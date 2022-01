Le rétablissement de la princesse Charlene de Monaco, les soins dentaires « prendront encore plusieurs semaines », selon le palais

« De toute évidence, les enfants lui manquent », a-t-il déclaré au point de vente. « Et elle leur manque. Elle nous manque à tous. »

Pourtant, Charlene est restée en contact étroit avec sa famille grâce à des appels téléphoniques et vidéo quotidiens, magazine people signalé. Le point de vente a noté qu’au moins une visite familiale a eu lieu pendant les vacances et qu’Albert a rendu visite en privé à sa femme à plusieurs reprises depuis lors.

Mais peu de temps après son arrivée à Monaco, la princesse a rapidement ressenti des signes d’épuisement émotionnel et physique. Après avoir consulté ses médecins et sa famille, Charlene a décidé de se faire soigner. Il a finalement été déterminé que Charlene se ferait soigner dans un établissement en dehors de Monaco.

En mai, Charlene s’est rendue en Afrique du Sud pour ce qui devait être une visite de 10 jours. Cependant, des complications d’une précédente procédure ORL ont entraîné plusieurs chirurgies correctives. Elle a été maintenue au sol en Afrique du Sud et a récupéré jusqu’en novembre, date à laquelle elle est finalement revenue à Monaco.

Charlene, qui a fêté son anniversaire mercredi, est actuellement soignée hors de Monaco après avoir souffert d’épuisement physique et émotionnel.

« Pendant cette période, le couple royal demande que leur vie privée et celle de leurs enfants continuent d’être respectées », conclut le communiqué.

« Avec son époux SAS le Prince Albert II, elle s’associe de tout cœur à tous les Monégasques et résidents à l’occasion de ces célébrations », indique le communiqué. « Dès que sa santé le permettra, ce sera avec joie que la princesse partagera à nouveau des moments de convivialité avec eux. »

Selon le palais, la convalescence et les soins dentaires de l’homme de 44 ans « prendront encore plusieurs semaines ». De ce fait, « la princesse ne pourra malheureusement pas assister aux festivités de la Sainte Dévote cette année ».

« La convalescence de SAS la princesse Charlène se poursuit actuellement de manière très satisfaisante et encourageante », lit-on dans une traduction du communiqué du palais en français envoyée à Fox News jeudi.

