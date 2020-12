Avant le prochain match contre ATK Mohun Bagan à la Fatorda dans le Super Ligue indienne, Odisha FC L’entraîneur-chef Stuart Baxter a déclaré que le match nul contre le Jamshedpur FC avait donné à l’équipe plus d’énergie et de confiance. Il a également ajouté que ces premiers matchs ne sont que le début du processus de développement de l’équipe.

L’Odisha FC est une équipe qui croit au développement des jeunes joueurs indiens et l’entraîneur Baxter estime que les joueurs indiens ont abordé le nouveau jeu normal dans l’environnement bio-sûr de la meilleure façon possible.

Lors de la conférence de presse avant le match, l’entraîneur-chef de l’OFC a déclaré: «Je pense que cela nous a définitivement donné de l’énergie et un peu de foi. Nous sommes toujours très réalistes et savons que c’est maintenant le début du processus de développement dans l’équipe. Oui, cela nous donne un peu d’énergie et de foi, mais nous garderons les pieds sur terre et veillerons à continuer le bon travail. «

«Nous descendons ici dans une bulle bio. Nous avons eu très peu de temps, nous avons très peu de temps de jeu pour mettre les idées en pratique. Nous utilisons donc littéralement les matchs de championnat comme un moyen de nous améliorer. C’est extrêmement difficile pour les meilleurs joueurs italiens, espagnols et anglais. Je pense que les Indiens ont géré cela d’une très bonne manière. Et nous sommes un travail en cours. Je pense qu’ils se rapprochent de la meilleure façon possible. Nous espérons que cela s’améliorera, mais ce que nous devons aussi faire, c’est obtenir des résultats en même temps, car si nous ne le faisons pas, cela vole la foi et la confiance et le processus prend beaucoup plus de temps. J’espère donc que nous pourrons gagner des points tout au long de notre développement », a-t-il ajouté.

L’Odisha FC a débuté sa saison contre le Hyderabad FC avec des joueurs comme Hendry Antonay, Saurabh Meher, Thoiba Singh et Premjit Singh obtenant du temps de jeu. Parlant de nouveaux arrivants dans la ligue, l’entraîneur de 67 ans a déclaré: «Vous ne pouvez évidemment pas vous attendre à ce que les jeunes joueurs entrent dans un environnement et s’habituent à un nouvel entraîneur. Et immédiatement ils ont commencé. Alors, qu’espérons-nous qu’ils pourront apprendre de leur expérience de jeu à notre époque et continuer à offrir une performance qui renforcera leur confiance et aidera l’équipe également? «

L’ATK Mohun Bagan a débuté sa campagne d’une très bonne manière avec deux victoires en deux matchs et l’entraîneur Baxter a admis que ses adversaires pour le prochain match sont une équipe équilibrée. Cependant, lui et ses gars vont vraiment essayer.

« Ils forment une équipe équilibrée, ils sont ensemble depuis un certain temps et ont un style de jeu fixe contre lequel il est difficile de jouer. Ils ont de bons joueurs qui peuvent vous blesser si vous laissez de l’espace et si vous ne le faites pas, ils sont défensifs. très solide. Nous entrons dans le jeu fascinés et nous avons le sentiment que nous pouvons vraiment essayer. «

« Nous devons nous assurer que tant que nous projetons les joueurs vers l’avant et qu’ils ont une défense bien organisée, nous devons également leur enlever les espaces qu’ils veulent et leur rendre la tâche difficile », a expliqué l’ancien entraîneur sud-africain. .

A propos du match précédent de l’Odisha FC contre Jamshedpur, dans lequel l’équipe est venue par derrière et a marqué deux buts en seconde période, l’entraîneur expérimenté a déclaré: « Je pensais que nous étions même 2-0 en première période, nous jouions toujours. toujours beaucoup mieux que contre Hyderabad Donc j’étais relativement satisfait de la façon dont nous avons abordé le match.Nous étions beaucoup plus compacts, nous nous sommes séparés et avons beaucoup mieux joué à travers les lignes Et nous avons donné deux buts bâclés qui nous ont mis sur le mettre le pied en arrière En seconde période, les joueurs ont abordé le match correctement et ont maintenu leur confiance et leur conviction.

«Bien sûr, le coup franc quand le gardien de but (Rehenesh TP de Jamshedpur) a été expulsé a été la clé, car nous marquions à l’époque. Tout le monde était à la recherche de ce deuxième but et (quand) nous avons obtenu le deuxième but, nous étions vraiment poussés à obtenir le troisième », a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait commencer avec Diego ou Onwu, le patron de l’OFC a plaisanté en disant qu’aucun entraîneur ne révélera le onze de départ si tôt pour un match. Il a conclu en disant: «Diego a eu un impact énorme lorsque nous sommes descendus. Je pense que Manuel joue très bien avec les autres joueurs. Donc, dans mon esprit, je dois décider si je dois commencer par Diego impressionnant ou Manuel jouant bien avec les autres joueurs. C’est l’appel que je dois faire à nouveau.