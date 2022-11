Le rétablissement instantané d’un footballeur italien après une “blessure” après le but de son équipe fait rire les fans

Les joueurs de football qui se jettent sur les arbitres pour leur attribuer une décision sont une tactique courante utilisée par beaucoup, cependant, le scénario devient complètement hilarant lorsqu’un joueur est pris en flagrant délit. Quelque chose de similaire est arrivé au footballeur italien Circo Immobile lors du match de quart de finale du tournoi Euro 2020. Le sportif n’avait aucun endroit où se cacher car l’incident a déclenché un énorme festival de mèmes en ligne. Maintenant, au milieu de la frénésie du football en raison de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en cours, le vieux clip de Circo Immobile simulant une blessure a refait surface sur Internet.

Après les quarts de finale, lorsque les footballeurs italiens ont remporté une victoire sur la Belgique, un clip est apparu sur les réseaux sociaux montrant Circo Immobile se remettant miraculeusement d’une blessure pour célébrer le but de son équipe. À un moment donné de la vidéo, on peut voir le footballeur allongé sur le terrain s’agrippant à sa jambe, hurlant apparemment de douleur. Cependant, après que le membre de son équipe ait obtenu un point pour son équipe, il a récupéré rapidement et a immédiatement sauté sur son exploit pour célébrer le point avec le reste de son équipe. Regardez la vidéo ici :

La vidéo a déjà amassé plus de 2 lakh de vues sur le site de micro-blogging, laissant les fans de football en grand écart. Un utilisateur a qualifié la simulation d’une blessure d’un aspect divertissant du sport, “La partie la plus divertissante du football tbh (pour être honnête).”

Un autre a suggéré une solution au problème : « Un simple changement de règle devrait être que si vous pleurez de douleur sur le terrain, vous êtes escorté et ne pouvez pas jouer pour le reste du match. Si c’était si grave, pour la sécurité des joueurs, ils ne devraient pas continuer à jouer.

Pendant ce temps, une série de mèmes pour avoir remis un Oscar au joueur de football fait déjà le tour d’Internet. Regarde:

