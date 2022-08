Le rétablissement du courant dans la centrale nucléaire ukrainienne ouvre la voie à la visite d’inspecteurs de l’ONU

KYIV, Ukraine – Les travailleurs de la plus grande centrale nucléaire d’Ukraine l’ont reconnectée au réseau électrique du pays vendredi, rétablissant un flux d’électricité vers les villes voisines et ouvrant la voie à une visite la semaine prochaine du chien de garde atomique des Nations Unies.

La centrale nucléaire géante, la plus grande d’Europe et située sur un territoire actuellement occupé par les forces russes, est devenue une source d’inquiétude aiguë face à une éventuelle catastrophe civile mais aussi un pion dans le conflit militaire, une guerre de six mois au cours de laquelle La Russie cherche à s’emparer des terres ukrainiennes.