problème majeur pour le Real Madrid, car il reviendrait en tant que joueur non membre de l’Union européenne après le Brexit, et les clubs espagnols ne sont autorisés qu’à trois de ces joueurs.

Cela n’a jamais été censé être comme ça. Vous vous souvenez de l’automne, lorsque la signature du prêt de Bale par le Real Madrid a déclenché la course au nord de Londres? Pourrait-il former un trio d’attaques mortels aux côtés de Harry Kane et Heung-Min Son pour aider les Spurs à remporter leur premier trophée depuis la Coupe de la Ligue 2007-08? Les deux autres ont fait leur part, bien sûr, avec un total de 37 buts entre eux, mais une seule fois ils ont commencé aux côtés de Bale … et c’était il y a trois mois à West Brom.

Bale, au centre, a été plutôt silencieux et à court de minutes dans ce qui était censé être un brillant retour à Tottenham pour l’ancienne star. Matthew Ashton – AMA / Getty Images

Les fans de Tottenham rêvaient de voir une renaissance de la jeune star qui terrorisait les défenses dans toute l’Angleterre avec sa vitesse olympienne, ses centres dévastateurs et son nez pour but – après tout, il en a réussi 26 lors de sa dernière saison lorsqu’il a été nommé joueur de l’année pour une seconde fois. Ayant été acheté pour 5 millions de livres sterling à Southampton en 2007, il a été vendu au Real Madrid pour 85 millions de livres sterling en 2013 et a remporté 13 trophées, dont quatre titres de la Ligue des champions et deux couronnes de la Liga, marquant des buts mémorables en cours de route. Rappelez-vous aussi le but brillant contre Barcelone lors de la finale de la Copa Del Rey lorsqu’il a fait un détour hors du terrain et a sprinté au-delà d’un Marc Bartra impuissant avant de terminer un effort en solo assez étonnant.

Aux Championnats d’Europe en 2016, il a mené de l’avant et a inspiré le Pays de Galles à une place en demi-finale, ce qui n’est pas un mince exploit étant donné que le Pays de Galles ne s’était jamais qualifié pour l’Euro auparavant. Puis les blessures se sont multipliées et l’entraîneur Zinedine Zidane a clairement indiqué que le Gallois ne faisait pas partie de ses plans à Madrid. Les vrais fans l’ont cruellement qualifié de «golfeur», étant donné son amour pour le sport; le fait que son espagnol soit très limité n’aidait pas non plus.

Quand il est revenu aux Spurs le 19 septembre, son agent Jonathan Barnett a déclaré: « J’espère qu’il retrouvera un peu de bonheur dans sa vie. » Sauf que cela ne s’est pas vraiment produit, et c’est dommage.

Bale est un homme sympathique et décent et, de l’avis de tous, une présence géniale sur le terrain d’entraînement, où il a aidé son compatriote gallois Joe Rodon à s’installer après son déménagement de Swansea. Ses premiers échecs à faire partie de l’équipe de Tottenham pourraient s’expliquer par le fait qu’il était sur un programme pour reconstruire sa forme physique après des blessures et un manque prolongé de temps de jeu à Madrid. Mais cette période est révolue depuis longtemps. Pour dire les choses franchement, Bale n’est pas sélectionné maintenant parce que le manager ne pense pas qu’il est la bonne personne pour le poste. Il se retrouve donc derrière Son, Stephen Bergwijn, Eric Lamela et Lucas Moura dans l’ordre hiérarchique.

Mourinho dit que le problème est « complexe », ce qui suggère peut-être une crise de confiance ou même de confiance en soi causée par la désillusion de son temps jeté dans l’ombre au Bernabeu. Personne ne le dit vraiment. Il est peut-être injuste de se demander si ce magnifique athlète a peut-être perdu l’appétit, mais la question est pertinente étant donné qu’il semblait heureux d’aller jouer en Chine à l’âge de 30 ans.

Il est possible qu’une autre campagne de Championnat d’Europe cet été redémarre les moteurs: le Pays de Galles s’est vu confier un groupe difficile mais gérable avec l’Italie, la Turquie et la Suisse. Il semble le plus heureux et le plus motivé lorsqu’il joue avec ce dragon gallois sur sa poitrine.

Ultime, l’espoir demeure que quelqu’un puisse rallumer les incendies pour Gareth Bale. Il a été trop bon et a trop accompli pour que sa carrière disparaisse ainsi.