Le retour choc de Suella Braverman entache le vœu de Rishi Sunak de diriger le gouvernement avec “intégrité”

Le retour choc de Suella Braverman en tant que ministre de l’Intérieur a sapé la promesse de Rishi Sunak de diriger un gouvernement avec “intégrité” lors de son premier jour au n ° 10.

Dans un remaniement dramatique du cabinet de Liz Truss, le nouveau premier ministre a éliminé neuf ministres – dont Jacob Rees-Mogg et Brandon Lewis – mais, comme prévu, a retenu Jeremy Hunt comme chancelier.

Dominic Raab revient au poste de vice-Premier ministre et secrétaire à la Justice, tandis que James Cleverly s’accroche au ministère des Affaires étrangères, malgré le soutien de Boris Johnson pour le poste de Premier ministre.

Penny Mordaunt a été punie pour avoir défié le favori du leadership conservateur en se voyant refuser une promotion et reste la chef des Communes.

Mais la décision la plus importante de M. Sunak a été de ramener le ministre de l’Intérieur limogé – il y a à peine six jours – pour une faille de sécurité qui a enfreint le code ministériel, en récompense apparente pour Mme Braverman qui a soutenu sa campagne.

L’extrême droite a admis avoir enfreint les règles en envoyant un document politique sur un bouleversement de l’immigration à partir de son courrier électronique privé à un collègue, ce qui aurait induit Mme Truss en erreur à ce sujet.

Quelques heures plus tôt, M. Sunak, s’exprimant devant le n ° 10, avait promis au pays: «Ce gouvernement fera preuve d’intégrité, de professionnalisme et de responsabilité à tous les niveaux. La confiance se gagne. Et je gagnerai le vôtre.

Yvette Cooper, secrétaire d’État à l’intérieur du Labour, a déclaré: “A peine quelques heures de travail et Rishi Sunak fait déjà passer la fête avant le pays.”

Mme Braverman avait quitté ses fonctions “pour violation du code ministériel, manquements à la sécurité, envoi d’informations sensibles du gouvernement par des canaux personnels non autorisés et après des semaines de désaccords publics incessants avec d’autres ministres”, a-t-elle déclaré.

Et le groupe de campagne Freedom From Torture a déclaré : « Rishi Sunak a promis un nouveau départ après les énormes erreurs commises par Liz Truss pendant son court mandat.

“Sa décision de ramener Braverman au poste de ministre de l’Intérieur, moins d’une semaine après sa démission pour avoir enfreint le code ministériel, suggère qu’il a l’intention de les répéter.”

Cette décision crée également un affrontement répété si M. Sunak – comme Mme Truss – cherche à assouplir les règles d’immigration pour stimuler l’économie, à l’origine de la crise qui a déclenché le licenciement de la semaine dernière.

Les nominations ont vu Steve Barclay revenir au dossier de la santé, alors que Thérèse Coffey a été rétrogradée au poste de secrétaire à l’environnement et a perdu l’insigne de vice-premier ministre.

Gillian Keegan est devenue la cinquième secrétaire à l’éducation en une année fulgurante pour le département – ​​un état de bouleversement largement critiqué comme extrêmement perturbant pour les écoles et les collèges.

Alok Sharma ne participera plus au cabinet – et n’est plus ministre – mais reste président de la Cop26 et négociateur du Royaume-Uni lors du sommet Cop27 du mois prochain en Égypte.

Auparavant, le dégagement de M. Sunak avait limogé neuf ministres du cabinet – et deux autres ministres présents au cabinet – la plupart d’entre eux étant des partisans de premier plan du Premier ministre sortant.

Ils étaient; Mr Rees-Mogg (secrétaire d’affaires), Kit Malthouse (éducation), Mr Lewis (justice), Simon Clarke (nivellement), Chloe Smith (travail et retraites), Ranil Jayawardena (environnement), Robert Buckland (Pays de Galles), Jake Berry (président du parti) et Wendy Morton (whip en chef).

En dehors du n°10, M. Sunak avait rendu “hommage” à Mme Truss en disant : “Elle n’avait pas tort de vouloir améliorer la croissance dans ce pays.

“C’est un objectif noble, et j’admirais son agitation pour créer le changement, mais certaines erreurs ont été commises.”

Et il a déclaré au public: “Je serai toujours reconnaissant à Boris Johnson pour ses incroyables réalisations en tant que Premier ministre et je chéris sa chaleur et sa générosité d’esprit.”