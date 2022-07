Le retard comme nouveau déni : la dernière tactique républicaine pour bloquer l’action climatique

“Le but pour moi est de faire participer le monde, pas seulement nous”, a-t-il déclaré.

Il en est allé de même avec le Parti républicain, où les avertissements de catastrophe sont ridiculisés comme une hyperbole, où les technologies qui n’existent pas à une échelle viable, telles que « le captage et le stockage du carbone » et le « charbon propre », sont saluées comme des sauveurs. Dans le même temps, ceux qui le font, comme l’énergie éolienne et solaire et les véhicules électriques, sont rejetés comme peu fiables et trop cher. Le leadership américain sur un problème mondial est considéré comme une course folle, mettant à genoux l’économie nationale tandis que le charbon indien et chinois enterre les bonnes intentions de l’Amérique dans la suie.

“Quand la Chine a notre bon air, son mauvais air doit bouger”, Herschel Walker, une ancienne star du football et maintenant candidat républicain en Géorgie pour le Sénat, a expliqué la semaine dernière. « Donc, il se déplace vers notre bon espace aérien. Alors maintenant, nous devons nettoyer cette sauvegarde.

Les attaques politiques du parti se concentrent souvent sur les symptômes de la crise climatique, car elles pointent du doigt les réfugiés climatiques d’Amérique centrale qui se massent à la frontière sud, la mauvaise “gestion forestière” alors que les incendies de forêt brûlent et les écologistes qui privent les agriculteurs d’eau lors de sécheresses record.

Pendant des décennies, les républicains et l’industrie des combustibles fossiles ont nié la science du changement climatique. Cela a lentement commencé à changer à mesure que la preuve que la Terre se réchauffe à un rythme sans précédent est devenue indéniable et a commencé à résonner auprès des électeurs modérés et indépendants.