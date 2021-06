Le retard aux frontières a conduit à la propagation de la «variante Johnson», selon le parti travailliste

La « négligence et l’incompétence » de Boris Johnson et les mesures « laxistes » à la frontière du pays ont conduit à la nécessité de retarder la levée des restrictions sur les coronavirus en Angleterre, selon le ministre de l’Intérieur fantôme.

Nick Thomas-Symonds surnommera la variante Delta du coronavirus «la variante Johnson» dans un discours mardi sur la politique frontalière britannique de Covid.

Il soutiendra que le « refus du Premier ministre de prendre des décisions difficiles » a laissé la Grande-Bretagne confrontée à plus de semaines de restrictions.

Dans le discours, M. Thomas-Symonds soulignera que le statut de la Grande-Bretagne en tant que pays insulaire signifie que, comme la Nouvelle-Zélande et l’Australie, « nos protections frontalières auraient dû être l’une de nos forces naturelles tout au long de cette pandémie ».

Il citera des chiffres montrant que 20 000 passagers qui auraient pu être infectés par la variante Delta sont arrivés d’Inde entre le 2 et le 23 avril.

Les travaillistes forceront un autre vote à la Chambre des communes sur la question, et dans le cadre du vote, le parti demande la suppression de la liste de voyage orange.

Commentant l’annonce de M. Johnson lundi soir, M. Thomas-Symonds devrait déclarer: « Le retard se produit parce qu’une nouvelle variante identifiée pour la première fois à l’étranger a été autorisée à s’installer dans ce pays.

« Il y a une raison et une seule raison pour laquelle cela s’est produit : les mesures frontalières laxistes des ministres conservateurs.

« Ils ont permis à la variante Delta, identifiée pour la première fois en Inde, de s’implanter ici.

« Appelons ça comme ça. Mettons le blâme là où il devrait se trouver.

« Dans ce pays, c’est la variante Johnson.

« La négligence et l’incompétence du Premier ministre, son refus de prendre des décisions difficiles ont laissé la Grande-Bretagne confrontée à des semaines de plus de restrictions – et encore plus d’incertitude.

«C’est une métaphore limpide de la façon dont Boris Johnson et son gouvernement travaillent : ils passent tellement de temps à se poser et à poser pour être durs aux frontières, mais quand il s’agissait de protéger notre pays et les variantes, ils ont échoué.

«Les gens à travers le pays ont parfaitement le droit d’être en colère d’avoir été si mal laissés pour compte.

« Nous sommes un pays insulaire. Comme la Nouvelle-Zélande et l’Australie, nos protections frontalières auraient dû être l’une de nos forces naturelles tout au long de cette pandémie.

« Au lieu de cela, cela a été l’une de nos plus grandes faiblesses. »

Concernant le moment de mettre l’Inde sur la liste rouge, il devrait déclarer : « Le Pakistan et le Bangladesh ont été ajoutés le 9 avril.

« Pourtant, le Premier ministre a attendu 14 jours pour ajouter l’Inde.

« Ces 14 jours ont entraîné des retards dans nos libertés, des dommages incalculables à notre économie et des risques pour des milliers d’emplois.

« Les chiffres de l’Autorité de l’aviation civile suggèrent qu’au moins 20 000 passagers qui auraient pu être infectés par la variante Delta sont arrivés d’Inde entre le 2 et le 23 avril – c’est un nombre stupéfiant.

« Il était incroyablement imprudent que sur sa liste de priorités, Boris Johnson ait mis sa photo prise avec le Premier ministre Modi avant de protéger le peuple britannique.

« Personne ne blâme les personnes qui ont voyagé alors qu’elles y étaient autorisées ; le blâme incombe au premier ministre pour son retard injustifiable.

« Ce fut quinze jours d’échec et nous en subissons tous les conséquences. »