Le rétablissement de Fetterman met en évidence le retour d’un AVC

“Bien que la reprise la plus rapide se produise au cours des premiers mois, une reprise continue est attendue sur plusieurs mois”, déclare Albers.

Schwamm dit qu’un débat politique – ou tout forum qui nécessite plus de réflexion et de communication à la volée – sera la meilleure mesure de ses capacités. Mais il ne s’attend pas à ce que Fetterman fonctionne à son plus haut niveau de performance lors d’un débat, ce qui peut être stressant pour n’importe qui, accident vasculaire cérébral ou non.