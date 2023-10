Le retour à Lahainaluna, c’est « comme à la maison » | Actualités, Sports, Emplois

Pour la senior Mo’unga Fifita, retour sur son campus de Lahainaluna High lundi « j’avais l’impression d’être à la maison. »

« Honnêtement, j’ai tellement aimé ça parce qu’en retournant à Lahainaluna, tous les souvenirs reviennent et toute la nostalgie revient », a déclaré Fifita, dont la famille a perdu sa maison dans l’incendie de forêt du 8 août et réside désormais dans un hôtel.

Fifita a déclaré qu’il y avait un sentiment d’unité lors de l’assemblée du matin où ils ont chanté leur alma mater et entendu un oli, ou chant hawaïen.

« On pouvait sentir le mana quand ils faisaient l’oli, » dit-elle.

Cependant, il y avait une chose qui ne lui manquait pas sur le campus.

« En tant que senior, c’était vraiment agréable de revenir, même si les collines ne nous manquent pas » elle a plaisanté en se promenant sur le campus, qui est construit à flanc de colline.

Lundi marquait le premier jour d’ouverture du lycée de Lahainaluna depuis l’incendie de forêt du 8 août qui a ravagé la ville en contrebas. Le ministère de la Santé de l’État a déterminé, grâce à des analyses du sol et de l’eau et à la surveillance de la qualité de l’air, ainsi qu’au nettoyage des campus, qu’il était possible de rouvrir en toute sécurité les trois écoles publiques restantes de Lahaina, a indiqué le ministère de l’Éducation de l’État.

« Être sur le campus de Lahainaluna aujourd’hui était tout simplement incroyable. » » a déclaré le surintendant du DOE, Keith Hayashi, dans une interview enregistrée publiée par le département. « Regarder les bus arriver remplis d’étudiants au début de l’école m’a vraiment aidé à savoir que nous avions pris la bonne décision : les étudiants devraient être de retour sur le campus pour apprendre en personne.

Les médias n’étaient pas autorisés sur le campus de Lahainaluna lundi.

Les étudiants de Lahaina Intermediate devraient retourner sur le campus aujourd’hui. Les élèves de l’école élémentaire Princess Nahi’ena’ena rentrent mercredi et seront rejoints par les élèves de l’école élémentaire King Kamehameha III, dont le campus a été endommagé de manière irréparable par l’incendie.

« Il s’agit de ces rituels et routines auxquels les étudiants reviennent et dont ils font partie et qui rassemblent vraiment tout pour Lahainaluna », » ajouta Hayashi. « Et je sais que ce sera la même chose pour Lahaina Intermediate, Princess Nahi’ena’ena Elementary, ainsi que pour les étudiants, les professeurs et le personnel du roi Kamehameha III. »

Avant l’incendie, les quatre écoles comptaient au total environ 3 000 élèves. Pendant la fermeture, certains ont été transférés dans d’autres écoles publiques ou privées, tandis que d’autres ont opté pour l’enseignement à distance. Les étudiants de Lahainaluna partagent un campus avec le lycée Kulanihako’i à Kihei depuis la mi-septembre.

« Jusqu’à présent ce matin, l’énergie a été excellente » » a déclaré le directeur de Lahainaluna, Richard Carosso, dans une interview enregistrée. « Nous venons de terminer notre piko matinal, où nous avons reconnu ce que nous avons vécu et célébré notre retour. Aujourd’hui, c’est le premier jour de la semaine des retrouvailles, et il ne pourrait être plus approprié que nous soyons rentrés à la maison.

L’école organise des activités de retrouvailles tout au long de la semaine, culminant avec le premier match de football à domicile des Lunas samedi contre Baldwin High.

«C’est vraiment bien… de pouvoir voir mes amis et tout ça», » a déclaré le senior Teva Loft. « Ce campus me rappelle beaucoup de bons souvenirs de l’année dernière. C’est bien de revenir là-dessus, c’est sûr.

Dans une interview enregistrée, Loft a déclaré qu’il avait hâte de rencontrer ses professeurs.

Megan Utrillo, étudiante de première année, était heureuse de enfin mettre les pieds sur son campus d’origine, alors qu’elle assistait à ses premiers cours en tant que Luna au lycée Kulanihako’i.

Utrillo a déclaré que même si elle voyait des amis à Kulanihako’i, elle n’en voyait pas d’autres qui suivaient un enseignement à distance. Mais lundi, tous étaient de retour au campus de Lahaina.

« C’était vraiment bien, ils me manquent tellement » dit-elle.

Bien sûr, naviguer sur le campus en tant qu’étudiant de première année était un peu un défi.

« J’ai eu beaucoup de mal à trouver mes cours parce que je ne savais pas exactement quel bâtiment était lequel. » dit-elle. «J’ai dû demander autour de moi.»

Lorsqu’on lui a demandé si elle était préoccupée par les conséquences de l’incendie sur l’école, Utrillo a répondu qu’elle était « un petit peu » préoccupée par l’eau sur le campus, elle a donc apporté son Hydroflask avec sa propre eau à boire.

Le DOE a déclaré que l’eau avait été testée et qu’elle était sûre.

Les parents et les enseignants ont fait part de leurs inquiétudes ces dernières semaines quant à leur retour sur le campus à la suite de l’incendie, soulignant que les écoles ne sont pas loin de la zone brûlée.

Dimanche, le ministère de la Santé a annoncé les résultats préliminaires d’un test sur les cendres de huit maisons impliquées dans l’incendie de Kula, qui ont montré des niveaux très élevés d’arsenic ainsi que des niveaux élevés de plomb et de cobalt. Les tests sur les cendres de Lahaina n’ont pas encore été effectués, car le DOH attend le retrait par l’EPA des articles ménagers dangereux, mais les responsables du DOH ont déclaré que des résultats similaires pourraient être attendus à Lahaina, car les maisons dans les zones touchées ont été construites à peu près à la même période à Kula.

Le DOE a déclaré qu’il disposait de moniteurs de qualité de l’air sur les trois campus et de filtres à air dans les salles de classe. Il existe également un système d’alerte pour l’administration du DOE lorsqu’un changement dans la qualité de l’air nécessite une attention particulière.

Vendredi, les équipes de l’EPA ont commencé à pulvériser du Soiltac sur les zones brûlées à proximité des trois écoles afin de limiter l’exposition potentielle des élèves. Le produit liquide forme une croûte durable sur la poussière et les cendres pour l’empêcher de voler dans l’air ou de pénétrer dans les propriétés ou les plans d’eau à proximité.

« Je comprends que les gens ont des inquiétudes et que chacun a droit à ses propres sentiments concernant la sécurité », » dit Carosso. « Le ministère de la Santé et le ministère de l’Éducation ont jugé que le campus pouvait rouvrir en toute sécurité. Je suis ici depuis quelques mois. Pour moi, les données et la science indiquent que notre école est sûre, donc je me sens à l’aise ici.

Hayashi a réitéré les mesures prises par le DOE, qui comprennent également une surveillance continue de la qualité de l’air ainsi que des tests d’essuyage bihebdomadaires dans les salles de classe pour mesurer les particules se déposant sur les surfaces.

Un rapport d’avancement des efforts de réouverture, y compris les résultats des tests, est publié sur bit.ly/LahainaSchoolsProgressReport.

Le DOE a également élaboré des directives en matière de santé et de sécurité avec le ministère de la Santé, qui décrivent les actions que les écoles prendront en cas de changement dans la qualité de l’air, disponibles sur bit.ly/ReopeningSafetyGuidance.

