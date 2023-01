Le retard d’achat de F-35 a “gravement” affecté l’ARC: MacKay

Alors que le Canada s’est peut-être finalement engagé à acheter une flotte d’avions de combat F-35 après une saga d’un an, un ancien ministre conservateur soutient que cela arrive à un moment où le pays a besoin – et aurait pu avoir – ces avions beaucoup plus tôt.

“Le retard, bien sûr, a eu un impact assez sévère sur l’Aviation royale canadienne en termes de recrutement et de rétention de pilotes, de capacité d’avions de chasse, et le monde a changé”, a déclaré l’ancien ministre de la Défense Peter MacKay dans une entrevue avec CTV National News. Correspondant politique principal Glen McGregor.

MacKay, qui a supervisé le dossier du F-35 en tant que ministre de la Défense dans le gouvernement conservateur de l’ancien premier ministre Stephen Harper, a souligné l’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’exposition dans le Nord du Canada comme raisons pour lesquelles avoir ces avions de chasse sur les pistes canadiennes est « assez critique en ce moment ». “

“La complexité de la défense de l’Arctique, nos engagements au Norad (Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord), rien de tout cela n’a vraiment changé”, a-t-il déclaré.

“Si quoi que ce soit, c’est devenu plus complexe et plus difficile, c’est pourquoi franchement, sans que vous sachiez à nouveau en faire une question partisane, c’est pourquoi nous avons décidé que nous avions besoin de l’avion en 2012.”

Lundi, la ministre de la Défense Anita Anand a confirmé que le gouvernement fédéral achèterait 88 F-35 pour remplacer les CF-18 vieillissants de l’Aviation royale canadienne.

Les 16 premiers avions de chasse seront livrés en 2026, tandis que les 72 suivants seront commandés dans les années à venir, le tout pour environ 19 milliards de dollars.

Au total, le prix total atteindra environ 70 milliards de dollars après avoir inclus les coûts d’exploitation de l’avion sur 40 ans et la construction de nouveaux hangars et d’autres installations.

“Alors que notre monde s’assombrit, avec l’invasion illégale et injustifiable de l’Ukraine par la Russie et le comportement de plus en plus affirmé de la Chine dans l’Indo-Pacifique, ce projet a pris une importance accrue, en particulier compte tenu de l’importance de l’interopérabilité avec nos alliés”, a déclaré Anand.

Le processus d’acquisition des avions de chasse a véritablement démarré lorsque les conservateurs de Harper ont annoncé en juillet 2010 qu’ils prévoyaient d’acheter 65 F-35 sans concours.

Le gouvernement fédéral de l’époque était accusé d’avoir menti sur le véritable coût et les capacités des avions.

En 2015, le premier ministre Justin Trudeau a promis que les libéraux n’achèteraient pas le F-35.

Au lieu de cela, le gouvernement fédéral a choisi d’acheter 18 Boeing Super Hornet, sans concours, dans l’intervalle jusqu’à ce qu’un concours complet puisse avoir lieu.

Le gouvernement a annulé ce plan après que Boeing a lancé un différend commercial avec la société aérospatiale montréalaise Bombardier.

Le F-35 a finalement été choisi dans le cadre d’un processus d’appel d’offres qui a débuté en juillet 2019.

“Le F-35 a une longue et certains diraient histoire torturée”, a déclaré MacKay. “Mais l’essentiel est que nous savons depuis longtemps, tous les gouvernements savent depuis les années 90, que cet avion que nous pilotons actuellement, le CF-18, devait être remplacé. Et ma peur alors comme maintenant est que la politique partisane continue de jouer un rôle trop important dans l’ingérence, l’obstruction et le retard.”

L’expert en approvisionnement Alan Williams, qui a critiqué la gestion par le gouvernement fédéral précédent du problème des F-35, a déclaré dans une interview à CTV National News qu’il n’y avait “aucune raison justifiable” d’acheter les jets auparavant sans concours.

“Vous savez, une décennie plus tard, nous avons maintenant une assez bonne idée des coûts”, a-t-il déclaré. “Nous savons ce qu’il peut fondamentalement faire et nous l’avons soumis à un concours ouvert, équitable et transparent. Donc, une décennie fait une grande différence.”



Avec des fichiers de Rachel Aiello, journaliste parlementaire numérique principale de CTVNews.ca et de La Presse canadienne