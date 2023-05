Le retour à la maison de Brittney Griner avec Phoenix Mercury montre l’affection des fans et ses compétences

PHOENIX – Brittney Griner aime dire qu’il est difficile de faire passer les choses devant elle.

L’incarnation la plus littérale de cela est sur le terrain. Sa taille dissuade même la plupart des adversaires de la défier, et lorsqu’ils osent la tester dans la peinture, ils voient souvent leurs tirs rejetés dans l’oubli. En interne, elle est généralement douée pour garder ses émotions sous contrôle, garder une façade d’acier sur le sol et laisser son jeu parler. Griner n’est pas non plus facilement surpris, comme lorsque le vice-président Kamala Harris a fait une apparition à Los Angeles pour le premier match de saison régulière de Griner cette saison vendredi alors que la superstar de Phoenix a eu vent de la visite à l’avance.

Le traumatisme de l’année dernière a cependant fêlé sa façade et la célébration de son retour fait parfois bouillonner ses émotions. Lors de la cérémonie d’avant-match au Footprint Center dimanche avant le premier match de Griner devant ses fans locaux depuis sa sortie de prison en Russie, le Mercury l’a surprise avec une entrée dans « Coming Home » de Skylar Grey, et Griner a admis que c’était un peu poussiéreux. tout en réprimandant en plaisantant le président de l’équipe Vince Kozar pour « l’avoir mise en place » avec cette chanson.

Kozar a dit L’athlétisme c’était un effort d’équipe pour garder Griner dans l’ignorance concernant les détails de son introduction, et qu’il n’y avait aucune autre chanson en considération pour ce moment spécifique. Ça devait être celui-ci.

Je rentre à la maison, je rentre à la maison

Dis au monde que je viens

Je suis de retour là où j’appartiens, je ne me suis jamais senti aussi fort

Griner a pris ces mots à cœur, faisant écho au couplet de Diddy tard dans le jeu alors qu’elle commençait vraiment à se sentir. Elle a récolté neuf points en première mi-temps, puis en a ajouté 11 au troisième quart. À la fin du quart, le garde de deuxième année Sug Sutton a trouvé un Griner à la traîne pour un 3 points, juste le septième triplé de la carrière de Griner. Après avoir coulé le tir, tirant Phoenix à moins de cinq points, elle a poussé la foule et a crié «Je suis de retour», provoquant un arrêt impromptu alors même qu’il restait 39 secondes à jouer dans le quart. Elle a terminé avec 27 points, 10 rebonds et quatre blocs lors de la défaite 75-69 des Mercury contre le Chicago Sky.

Nous vous avons de retour BG, toujours. pic.twitter.com/vj33YGGkxK – Phénix Mercure (@PhoenixMercury) 22 mai 2023

Peut-être que Griner a trouvé des raisons de discrétion à d’autres moments de sa carrière, mais pas celui-ci. Malgré son insistance d’après-match pour qu’elle essaie de ne pas se laisser prendre par les récits de son retour sur le terrain, c’était une émotion que Griner ne pouvait pas mettre de côté.

« Le moment était très spécial », a déclaré Griner. « Cela m’a ramené à ma dernière saison de jeu. C’était vraiment bien, honnêtement; c’était un moment de folie. Mec, ça m’a fait dire tout ça.

Une partie de la beauté de cette pièce était que Griner était célèbre pour être un joueur de basket-ball. Elle accueillera l’amour qui vient des fans et des joueurs qui sont heureux de la voir à un niveau humain. Mais Griner veut aussi revenir à son métier. Vider un sauteur et maintenir son équipe en vie dans un match où elle traînait par 11 sont les moments auxquels elle veut revenir plus régulièrement.

Il y aura la pompe et les circonstances requises alors que Griner termine sa tournée de retrouvailles dans la ligue, après sa sortie en décembre aux États-Unis. Elle attirera des célébrités à ses jeux. Le match de vendredi contre les Sparks n’a pas seulement comporté une visite du vice-président, mais aussi de l’ancien entraîneur de l’équipe américaine Dawn Staley, de Billie Jean King, de la commissaire Cathy Engelbert et d’une longue liste de légendes des Lakers de Los Angeles, dont Michael Cooper, Pau Gasol et Magic. Johnson. Dimanche a amené la championne olympique Simone Manuel, Jalen Rose et des membres des Phoenix Suns. Le nouveau propriétaire de Mercury and Suns, Mat Ishbia, a également pris part au jeu aux côtés de la femme de Griner, Cherelle.

Les joueurs et les entraîneurs veulent également renouer avec Griner, tout comme elle. Elle a présenté ses condoléances à l’entraîneur des Sparks, Curt Miller, pour le décès de sa mère l’été dernier lorsque les deux se sont vus à la Crypto.com Arena. Griner est intervenu sur la disponibilité d’après-match de la recrue Zia Cooke et, après avoir rencontré Cooke pour la première fois lors d’un match de pré-saison une semaine auparavant, lui a dit de « continuer à le tuer, mais pas contre nous la prochaine fois ». Griner a fait un câlin à l’entraîneur-chef de Sky James Wade (un ancien assistant de l’UMMC Ekaterinburg, l’équipe russe pour laquelle elle a joué), et Wade a noté avant le match qu’il devait s’empêcher de penser à la réunion car ce serait trop distrayant.

ALLER PLUS LOIN « Vous n’êtes pas oublié »: les lettres qui ont soutenu Brittney Griner en prison

Finalement, le bruit extérieur s’éteindra et Griner redeviendra un basketteur. Elle pourra poster, collecter des passes d’entrée et se retourner et affronter les meilleurs centres de la ligue. Elle développera une chimie avec ses nouveaux coéquipiers afin qu’ils ne passent pas le ballon au-dessus de sa tête dans le demi-terrain. Elle continuera de bloquer des tirs qui semblent être certaines finitions, comme lorsque Kahleah Copper pensait avoir battu la double olympienne avec un revers, seulement pour voir sa tentative écrasée.

Deux matchs plus tard, Griner a déjà dépassé sa limite de facto en minutes qui la limitait à des périodes de cinq minutes au cours de chaque quart-temps. Griner a joué 17 minutes en deuxième mi-temps dimanche alors que les Mercury poursuivaient leur première victoire, échouant finalement.

« Je ne me considère pas comme un mannequin », a déclaré l’entraîneur de Mercury Vanessa Nygaard après le match, « mais elle marquait chaque fois qu’elle touchait le ballon. Donc (je) voulais juste lui faire toucher plus. Elle était extrêmement productive et nous avions besoin d’elle parce qu’elle faisait tellement de choses pour nous. Elle a combattu sa fatigue ce soir, et je pense que chaque match que nous avons, vous allez voir un peu plus d’elle.

Griner dit qu’elle veut revenir à elle-même en ce qui concerne la production et le conditionnement d’ici la pause All-Star à la mi-juillet. Jouer 40 minutes n’est pas quelque chose pour laquelle elle a jamais envisagé de faire du bénévolat, mais c’est devenu un nouvel objectif alors qu’elle retrouve son souffle et sa stabilité sur le terrain.

Mais elle a besoin de ça. Le basket-ball est devenu une guérison pour elle, même en cas de défaite. La capacité d’être en colère quand elle et son équipe ne fonctionnent pas bien la fait se sentir plus elle-même.

« Peu importe combien de temps il a été absent du match, vous ne perdez jamais cela », a déclaré Griner. «J’ai toujours cette brûlure; J’ai toujours ce courage.

«Nous avons terminé le premier match, nous avons terminé celui-ci, nous n’avons pas obtenu le résultat que nous voulions. Mais j’ai vraiment l’impression que nous pouvons enfin nous mettre au basket.

(Photo : Christian Petersen / Getty Images)