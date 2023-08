Le retour à la Maison Blanche pour Trump passe désormais par quatre salles d’audience différentes

Mais cela impliquait également, entre autres, que des accusés installaient de faux électeurs pour produire de faux votes ; faire de fausses déclarations aux tribunaux; harceler un travailleur électoral; abuser du pouvoir du ministère de la Justice et faire pression sur d’autres responsables étatiques et fédéraux, y compris l’ancien vice-président Mike Pence, pour qu’ils ne certifient pas la victoire de Biden.

Le plus connu concerne l’appel téléphonique désormais tristement célèbre que Trump a passé au secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, un autre républicain, l’exhortant à « trouver » les 11 780 voix dont il avait besoin pour le placer devant Biden.

Deuxièmement, l’acte d’accusation de 97 pages est sans doute le plus radical auquel il soit confronté à ce jour. Il accuse essentiellement les personnes impliquées d’un complot de grande envergure qui s’est étendu du bureau ovale à un comté rural de Géorgie, avec plus de 160 actes visant à maintenir le pouvoir de Trump.

Cela signifie que si Trump est reconnu coupable, il ira probablement en prison car il n’aura pas le pouvoir de se pardonner comme il le pourrait autrement dans le cas d’une condamnation fédérale, s’il était réélu. La seule option qu’il aurait serait de s’adresser au Conseil d’État des grâces et des libérations conditionnelles de Géorgie – et seulement après que cinq ans se soient écoulés depuis sa condamnation.

Avec autant de personnes confrontées à la possibilité d’une condamnation, il y a toujours une chance que certaines concluent un accord avec les procureurs et se retournent contre l’ancien président.

Il y a également environ 30 co-conspirateurs non nommés qui figurent également dans les accusations.

Parmi eux figurent le chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows, l’ancien fonctionnaire du ministère de la Justice Jeffrey Clark, les avocats Rudy Giuliani, John Eastman, Sidney Powell et Jenna Ellis.

Trump, quant à lui, insiste sur le fait qu’il est innocent et a accusé Willis d’une nouvelle chasse aux sorcières politique visant à l’empêcher de devenir président.

Le jury sera également composé en grande partie de la population noire majoritairement démocrate d’Atlanta, et le procès lui-même opposera des accusés républicains à des témoins républicains – tels que Raffensperger et Pence – qui avaient cherché à faire la bonne chose.

Et enfin, la Géorgie est un État qui autorise les caméras dans ses salles d’audience, ce qui signifie que si l’affaire se rend au procès, elle sera télévisée pour que le monde entier la regarde – et que le tribunal de l’opinion publique l’évalue.

De plus, elle ne s’est pas rendue service récemment lorsqu’elle a organisé une collecte de fonds politique pour l’opposant politique de l’un des soi-disant faux électeurs ciblés par son enquête. Un juge l’a qualifié de « moment à quoi pensez-vous » et a disqualifié son bureau de le poursuivre.

Trump et ses coaccusés ont maintenant jusqu’au 25 août pour se rendre volontairement devant le tribunal, et Willis a signalé, avec un peu d’optimisme, qu’elle voulait un procès dans les six prochains mois.

Mais l’équipe juridique de l’ancien président tentera probablement de retarder l’affaire et Trump dit qu’il tiendra une conférence de presse lundi pour publier un rapport « irréfutable » qui prouverait en quelque sorte ses fausses allégations de fraude électorale en Géorgie.

Reste à savoir si le rapport a une quelconque substance, d’autant plus que les autorités et les tribunaux n’ont jamais trouvé de preuves pour étayer l’affirmation selon laquelle les élections de 2020 ont été volées.

Mais ce qui est clair, c’est que l’Amérique est encore une fois dans des eaux inconnues, grâce à un ex-président deux fois destitué et quatre fois inculpé qui est actuellement le principal candidat républicain aux élections de l’année prochaine. Quelle époque.

Obtenez une note directement de notre étranger correspondants sur ce qui fait les gros titres dans le monde. Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire What in the World ici.