LONDRES – Un retard potentiel dans la distribution des vaccins contre les coronavirus est le plus grand risque pour la reprise économique dans la zone euro, a déclaré un membre de la Banque centrale européenne à CNBC.

Trois essais vaccinaux distincts ont publié des données prometteuses en novembre, les prises de vue de Pfizer-BioNTech et Moderna montrant des taux d’efficacité supérieurs à 90%. Ces développements ont stimulé les marchés financiers et ont soutenu l’idée que la pandémie et la crise économique subséquente pourraient prendre fin plus tôt que prévu.

Cependant, Yannis Stournaras, gouverneur de la banque centrale de Grèce, a déclaré que tout retard dans le déploiement de ces vaccins pourrait nuire à la reprise économique.

« Peut-être des retards (de vaccination), qui pour le moment, ils ne sont pas évidents », a-t-il déclaré à CNBC interrogé sur ses principaux risques économiques pour la zone euro.

« Des retards dans la vaccination pourraient être un risque, si cela se produit – mais je ne m’y attend pas d’après les informations dont nous disposons », a déclaré mardi Stournaras, qui est également membre de la BCE.

Distribuer les vaccins dans le monde entier tout en garantissant les conditions de conservation nécessaires est le prochain grand défi pour faire face à l’urgence de santé publique.

Mais avant cela, les régulateurs doivent approuver le déploiement. Le Royaume-Uni est devenu le premier pays à approuver mercredi le vaccin Pfizer-BioNTech, les vaccinations étant prévues la semaine prochaine.

L’Agence européenne des médicaments a déclaré qu’elle ne donnerait son avis sur les travaux de Pfizer-BioNTech que le 29 décembre. Cela suggère qu’il est peu probable que les vaccinations en Europe continentale commencent avant la fin de l’année.

Dans une note publiée la semaine dernière, les chercheurs de Goldman Sachs ont détaillé comment les vaccins pourraient stimuler la reprise économique, mais ont également souligné certains risques à la baisse. La banque a considéré une demande de vaccins plus faible que prévu de la part de la population mondiale et des problèmes avec les injections d’AstraZeneca et Johnson & Johnson.

« Ce scénario montre des vaccinations plus lentes en Europe, qui dépend davantage de ces développeurs (AstraZeneca et Johnson & Johnson), mais aussi moins de vaccinations à moyen terme ailleurs en raison d’une demande plus faible, qui semble plus fragile aux États-Unis et au Japon », selon les chercheurs. a écrit.