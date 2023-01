Le rétablissement de Damar Hamlin est un motif de célébration et de soulagement

Martin Rogers FOX Sports Insider

Il est trop simple de dire que la communauté du football au sens large avait ” raison ” dans la façon dont elle a réagi à la situation horrifiante de Damar Hamlin cette semaine, car il n’y a pas de bien ou de mal dans de telles choses ; juste des émotions humaines, des réactions instinctives et beaucoup de pensées lourdes et lourdes.

Même ainsi, la façon dont les événements se sont déroulés depuis que le cœur de la sécurité des Buffalo Bills s’est arrêté à Cincinnati lundi soir, jusqu’aux améliorations positives annoncées jeudi et vendredi, a montré certaines choses.

Le plus important est qu’il y a de bonnes personnes qui jouent, entraînent et regardent ce sport, qui, malgré toutes les manières dont le football marque la vie américaine, ont pu voir instantanément que ce n’est qu’un jeu, et qu’il y a un autre jeu qui sera toujours plus important.

Ce serait le jeu de la vie, le match gagné par Hamlin, ce qui est exactement ce que les médecins lui ont dit quand il a enfin pu communiquer, et la première chose qu’il voulait savoir était si Buffalo avait battu les Bengals de Cincinnati.

Ce jeu ne sera jamais terminé, une démonstration de respect pour le sort de Hamlin et absolument la bonne décision compte tenu de l’effet drastique qu’il a eu sur toutes les personnes présentes, tous ceux qui regardent et même ceux qui en ont entendu parler de seconde main.

Cela a été une période déroutante, parce que nous avons tous des façons différentes de gérer les traumatismes et les tragédies potentielles, et c’est comme ça, parce que nous ne sommes pas des robots et qu’il n’y a pas de manuel émotionnel sur des sujets comme celui-ci. Il y a eu réflexion, prière, don, conversation et oui, évitement, car pour certains, c’était un sujet trop douloureux à traiter.

Mais le ton est différent maintenant, principalement parce que le pire résultat de tous a été retiré de la table. Il y a la même émotion universelle, chacun étant arrivé au même point de son cheminement.

Relief.

Avant lundi, la semaine 18 s’annonçait comme une semaine de football complète et fébrilement attendue. C’est la dernière de la saison régulière, et pour plusieurs équipes, il y a tout à jouer, que ce soit en termes de place en séries éliminatoires ou de classement.

Les Bills et les Bengals, menés par Josh Allen et Joe Burrow sont toujours en lice pour la tête de série de l’AFC. Aaron Rodgers essaie d’entrer dans les séries éliminatoires. De jeunes stars telles que Trevor Lawrence et Justin Herbert se préparent pour que leur temps commence.

Pourtant, nous savons que l’âme du football est forte – et nous entendons par là le véritable cœur du jeu – parce que ces derniers jours ont été une période où d’autres individus non annoncés sont devenus l’histoire, même s’ils ne cherchaient pas à l’être.

Des gens comme Denny Kellington, un entraîneur sportif adjoint des Buffalo Bills, qui a réagi immédiatement et instinctivement pour livrer la RCR à Hamlin alors qu’il était allongé sur le gazon du stade Paycor et avait perdu son pouls.

“Vous parlez d’un vrai leader et d’un vrai héros qui a sauvé la vie de Damar”, a déclaré l’entraîneur des Bills, Sean McDermott, aux journalistes. “J’admire juste sa force.”

Et des gens comme les milliers de citoyens de Cincinnati, qui ont non seulement mis de côté toute pensée de rivalité dans le football, mais ont tendu leurs bras et leur chaleur à la famille de Hamlin avec leurs meilleurs vœux et leurs offres d’aide. Et leurs enfants, qui ont fait de belles cartes de vœux.

Il y avait tous ceux qui ont fait des dons, de quelques dollars à des dizaines de milliers, au profit de la fondation Hamlin’s Chasing M’s à hauteur de plus de 7 millions de dollars.

Un projecteur bienvenu a également été braqué sur les médecins du département de traumatologie du centre médical de l’Université de Cincinnati, des hommes et des femmes qui faisaient “juste” leur travail – oui, mais bon sang, quel travail c’est – et quelle responsabilité à assumer .

Une partie de la raison pour laquelle les gens font un don, ou achètent le maillot désormais le plus vendu de Hamlin, ou publient des messages aimables sur les réseaux sociaux, est à cause du sentiment d’impuissance. Il n’y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour aider quelqu’un qui se bat pour sa vie, et notre nature même est de faire quelque chose.

Le rôle des stars dans tout cela était ce qu’il devait être : en tant que leaders. McDermott a été un soutien pour les membres de l’organisation Bills et Allen, jeudi, a fait preuve d’équilibre et d’humanité en s’exprimant publiquement pour la première fois depuis l’incident.

Allen a pris sur lui d’étendre ses réflexions au receveur des Bengals Tee Higgins, qui avait outrageusement été du mauvais côté de certaines critiques.

“J’espère qu’il a trouvé un certain soulagement aujourd’hui parce que c’est un jeu de football”, a déclaré Allen. “J’espère qu’il ne s’en tient pas à lui parce qu’il n’aurait rien pu faire d’autre dans cette situation.”

On en dira plus là-dessus. Espérons qu’il y ait d’autres bonnes nouvelles en route. À court terme, les matchs du week-end iront plus loin pour montrer à Hamlin que la famille du football se soucie de lui.

Au cours de l’une des pires semaines du football, ceux qui peuplent le sport ont montré leur meilleur côté. Alors que les pensées restent avec Hamlin, c’est une raison de se réjouir.

Une émotion désormais possible, le soulagement s’étant installé.

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .