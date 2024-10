Points clés à retenir Ubisoft aurait retardé Assassin’s Creed Shadows pour corriger les bugs et améliorer la précision historique, en fonction des inquiétudes du public japonais du jeu.

Un nouveau rapport affirme qu’Ubisoft « répond activement » aux préoccupations concernant l’exactitude historique et modifie « une partie de l’histoire de Yasuke et la façon dont il est représenté dans le jeu ».

Il a également été affirmé qu’Ubisoft avait rogné sur l’approbation des actifs et fait appel à des experts historiques beaucoup plus tard que d’autres projets, malgré l’ampleur du jeu.







Ubisoft doit réussir Assassin’s Creed Shadows. C’est l’une des principales raisons du récent report du jeu au mois de février prochain, puisque l’éditeur a annoncé que c’était l’accueil réservé à Star Wars Outlaws (et très probablement les ventes médiocres) qui l’avaient convaincu de donner à Assassin’s Creed Shadows quelques mois supplémentaires pour cuisiner. .

C’est de toute façon la raison officielle du retard, mais il était assez clair dès le départ qu’Ubisoft ne dressait pas un portrait complet du problème avec cette déclaration. Nous ne savons pas exactement ce qui se passe derrière les portes closes d’Ubisoft, mais un nouveau rapport de Tom Henderson d’Insider Gaming suggère que l’équipe qui développe Assassin’s Creed Shadows est confrontée à un certain nombre de problèmes depuis un certain temps.

Selon Henderson, la raison du retard d’Assassin’s Creed Shadows n’est pas due à un seul facteur. Des délais de développement stricts, la correction des bugs et les inquiétudes concernant l’exactitude historique et culturelle du jeu de la part de son public japonais ont tous joué un rôle dans le retard.







Le retard d’Assassin’s Creed Shadows était destiné à répondre à l’exactitude historique, prétend-on

Une grande partie de la fureur autour d’Assassin’s Creed Shadows et de son exactitude historique est due à Yasuke, le protagoniste du samouraï noir du jeu. Étant un personnage historique avec assez peu d’informations sur lui (c’était d’ailleurs un samouraï), il a été facile pour des affirmations farfelues de faire le tour des médias sociaux. Malheureusement pour ceux qui ne l’aiment pas, Ubisoft n’aurait pas l’intention de le supprimer.

Cependant, Henderson affirme que ses sources lui ont dit que « une partie de l’histoire de Yasuke et la façon dont il est représenté dans le jeu » étaient modifiées, ainsi que d’autres aspects du cadre historique du jeu. Selon ces sources, Ubisoft travaillait sur des problèmes de cette nature avant l’annonce du jeu, et sa révélation a « accéléré » ce travail.





Bien sûr, il existe également des inquiétudes légitimes quant à l’exactitude historique du jeu. Ubisoft s’est retrouvé dans une situation délicate à plusieurs reprises pour ne pas avoir prêté suffisamment d’attention à l’histoire, après avoir accidentellement volé le drapeau d’un groupe de reconstitution et Zoro de l’épée de One Piece pour les utiliser respectivement dans des œuvres d’art et des événements officiels.

Vous pourriez appeler ces erreurs simples et passer à autre chose, mais Henderson note également qu’Ubisoft aurait fait beaucoup de raccourcis en matière d’approbation des actifs et que les experts historiques ont été recrutés beaucoup plus tard que d’habitude, malgré la taille du projet. Si Ubisoft peut résoudre ces problèmes de manière suffisamment approfondie pour satisfaire les fans avant sa nouvelle date de sortie en février, nous devrons attendre et voir.