Le retour à la normale un délire de masse volontaire

Faisons tous comme si c’était fini. Le soleil brille, les oiseaux chantent et nous semblons avoir décidé en masse que la pandémie appartient au passé.

Pas besoin de masques dans les transports en commun. Pas besoin de masques dans les salles de concert. Envolez-vous pour Vancouver et ne pensez plus aux masques. Rien à voir ici.

La seule façon d’en rendre compte est de le considérer comme une illusion de masse volontaire. Après plus de deux ans de restrictions liées au COVID-19, nous sommes fatigués. Il n’y a qu’un nombre limité d’émissions sur Netflix et une quantité limitée de pop-corn que nous pouvons supporter. C’est comme si les pouvoirs en place passaient de « Ce ne sera pas génial quand le COVID sera terminé » à « Faisons comme si le COVID était terminé ».

Je comprends la joie que nous prenons tous à reprendre vie. Chaque fin de semaine, partout dans la province, c’est l’embarras des festivals. Les galeries et les musées sont ouverts. C’est merveilleux d’embrasser des amis.

Mais les chiffres ne mentent pas. Les cas peuvent avoir diminué depuis le début du printemps. Mais l’infobase sur la santé du Canada suggère que le nombre de cas en Ontario est plus élevé qu’il ne l’était ce mois-ci l’été dernier. Près des trois quarts des adultes ontariens avaient reçu un vaccin à l’époque, et la province était généralement plus prudente. Cela semble avoir porté ses fruits. Pendant ce temps, cet été, les médecins se préparent à de nouvelles poussées.

Alors qu’est-ce que cela signifie? Avons-nous eu tort de nous protéger avec des mesures strictes l’été dernier ? Était-il trop prudent de rencontrer des amis à l’extérieur ? Ces masques étaient-ils un gaspillage d’argent? Cela valait-il la peine de reporter la visite aux petits-enfants à St. John’s?

Ou les erreurs sont-elles commises maintenant ? Dans notre empressement à mettre la pandémie derrière nous, avons-nous accepté d’adhérer à un mythe ?

Les vaccins ont aidé incommensurablement, bien sûr. Il en va de même pour une variante moins virulente qui entraîne moins de décès. Mais rien de tout cela n’explique à quel point nous mettons nos doigts dans nos oreilles et chantons « la la la ».

Pour ceux dont le système immunitaire est affaibli, cela pose encore plus de risques. Mais quiconque exprime des doutes sur le retour complet à la normalité est inévitablement considéré comme un bourreau du parti.

Il y a peut-être un juste milieu. À tout le moins, cela pourrait inclure le choix de porter des masques lors de rassemblements publics en salle. De nombreux Torontois semblent comprendre cela et continuent de porter des masques dans le métro.

Il y a eu d’autres délires de masse. Dans un passé lointain, les gens pensaient qu’ils étaient des chats ou dansaient jusqu’à la mort. Plus récemment, dans une garderie californienne, des enfants ont raconté avoir vu des sorcières voler. Ce sont des enfants alors ayez une excuse. Mais notre étreinte à part entière de la vie comme d’habitude pourrait ne pas l’être.

Il y a de l’espoir : de nouveaux vaccins qui ciblent la variante Omicron sont en préparation. Moderna dit qu’il en aura un prêt pour le début de l’automne.

C’est une bonne nouvelle. Peut-être qu’alors, nous pourrons revenir à la normale pour de vrai et nous ne choisirons plus de nous tromper.

