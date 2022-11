Le resurgent Marcus Rashford est prêt pour un nouveau contrat à long terme avec Manchester United

Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet) se préparent à offrir à Marcus Rashford un nouveau contrat à long terme en récompense de sa forme bien améliorée au cours des derniers mois.

Selon Fabrice Romano (s’ouvre dans un nouvel onglet)bien que le club ait la possibilité de prolonger son contrat actuel d’un an, ils le considèrent comme une grande partie de leurs projets futurs et cherchent à obtenir un séjour encore plus long.

Rashford a connu des difficultés la saison dernière, marquant seulement cinq buts en 32 matchs toutes compétitions confondues, alors que la fatigue et les blessures ont fait des ravages.

Ses problèmes personnels ont été exacerbés par la tourmente qui a entouré Man United sous Ole Gunnar Solskjaer et son remplaçant impopulaire Ralf Rangnick.

L’attaque de l’équipe a été repensée pour s’adapter au retour de Cristiano Ronaldo, dont le nombre impressionnant de buts s’est fait au détriment de leurs objectifs plus larges.

United a terminé sixième décevant en Premier League et s’est retiré de toutes les compétitions de coupe plus tôt que prévu, provoquant un changement radical d’approche.

En réponse, l’Ajax (s’ouvre dans un nouvel onglet) Le manager Erik ten Hag a été nommé pour introduire un style de jeu plus dynamique et axé sur la possession, ce qui a contribué à tirer le meilleur parti de Rashford.

Il a semblé beaucoup plus vif et plus déterminé jusqu’à présent cette saison, inscrivant son 100e but pour le club lors d’une victoire 1-0 contre West Ham United. (s’ouvre dans un nouvel onglet) le mois dernier.

Cette résurgence lui a valu d’être rappelé dans l’équipe nationale et il a également bien performé à la Coupe du monde.

Rashford a marqué moins d’une minute après son arrivée en tant que remplaçant en Angleterre (s’ouvre dans un nouvel onglet)match d’ouverture contre l’Iran (s’ouvre dans un nouvel onglet) et a enchaîné avec un doublé contre le Pays de Galles (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Le contrat du joueur de 25 ans avec Man United doit expirer l’été prochain, mais le club n’a pas l’intention de le laisser partir.

Sa polyvalence, son rythme de travail et sa capacité technique sont tous d’énormes atouts et ils ont l’intention de le garder à Old Trafford pour les années à venir.