Les tentatives de Christian Pulisic de mettre ses problèmes de condition physique derrière lui restent un « travail en cours » selon l’entraîneur-chef de Chelsea Frank Lampard.

L’international de l’USMNT a marqué son premier but en Premier League de la saison lors de la victoire 3-1 de samedi dernier contre Leeds, sortant du banc pour ne faire que sa cinquième apparition dans la compétition en raison de problèmes persistants aux ischio-jambiers.

Pulisic a subi les dommages d’origine lors de la défaite en finale de la FA Cup en août contre Arsenal et Lampard a précédemment suggéré que le joueur de 22 ans pourrait suivre un programme d’entraînement spécialement adapté dans le but de réduire la vulnérabilité aux blessures qui était évidente avant ses 58 £. millions de personnes ont quitté le Borussia Dortmund l’été dernier.

Chelsea se rendra à Everton dimanche et avant ce match, Lampard a déclaré que Pulisic n’était pas en forme à 100% mais qu’il aurait pu le risquer lors du match nul de la Ligue des champions mardi avec Krasnodar si les circonstances avaient été différentes.

« Christian Pulisic avait un tout petit peu de conscience à l’arrière du match de Leeds avec l’un de ses ischio-jambiers mais il s’entraînait normalement donc nous devrions être comme nous étions. [with players available to play Everton]», A déclaré Lampard.« Avec Christian, c’est un travail en cours.

« Je ne veux pas appeler cela une blessure qu’il a eue en milieu de semaine. Si le match avait été un type de jeu différent, il se pourrait que j’aie pensé que je l’aurais utilisé.

« Nous connaissons ses capacités, c’est très clair. Il les a montrées quand il est venu contre Leeds la semaine dernière. Je dois juste trouver la bonne façon de tirer le meilleur parti de lui régulièrement et constamment. »

Chelsea sera également sans Hakim Ziyech et Callum Hudson-Odoi en raison de blessures aux ischio-jambiers.