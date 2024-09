Le retard d’Assassin’s Creed Shadows le met en concurrence avec Ghost of Yotei, mais le PDG d’Ubisoft affirme qu’il y a de la place pour les deux

Assassin’s Creed Shadows étant repoussé à 2025, il est désormais en concurrence directe avec Ghost of Yotei, la suite de Ghost of Tsushima annoncée lors du Sony State of Play d’hier.

Ce choix appelle une comparaison entre les deux jeux, qui se déroulent tous deux dans le Japon féodal et présentent des images classiques de ninjas, de samouraïs et de ronin. Mais malgré ces similitudes, le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, estime qu’il y a suffisamment de place pour deux gros jeux d’action-aventure en monde ouvert se déroulant au Japon.

« Il y a beaucoup de place pour des jeux de très haute qualité, et ces deux jeux peuvent très bien se vendre », a déclaré Guillemot.

Concernant ce qui différencie les deux, Guillemot s’est concentré sur les deux protagonistes d’Assassin’s Creed Shadows, qui permettent aux joueurs de prendre le contrôle d’un ninja ou d’un samouraï.

« L’objectif est de nous assurer que nous offrons une expérience fantastique avec cette approche à double protagoniste et deux gameplays différents et complémentaires… un décor se déroulant dans le Japon féodal devrait être vraiment attrayant », a-t-il déclaré.

D’une manière ou d’une autre, Assassin’s Creed Shadows devra faire face à une forte concurrence maintenant que sa sortie a été repoussée à février 2025, puisqu’il sera opposé à Avowed, Civilization VII, Monster Hunter Wilds et à une foule d’autres jeux de grande envergure. En effet, 2025 s’annonce comme une année très chargée en général grâce à la sortie attendue de la Switch 2 et de GTA VI.

Pour tenter de donner un coup de pouce à Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft prévoit de le sortir dès le premier jour sur Steam, ce qui va à l’encontre de sa stratégie précédente. Le jeu a également confirmé qu’Assassin’s Creed Shadows inclura des améliorations pour la PS5 Pro.

Assassin’s Creed Shadows sortira le 14 février sur PS5, Xbox et PC, et vous pouvez lire notre aperçu ici. Quant à Ghost of Yotei, nous n’avons pas encore de date de sortie, mais nous nous attendons à ce qu’il sorte à l’approche des vacances. En attendant, vous pouvez lire ici les meilleurs jeux vidéo de 2024.

