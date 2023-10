Le retour à la maison est important pour un HBCU. Reporter celui de Morgan State était une affaire énorme.

L’année dernière, un une fusillade a eu lieu lors d’une fête de retour non officielle devant le centre étudiant de Morgan State, et l’année précédente, un étudiant a été blessé après avoir été abattu sur le campus. D’autres écoles, dont l’Université Clark d’Atlanta et le Livingstone College de Salisbury, en Caroline du Nord, ont également vu fusillades sur le campus à l’approche du retour à la maison festivités.

Il y a environ six semaines, des coups de feu ont également retenti à l’université Edward Waters de Jacksonville, en Floride. Dans cette affaire, le tireur a été vu se préparer par des étudiants alertes qui ont prévenu la police du campus. Le suspect a fui l’école et s’est finalement rendu à quelques pâtés de maisons jusqu’à un magasin Dollar General et a tiré et tué des Noirs dans une explosion raciste.

« Notre président, lors de notre convocation cette semaine, a mentionné garder Morgan State dans nos prières, sachant que nous venions de vivre quelque chose qui aurait pu arriver ici il y a un mois », a déclaré l’étudiant Jordan Weeks. « Cela a déclenché ces émotions et ces sentiments traumatisants d’incertitude et de peur », a-t-elle poursuivi. «Je sais ce que ressentent les étudiants de Morgan. C’est effrayant. Cela aurait pu être notre université et nous aurions pu pleurer de la même manière qu’eux.

Alors que les cours ont été annulés dans l’État de Morgan le lendemain de la fusillade, le conseil des visiteurs de la School of Global Journalism and Communications s’est réuni sur le campus. Garry D. Howard, membre du conseil d’administration, a déclaré que le terrain de l’école était « serein ». C’était calme.

Il a déclaré que le fait de se réunir malgré la fusillade était symbolique de la force de l’école. « C’est une décision intelligente, une décision convaincante d’annuler les activités étant donné que les autorités n’ont pas arrêté les personnes impliquées dans la fusillade », a déclaré Howard. «Mais ce que je vois à Morgan State, c’est la force, de ses dirigeants à ses étudiants. Et même si l’on ne peut même pas quantifier l’importance du retour aux sources dans une HBCU, il est clair que le président donne la priorité à la sécurité des étudiants, des anciens élèves et de toute personne associée à l’école.

Tarek DeLavallade, diplômé de Morgan State en 1998 et qui a un neveu à l’école, allait manquer son retour à la maison à cause d’un tournoi de golf il organise ce week-end à Atlanta. Il a dit qu’il n’était pas heureux que les retrouvailles aient été reportées en raison de la violence sur le campus, mais il comprenait.

« Dr. Wilson est un penseur », a déclaré DeLavallade. « Et s’il pense que c’est la meilleure chose, alors c’est la meilleure chose. Et cette décision entraîne une perte de revenus. Il y a des vendeurs. Il y a des milliers de personnes qui ont acheté des vols, réservé des hôtels et tout le reste. Cependant, il n’y a rien de plus important que la sécurité de nos anciens élèves, de nos étudiants et de toute autre personne susceptible d’être présente.

Une partie importante du retour à la maison est le défilé du samedi matin. Saresa Pleasant, qui vit à environ un mile du campus, a déclaré qu’elle se trouvait à Morgan State pour une réunion quelques jours avant la fusillade. Elle a déclaré que la communauté voisine ressentirait l’absence de retour à la maison.

« C’est tout simplement dévastateur que quelqu’un soit entré sur ce campus et ait blessé ces étudiants », a déclaré Pleasant, originaire de Baltimore. « Les retrouvailles sont un moment où nous nous réunissons tous », a-t-elle ajouté. « La communauté devrait être en mesure de célébrer une HBCU qui produit d’excellents citoyens. Beaucoup d’entre nous n’y sont pas allés, mais nous nous sentons partie intégrante de l’école et nous nous sentons partie intégrante, surtout lors des retrouvailles. Ne pas pouvoir le faire cette année – à cause de quelque chose d’aussi laid – est dévastateur.