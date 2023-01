Le retard des bonus de Google offre une leçon sur les dépenses exceptionnelles

David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Goldman Sachs aurait réduit jusqu’à 90 % ses bonus pour les banquiers juniors. La banque d’investissement a annoncé plus tôt ce mois-ci des suppressions d’emplois pour jusqu’à 3 200 employés, soit 6,5 % de ses effectifs.

“Alors que les entreprises se préparent à ce que 2023 leur réserve, elles ont distribué de plus petites primes de fin d’année pour clôturer 2022”, a déclaré Luke Pardue, économiste chez Gusto. a écrit dans une analyse récente, faisant allusion à des perspectives économiques incertaines pour l’année à venir.

Dans tous les secteurs, les petites entreprises ont réduit les primes de 2022 de 9,7 % à une moyenne de 526 $, contre 582 $ en 2021, selon Gusto, un fournisseur de paie. Ils ont le plus diminué – de 10,7% – parmi les sociétés financières, les cabinets d’avocats et autres dans la catégorie “services professionnels”.

Le moment et le montant des primes de fin d’année ne sont généralement pas une garantie – comme les entreprises l’ont montré récemment. Et cela signifie que les travailleurs ne devraient pas dépenser l’argent qu’ils prévoient de recevoir mais qu’ils n’ont pas encore.

“Les entreprises sont si variables dans la façon dont elles déterminent et versent les primes”, a déclaré McClanahan, membre de CNBC. Conseil consultatif.

Attendre qu’une aubaine atterrisse sur votre compte pour la dépenser peut sembler logique – pourtant, de nombreux travailleurs tombent dans le piège de se dépasser, a-t-elle déclaré.

Le plus souvent, les remboursements d’impôt sont un problème plus important que les primes, les gens pensant qu’ils recevront un chèque du gouvernement plus important que celui qui sera finalement payé pendant la saison des impôts, a déclaré McClanahan.

La saison des impôts pour les particuliers commence le 23 janvier. Environ 30 % des Américains disent qu’ils compteront sur une manne de remboursement d’impôt pour joindre les deux bouts, selon une récente enquête de Credit Karma. Pourtant, l’IRS a averti les contribuables que les remboursements pourraient être inférieurs en 2023, maintenant que de nombreux allégements fiscaux de l’ère de la pandémie ont expiré.