Le retour au travail «retardé d’un mois» et les boîtes de nuit resteront fermées alors que la Journée de la liberté devrait être reportée au 19 juillet

Un RETOUR sur le lieu de travail devrait être retardé d’un mois et les discothèques devraient rester fermées avec le « Freedom Day » qui devrait être reporté au 19 juillet.

Les restrictions de Covid devraient rester jusqu’à quatre semaines alors qu’une explosion de la variante indienne – ou Delta – repousse la dernière étape de la feuille de route du gouvernement pour sortir du verrouillage.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Le travail à domicile devrait rester en place car la date de la « journée de la liberté » du 21 juin est repoussée jusqu’à un mois Crédit : Alamy

Les règles de distanciation sociale sont également sur le point de rester si l’étape 4 de la feuille de route du gouvernement pour mettre fin aux restrictions ne se poursuit pas une semaine lundi Crédit : AFP

Le travail à domicile et la distanciation sociale devraient se poursuivre pendant encore un mois après le report de la fin des restrictions le 21 juin.

Le Sun a révélé hier soir que Boris Johnson était sur le point de retarder l’étape 4 jusqu’au 19 juillet après que les cas de la variante indienne ont augmenté de 240% en seulement une semaine.

Dans le cadre du plan qui devrait être annoncé, les règles de distanciation sociale et la règle des six resteront en place.

La limite du nombre autorisé dans les arènes, les cinémas, les événements sportifs et les théâtres resterait également.

RETARD DU JOUR DE LA LIBERTÉ

Et les boîtes de nuit devraient rester complètement fermées si la date du 21 juin pour mettre fin aux restrictions de verrouillage est repoussée.

Les pubs et les restaurants ne pourront pas ouvrir à pleine capacité, le nombre de clients autorisés étant limité par les règles de distanciation sociale et le service à table restant.

Mais les mariages devraient rester exemptés, le Premier ministre devrait lever la limite de 30 personnes même si l’assouplissement du 21 juin est retardé.

Un examen de deux semaines sera inclus, ce qui signifie que les restrictions Covid pourraient être supprimées le 5 juillet si les hospitalisations restent en baisse.

La décision de retarder la réouverture du 21 juin devrait mettre en colère les députés, les chefs d’entreprise et les chefs de l’hôtellerie.

Boris Johnson devrait repousser d’un mois la feuille de route pour la liberté de Covid Crédit : Reuters

Une source a déclaré au Sun: «La dernière chose dont ils ont besoin est un hokey cokey de in out, in out of restrictions.

« Personne ne veut revenir en arrière, et nous devons d’abord bien faire les choses. »

Le comité des opérations Covid du Cabinet se réunira dimanche pour débattre d’une décision.

Lundi matin, le Cabinet procédera au dernier appel à la date du 21 juin.

M. Johnson devrait s’adresser à la nation lundi soir après avoir pris sa décision.

FEUILLE DE ROUTE : COMMENT ÇA SE DÉROULERA 14 juin – Boris Johnson s’adressera à la nation et présentera son plan pour retarder le 21 juin 21 juin – La date initiale fixée pour le « Jour de la liberté » est désormais susceptible d’être retardée 5 juillet – Boris Johnson examinera et évaluera les données dans le cadre de sa «clause de pause de deux semaines». Les restrictions pourraient être assouplies partiellement ou totalement si les données sont positives 19 juillet – Nouveau « Jour de la liberté » proposé lorsque le Premier ministre espère lever toutes les restrictions à travers l’Angleterre

Le gouvernement utilisera le retard pour voir si le déploiement du vaccin signifie que l’augmentation du nombre de cas ne déclenche pas une augmentation des hospitalisations.

Cela permettra également à des millions de personnes supplémentaires de se faire doubler.

L’analyse de Public Health England (PHE) montre que les infections de la variante indienne sont passées de 12 431 à 42 323 la semaine dernière, soit un bond de 240 %.

PHE a également découvert que la variante – qui représente 96% des cas à travers l’Angleterre – est 64% plus infectieuse que la souche Kent – ​​ou Alpha – et deux fois plus susceptible de provoquer des hospitalisations.

Mais la décision de retarder devrait apporter de nouvelles turbulences pour les entreprises qui se sont préparées à rouvrir complètement le 21 juin.

Andrew Lloyd Webber a averti qu’il pourrait poursuivre les ministres en justice s’ils n’autorisaient pas les cinémas à ouvrir à pleine capacité à partir du 21 juin.

La comédie musicale Cendrillon, d’une valeur de 6 millions de livres sterling, du célèbre compositeur doit faire sa première mondiale le 14 juillet au Gillian Lynne Theatre de Londres.

‘DÉVASTATEUR’

Kate Nicholls, la patronne de UK Hospitality, a déclaré : « Tout retard dans la feuille de route aurait un effet dévastateur sur un secteur hôtelier déjà fragile.

« Un retard d’un mois coûterait au secteur 3 milliards de livres sterling de ventes et pousserait de nombreuses entreprises encore plus près du bord de la falaise, ce qui signifierait davantage de pertes d’emplois. »

Vendredi, 8 125 autres cas de Covid ont été confirmés.

Pendant ce temps, la British Medical Association a exhorté M. Johnson à freiner le 21 juin pour permettre à davantage de personnes de recevoir les deux doses du vaccin.

Le président du Conseil, le Dr Chaand Nagpaul, a déclaré : « Avec seulement 54,2 % de la population adulte actuellement complètement vaccinée et de nombreux jeunes non encore éligibles, il existe un risque énorme que l’assouplissement prématuré de toutes les restrictions annulera l’excellent travail du programme de vaccination et conduira à une vague d’infections. »

Dans un très léger indice qu’un retard allait arriver, le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a mis en garde contre « le gaspillage des gains durement gagnés » réalisés par le déploiement du vaccin en levant trop tôt les restrictions finales.

No10 insiste publiquement sur le fait qu’aucune décision finale n’a été prise.

Mais des chiffres clés en privé disent que toute chance d’aller de l’avant dans deux semaines « ne tient qu’à un fil très, très, très fin ».