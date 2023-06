Le resurgent AJ Minter clôt le retour des Braves sur les Mets, loin de la MPM de 8,05 de la mi-mai

ATLANTA – Lorsque le manager des Braves, Brian Snitker, s’est tourné vers AJ Minter pour lancer la neuvième manche avec une avance de deux points contre les Mets mercredi soir, remplaçant Raisel Iglesias plus proche, cela en dit long sur les progrès réalisés par Minter depuis il y a trois semaines. , alors qu’il avait une MPM de 8,04 et qu’il cherchait des réponses.

« Il a vraiment été bon, oui », a déclaré Snitker après que Minter ait lancé une manche parfaite avec un retrait au bâton pour l’arrêt dans une victoire de 7-5, remportant la série pour les Braves et donnant à Minter six apparitions consécutives sans coup sûr et sans but. «Iggy était à terre et (Minter) a très bien lancé. Et encore une fois, voilà, tout comme nous parlons d’un gars (Michael Harris II) qui traverse l’adversité et la gère, se donnant une chance de passer de l’autre côté.

Harris, qui s’effondre depuis longtemps, a passé une énorme soirée pour les Braves, allant 3 en 4 avec trois points produits, y compris un circuit de deux points en fin de huitième, après avoir fait une course formidable, en sautant au centre. -piste d’avertissement sur le terrain pour terminer le haut de la manche.

Michael Harris mène les Braves à une autre victoire contre les Mets ! pic.twitter.com/vPOZyfOW3V – Réseau radio des Braves d’Atlanta 🎙️ (@BravesRadioNet) 8 juin 2023

Après avoir vu les Braves revenir de l’arrière mardi pour un troisième match consécutif, les releveurs d’Atlanta ont voulu à nouveau claquer la porte pour une quatrième victoire de suite. Et ils l’ont fait, accordant un point en 4 1/3 manches après que le partant Charlie Morton ait été accusé de quatre points et de deux circuits en 4 2/3 manches.

Le revirement de Minter a été prédit par nul autre que le releveur de 39 ans Jesse Chavez. Avant une finale de la série le 17 mai au Texas, Chavez s’est tenu à son casier et a répondu à une question sur son compagnon d’enclos des releveurs, qui à l’époque avait une horrible 8,05 ERA en 20 apparitions – six points de plus que l’ERA de 2,06 qu’il avait en 2022.

Alors que tant de gens à l’époque demandaient ce qui n’allait pas avec Minter – et beaucoup de gens ont suggéré qu’il avait besoin d’un autre passage dans Triple A comme celui qui a rajeuni sa carrière en 2021 – Chavez n’a pas hésité lorsqu’on lui a demandé s’il était convaincu que Minter pourrait changer les choses autour bientôt.

« Cent pour cent », a déclaré Chavez, l’un des releveurs les plus expérimentés et les plus voyagés du baseball. « Tout le monde y passe parfois. Peu importe votre pedigree; peu importe où vous avez été, depuis combien de temps vous jouez – tout le monde va avoir une de ces petites semaines difficiles, je dirais.

Mais cela avait été bien plus qu’une semaine difficile pour Minter. Cela faisait plus de trois semaines de galère. En 11 matchs, du 21 avril au 17 mai, Minter a accordé 17 coups sûrs et 15 points mérités en 10 manches, affichant une MPM de 13,50 et une OPS de 0,955 pour ses adversaires tout en obtenant cinq défaites et un arrêt raté au cours de cette période brutale.

Pourtant, Chavez a déclaré qu’il croyait absolument que Minter n’était pas loin de retrouver la forme, en partie parce que les trucs de Minter étaient tout simplement trop bons pour qu’il soit mauvais.

« C’est incroyable », a déclaré Chavez à propos de la combinaison de balle rapide et de coupeur de Minter, avec des changements occasionnels mélangés contre des droitiers. « Il a la pire putain de chance. Vous devez donc en tenir compte.

Chavez a fait référence à la moyenne au bâton de Minter sur les balles en jeu, un .517 à couper le souffle au cours de cette diapositive de 11 matchs, alors que la moyenne au bâton réelle des adversaires contre lui était de .370. Bien que .370 soit mauvais, le fait que les adversaires obtenaient des touches sur plus de la moitié de toutes les balles mises en jeu contre lui au cours de cette période indiquait que Minter avait une mauvaise chance. Ceci en plus de faire quelques mauvais lancers, notamment avec deux frappes.

« Je lui ai dit : ‘La bénédiction déguisée, c’est que tu regardes les visages des joueurs de champ entrer ; vous ne voyez pas le nombre sur leur dos », a déclaré Chavez, se référant au fait que Minter a autorisé deux circuits lors de ses 20 premières apparitions, modeste pour quelqu’un avec une MPM de 8,05. « C’est comme ça que je vois les choses – tant que je vois le visage du voltigeur, puis lève mon chapeau aux autres gars parce qu’ils ont obtenu un coup sûr contre moi, maintenant c’est juste moi qui peaufine l’emplacement et comprends ce que je fais à chaque lancer.

« Parfois, nous avons une défaillance mentale où nous avons eu le décompte en notre faveur et avons fini par abandonner un coup. »

Passez maintenant au mercredi après-midi. Minter s’est arrêté pour me parler en se rendant sur le terrain de Truist Park, avant de jouer au catch avec Chavez, environ 2 heures et demie avant le match. Comme Chavez l’avait prédit, il a renversé la vapeur. Minter a une MPM de 1,92 lors de ses 10 dernières apparitions, à compter de ce jour-là au Texas. Il est l’une des principales raisons pour lesquelles l’enclos des Braves a connu une séquence de 17 1/3 de manches sans but en six matchs avant que les Mets n’obtiennent un point lors de la septième manche mercredi contre Kirby Yates.



Le receveur Sean Murphy félicite AJ Minter après la victoire 7-5 des Braves sur les Mets. (Rich von Biberstein / Icône Sportswire via AP Images)

Les releveurs des Braves ont commencé à geler après une série de blessures et une forte utilisation précoce – en raison des jeux d’enclos des releveurs et des sorties précoces de certains partants – ont contribué à un tronçon fragile pour une unité qui a été une force majeure ces dernières saisons mais classée 18e dans le majors avec une MPM de 4,11 avant la séquence sans but. Ils étaient 10e avec une MPM de 3,77 avant mercredi.

« Je viens d’évoluer, tout », a déclaré Minter, qui parlait d’emplois dans l’enclos des releveurs ainsi que de ses performances. «Les rôles (changeants), juste mettre tout cela sous vos pieds. J’ai eu cinq bons matchs ici, mes cinq dernières sorties, mais c’est cinq matchs, n’est-ce pas? Nous avons encore un long chemin à parcourir, et je veux prouver aux gens – j’ai prouvé que j’étais bon, mauvais, bon, mauvais, et je dois juste être cohérent. Je veux être bon plus régulièrement, et c’est ce qui te rend génial.

Commençant par une apparition sans but avec deux retraits cette nuit-là contre les Rangers, Minter a 12 retraits au bâton et un but sur balles en 10 1/3 de manches. Le but sur balles est survenu dans une huitième manche par ailleurs propre lors de la victoire 6-4 de mardi contre les Mets, lorsque Minter a été crédité de sa deuxième prise de la saison.

De ses 10 apparitions depuis ce jour au Texas, à part avoir accordé trois coups sûrs chacun lors de sorties consécutives le 22 mai contre les Dodgers et le 25 mai contre les Phillies, il n’a pas renoncé à un coup sûr ni été marqué.

Dimanche en Arizona, Minter a obtenu la décision après avoir remplacé le débutant AJ Smith-Shawver, âgé de 20 ans, par un coureur et un retrait en huitième manche, mené 5-4. Minter a retiré les deux frappeurs suivants sur un retrait au bâton et un retrait avec un coureur au troisième, et les Braves ont gagné après un Grand Chelem de neuvième manche d’Eddie Rosario.

L’ERA de Minter est de 6,04, son plus haut depuis 2019, lorsqu’il a passé près de la moitié de la saison en Triple A et a eu une ERA de 7,06 en 36 apparitions en MLB. Au cours des trois saisons suivantes, Minter a lancé une superbe MPM de 2,50 en 158 apparitions en saison régulière, avec 175 retraits au bâton en 144 manches, et a eu 32 autres retraits au bâton avec cinq marches en 20 2/3 manches en 15 apparitions en séries éliminatoires.

Mais il a coupé deux courses complètes de son ERA en un peu plus de trois semaines. Et cette fois, cela n’a pas nécessité un passage de quatre semaines chez les mineurs comme celui qu’il a eu en 2021. Cette saison-là, il a eu une MPM de 4,86 ​​en 42 apparitions jusqu’au 18 juillet avant d’être opté pour Triple A, et ses 14 promenades en a inclus trois dans ses 3 1/3 dernières manches avant d’être renvoyé.

Il a rejoint les Braves la deuxième semaine d’août et s’est concentré intensément sur le lancement de grèves et la limitation des marches. Minter a eu une MPM de 1,89 en 19 apparitions le reste de la saison régulière, sans but sur balles à ses neuf derniers matchs. Puis il s’est taillé une MPM de 0,82 et un OPS de 0,379 pour ses adversaires lors de ses sept premières apparitions au cours de cette post-saison mémorable des Braves qui s’est terminée par un trophée des World Series.

C’est cette approche sans laissez-passer qui a été la clé pour Minter depuis, mais cette saison, il a eu des ennuis lorsqu’il n’a pas fait de bons lancers à deux frappes pour éloigner les frappeurs. Les équipes développent des rapports de dépistage de plus en plus étendus sur les lanceurs au fur et à mesure qu’ils sont dans les majors, et les frappeurs savaient que Minter allait être agressif dans la zone de frappe.

« Honnêtement, l’année dernière, c’était: » Je vais le lancer dans la zone et voir s’ils peuvent le frapper « , a déclaré Minter, qui aura 30 ans en septembre. « Et ils n’ont pas pu le frapper l’an dernier. Et cette année, ils le frappent. Il ne s’agit donc pas tant d’essayer de tout changer; il s’agit simplement d’améliorer un peu le ton, en quelque sorte sur le noir (bords de la plaque) un peu mieux.

Il a fait une pause avant d’ajouter : « Et c’est du baseball. En vieillissant, vos affaires diminuent un peu. Je ne dis pas, en aucun cas, que mes affaires sont en panne, mais vous allez devoir évoluer et juste apprendre à faire des pitchs un peu de meilleure qualité. C’est ce que j’ai vu.

En ce qui concerne l’évolution, Minter ne pouvait pas avoir de meilleure ressource que Chavez, un vétéran de 16 ans qui aura 40 ans en août. Lorsqu’ils ne jouent pas à des compétitions individuelles sur le simulateur de golf Golden Tee dans le club-house ou ne jouent pas des heures avant les matchs, les deux discutent souvent dans le club-house ou l’enclos des releveurs.

« C’est un gars qui, c’est bien d’avoir des types de lancers similaires – nous lançons en quelque sorte les mêmes lancers », a déclaré Minter. « Pour qu’il reste dans la ligue aussi longtemps – je dis aux gens que c’est difficile de se qualifier dans les ligues majeures, mais c’est encore plus difficile de rester ici. Et il a fait ses preuves au cours d’une longue carrière. C’est quelque chose que je m’efforce de faire.

«C’était un gars qui lançait des années 90 supérieures à son apogée. Maintenant, il a appris que tout dépend de l’emplacement maintenant. Il s’agit d’être lanceur. C’est donc quelque chose que je vais probablement devoir apprendre à faire en vieillissant. Donc c’est toujours agréable d’avoir quelqu’un comme ça dans les parages.

(Photo: Kevin C. Cox / Getty Images)