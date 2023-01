Le rétablissement de Hamlin évolue dans la bonne direction: représentant de la famille

ORCHARD PARK, NY –

Le rétablissement de Damar Hamlin évolue dans “une direction positive” deux jours après que la sécurité des Buffalo Bills s’est effondrée et a fait un arrêt cardiaque lors d’un match contre Cincinnati, a déclaré mercredi le représentant marketing du joueur.

“Nous restons tous optimistes”, a déclaré Jordon Rooney à l’Associated Press par téléphone. Il a dit qu’il n’était pas en mesure d’entrer dans plus de détails sur le statut de Hamlin à la demande de sa famille de ne pas fournir de détails.

Mardi, les Bills ont déclaré que Hamlin était sous sédation et répertorié dans un état critique.

Rooney a déclaré que la famille de Hamlin restait positive et soutenue par l’effusion de soutien mondial que le joueur des Bills a reçu depuis que son cœur s’est arrêté et qu’il a été réanimé sur le terrain avant d’être chargé dans une ambulance et transporté au centre médical de l’Université de Cincinnati.

“Ils sont ravis en ce moment”, a déclaré Rooney. “Damar est toujours leur première préoccupation. Mais pour eux, ils cherchent toujours comment ils peuvent transformer une situation quelque peu troublante en une bonne situation. Le rebond de cela, pour lui et sa famille, va être incroyable.”