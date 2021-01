«Tout en acceptant que le ministre des Affaires étrangères enfreigne délibérément son obligation statutaire d’atteindre l’objectif de 0,7% ne conduira pas à des poursuites, cela serait néanmoins illégal et ce dont il pourrait être tenu responsable par le Parlement. Cela ne ferait aucun bien à sa réputation d’avocat ni à la réputation nationale ou internationale du gouvernement de se montrer une fois de plus en train de bafouer une obligation légale claire.

«De toute évidence, en tant que secrétaire d’État, je veux que nous y retournions le plus tôt possible et c’est aussi l’opinion du Premier ministre et du chancelier du Trésor.

Il a déclaré qu’il n’était pas possible de donner un niveau précis de déficit ou de dette auquel le Royaume-Uni serait à nouveau en mesure de payer 0,7% de son revenu national pour l’aide, et a suggéré qu’un retour à l’objectif de l’ONU dépendrait des pressions financières d’autres pays. priorités du gouvernement.

Dans une déclaration écrite au Parlement, M. Raab a déclaré que les dépenses d’aide au développement à l’étranger se concentreraient à l’avenir sur les priorités du climat et de la biodiversité; Covid et la sécurité sanitaire mondiale; éducation des filles; science et recherche; défendre les sociétés ouvertes et résoudre les conflits; aide humanitaire; et la promotion du commerce.