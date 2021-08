Le retour au bureau dépend de la vaccination des employés, selon le Dr Céline Gounder

Le Dr Celine Gounder, épidémiologiste qui a conseillé l’administration Biden, a souligné l’importance d’avoir une main-d’œuvre vaccinée alors que les employeurs envisagent de retourner au bureau.

« Si vous êtes en mesure de faire vacciner votre personnel, je pense que c’est un calcul complètement différent que si vous ne l’êtes pas », a déclaré Gounder lundi soir dans une interview sur « The News with Shepard Smith » de CNBC. « La vaccination est le moyen de sortir de cette pandémie. »

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo a publié lundi un mandat de vaccination pour les 68 000 travailleurs des transports en commun qui gèrent l’immense système de métro et de bus de la ville. Les travailleurs doivent être soit vaccinés, soit testés chaque semaine à partir de la fête du Travail. Il a également suggéré que les entreprises privées telles que les bars et les restaurants exigent une preuve de vaccination contre Covid-19 comme condition d’admission. L’annonce intervient moins d’une semaine après que le gouverneur a émis la même exigence pour tous les employés de l’État.

L’hôte Shepard Smith a également demandé à Gounder sur l’augmentation des cas de variante delta chez les enfants et si cela les impacte différemment des autres variantes. L’épidémiologiste de NYU a expliqué que la variante delta est différente et a donc plus d’impact sur les enfants.

« Les niveaux de virus chez les personnes infectées sont 1 000 fois plus élevés dans le nez et dans la gorge qu’ils ne l’auraient été avec les premières souches du virus », a déclaré Gounder. « Donc, si vous imaginez qu’il y a tellement plus de virus dans le corps, même si un enfant peut-être au début de la pandémie n’aurait pas eu d’infection grave, maintenant avec beaucoup plus de virus, nous voyons des enfants tomber malades. »